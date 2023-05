PROTESTER: En kvinne deltar i en protest i Gaza by etter at det ble kjent at palestineren Khader Adnan har omkommet i israelsk fangenskap 2. mai.

Nye luftangrep mellom Israel og Palestina etter Khader Adnans død

Etter en 87 dager lang sultestreik døde den kjente palestineren Khader Adnan i Israelsk fangenskap tirsdag morgen. Dødsfallet har på ny forverret situasjonen mellom Israel og de okkuperte palestinske områdene.

Kortversjonen Khader Adnan, kjent palestiner, døde etter 87 dagers sultestreik i israelsk fangenskap.

Sultestreiken var en protest mot hans fengsling uten dom og den såkalte "administrative forvaringen".

Adnans død har forverret situasjonen mellom Israel og Palestina.

Israel har bombet Gazastripen etter at 30 raketter ble avfyrt mot landet. Vis mer

45-åringen ble funnet livløs på cellen sin i morgentimene. Av Israel var han anklaget for å ha støttet terrorisme med tilknytning til gruppen Islamsk hellig krig. Adnan, som er far til ni barn, satt fengslet uten dom.

Ifølge BBC har palestineren sultestreiket fire ganger tidligere. Han har vært inn og ut av israelsk fengsel de siste 20 årene, noe som har gjort ham til et kjent navn blant palestinere.

Adnan ble arrestert for aller første gang i mars 1999. Han sultestreiket da i 10 dager. I 2012 nektet han å spise i hele 66 dager før han ble løslatt. Da satt han også i forvaring uten siktelse. Flere av 45-åringens streiker har handlet om at han har motsatt seg det som kalles «administrativ forvaring».

KJENT NAVN: Et veggmaleri som forestiller Khader Adnan i Gaza by. Tirsdag morgen ble han funnet død på cellen etter å ha sultestreiket i nesten tre måneder.

Har skutt raketter mot Gazastripen

I kjølvannet av nyheten om dødsfallet har stemningen mellom Israel og Palestina på ny forverret seg.

Ifølge den israelske hæren har Israel bombet Gazastripen tirsdag, etter at minst 30 raketter ble avfyrt mot Israel.

Minst tre utenlandske arbeidere ble såret på en byggeplass i Sderot sør i Israel under rakettangrepene, én av dem alvorlig, ifølge helsepersonell.

ANGREP: Raketter skutt fra Gazastripen mot Israel, sett fra israelsk side tirsdag kveld.

Like før rakettene ble avfyrt, meldte en radiostasjon som drives av Hamas, om at en israelsk stridsvogn angrep en av gruppens sikkerhetsstillinger ved grensen.

Israelere er blitt bedt om å holde seg inne. Det var andre gang i løpet av få timer at det ble skutt raketter mot Israel fra Gazastripen. Sent tirsdag kveld bekrefter den israelske hæren at den er i gang med å angripe Gazastripen fra luften. Øyenvitner i den palestinske enklaven forteller om kraftige eksplosjoner mens israelske fly er synlige i luften.

Omtales som en martyr

Gruppen Islamsk hellig krig har ifølge Al Jazeera advart Israel om at de vil «betale prisen» etter at Adnans dødsfall. De omtaler ham som en martyr.

Islamsk hellig krig regnes som en terrororganisasjon både av USA, EU, Israel og flere andre land.

En gruppe medisinsk personell fra menneskerettighetsorganisasjonen Physicians for Human Rights Israel skal tidligere denne uken ha besøkt 45-åringen i fengsel, og advart om at han sto overfor «en nært forestående død». De skal samtidig ha bedt om at Adnan umiddelbart burde overføres til et sykehus, melder nyhetsbyrået AFP.

Ifølge Khader Adnans kone, Randa Mousa, skal ektemannen ha nektet medisinsk behandling fordi israelske myndigheter angivelig nektet ham å bli overført til et sivilt sykehus. Han skal ifølge Mousa også ha blitt nektet besøk fra advokaten sin.

Den palestinske statsministeren Mohammad Shtayyeh uttalte tirsdag at Israel har utført det han omtaler som et bevisst attentat mot fangen Khader, ved å avslå hans forespørsel om løslatelse, neglisjere ham medisinsk og holde ham i cellen til tross for hans helsetilstand, skriver BBC.

Ifølge det israelske fengselsvesenet ble Adnan funnet bevisstløs i cellen sin og brakt til et sykehus, der han ble erklært død etter forsøk på gjenopplivning, melder Reuters.

Ifølge Al Jazeera holdes om lag 4900 palestinere i israelske fengsler.

OPPRØR: En palestinsk aktivist beskytter hodet fra solen med en plakat der Khader Adnan er avbildet 2. mai.