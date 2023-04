«PUTINS KOKK»: Jevgenij Prigozjin går stadig sine egne veier. Her er han fotografert under begravelsen etter militærbloggeren Vladlen Tatarskij.

«Putins kokk»: − Vil tilintetgjøre alle på slagmarken

Den omdiskuterte sjefen for den private Wagner-gruppen, Jevgenij Prigozjin (61), sier at de vil slutte å ta fanger. Alle skal drepes på slagmarken.

Uttalelsen kommer på hans egen Telegram-side, som et svar på et lydopptak der ukrainske krigere tilsynelatende bestemmer seg for å ta livet av en såret Wagner-soldat.

Wagner-gruppen er et privat militært selskap som opererer sammen med den russiske hæren i Ukraina-krigen.

– Selvfølgelig har jeg hørt dette lydopptaket, lenge før det kom i media. Jeg kan si én ting: Opptaket om ukrainere som skyter våre sårede fanger, er en svært alvorlig humanitær sak. Og vi vil aldri bryte internasjonale humanistiske lover, sier Prigozjin - men legger samtidig til:

– Vi vil ikke bryte humanismens regler. Og vi vil rett og slett tilintetgjøre alle på slagmarken ... vi vil ikke lenger ta en eneste fange.

RIA Novosti hevder - med Forsvarsdepartementet som kilde - at «det store flertallet av russiske krigsfanger i Ukraina blir slått og kan ikke kontakte sine slektninger, og mer enn halvparten blir tvunget til å vises i propagandavideoer».

Det heter videre at «ofte kommer folk tilbake fra fangenskap med lemlestelser: brukne tenner, brukne bein og andre skader».

Den amerikanske tenketanken ISW skriver søndag at geodata og meldinger fra russiske militærbloggere tyder på at ukrainske styrker har gått i stilling på østsiden av elven Dnipro, i et område som tidligere var kontrollert av russiske soldater. Dette er første gang vestlige kilder har registrert ukrainske posisjoner på dette stedet.