BRYTER STILLHETEN: Stormy Daniels snakker ut om tiltalen mot den tidligere amerikanske presidenten.

Stormy Daniels: − Tiltalen mot Trump vil føre til skader og dødsfall

Den amerikanske pornoskuespilleren sier hun har fått flere trusler og for første gang i sakens løp er redd.

– Det er spesielt skummelt fordi Trump selv hisser til vold, og oppfordrer til det, sa Stormy Daniels i et intervju til den britiske avisen The Times.

Hun er sentral i saken mot ekspresidenten i forbindelse med utbetaling av nærmere 1,4 millioner kroner i såkalte hysjpenger til pornostjernen. Nå bryter hun stillheten etter tiltalen av Donald Trump.

Den tidligere presidenten skal angivelig ha betalt henne for at hun skulle holde tett om et forhold de to hadde hatt. Tidligere denne uken tok en storjury på Manhattan i New York ut tiltale mot ekspresidenten.

– Uansett hva utfallet blir, kommer det til å forårsake vold. Det kommer til å bli skader og dødsfall, sa hun til avisen.

Daniels omtaler tiltalen av Trump som en «frikjennelse» av henne selv, og kaller den videre for «monumental» og «episk». Men den har også ført til at hun har mottatt en rekke trusler, noe som gjør at hun for første gang i sakens løp er redd.

– Antallet og intensiteten er den samme som første gang (da saken ble kjent journ.anm.), men denne gang er det direkte voldelig, sier hun.

Trump kaller anklagen «falske, korrupt og skammelig» og storjuryen i New York for en «kengurudomstol». Tirsdag må han møte i retten for å få tiltalen lest opp, samt for å avgi fingeravtrykk og la seg fotografere.

– Dommeren hater meg

I rettsmøtet om hysjpenge-tiltalen neste uke ventes det at USAs tidligere president vil måtte la seg avbilde og gi fingeravtrykk. Deretter fremstilles han for en dommer og vil få presentert tiltalen, hvorpå han ifølge sine advokater vil nekte straffskyld.

Selve tiltalen er fortsatt unntatt offentlighet, noe som er vanlig prosedyre i New York før en fremstilling.

– Valginnblanding, kengurudomstol, skrev 76-åringen med blokkbokstaver på sin sosiale medieplattform fredag.

– Dommeren hater meg, skriver han videre om mannen som kan komme til å lede en eventuell rettssak.

Det er første gang en amerikansk ekspresident blir siktet i en straffesak. Etter at det ble kjent at han blir tiltalt, har Trump gjentatt at han er uskyldig og at rettsprosessen mot ham er en politisk forfølgelse og en innblanding i valgkampen.