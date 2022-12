«EKSTREMT VANSKELIG»: Det var ordene Putin brukte til å beskrive situsajonen i de fire annekterte områdene i Ukraina.

Ekspert om Putin-uttalelse: − Et budskap til befolkningen

Tre hundre dager etter at Russland invaderte Ukraina kommer Putin med en sjelden uttalelse hvor han erkjenner at ikke alt går smurt med krigen i Ukraina.

– Situasjonen i Donetsk- og Luhansk-folkerepublikkene, i Kherson- og Zaporizjzja-regionene er ekstremt vanskelig, sa Vladimir Putin i en video som Reuters har sett.

Videoen skal ifølge byrået ha vært til sikkerhetspersonell i områdene.

Putin har aldri sagt at Russland og Ukraina er i krig. Han påstår at Russland gjennomfører en «spesialoperasjon» i Ukraina.

De fire områdene han snakket om ligger alle i Ukraina, og ble annektert av Russland i september.

KHARKIV: Et industriområdet i Kharkiv ble truffet av en russisk missil, som etterlot et stort krater. Bildet er fra 15. desember.

– Et budskap til befolkningen

Kampene stoppet ikke av den grunn, og situasjonen i de annekterte områdene er tøff.

Det er ikke ofte presidenten innrømmer når ting ikke går bra med krigen i Ukraina.

Hvorfor er Putin nå tydelig på at ikke alt går på skinner?

Det kan det være flere grunner til tror Tom Røseth, hovedlærer i Etterretning på Forsvarets høyskole.

– Det er et budskap her til befolkningen i de områdene, at situasjonen er utfordrende. Jeg tenker det er en forventningsavklaring. Han forbereder den russiske befolkningen om at det kan komme ukrainske motangrep de ikke klarer å stoppe.

KRIGSEKSPERT: Tom Røseth er hovedlærer i Etteretning på Forsvares høyskole.

Det kan også være for å forsvare innstramninger som Putin har annonsert, tror Røseth.

Samme dag som Putin uttalte seg om situasjonen i de okkuperte områdene, krevde han også at den russiske sikkerhetstjenesten FSB øker overvåkningen av Russlands grenser og befolkningen, for å «bekjempe» fremveksten av nye trusler i både inn- og utland».

Uavhengig av hva Putin sier eller ikke sier, tror Røseth at de ukrainske styrkene kan klare å ta tilbake deler av de okkuperte områdene.

– Det avhenger av hvor de satser en motoffensiv, forklarer han.

I høst varslet Ukraina en offensiv som endte med at de gjenerobret den viktige byen Kherson i begynnelsen av november. Det ble omtalt som Putins største nederlag i krigen.

Den nye motoffensiven vil trolig komme i Zaporizjzja, tror Røseth.

– Det er nok høyt på lista til ukrainerne.

Kampen om Bakhmut

Samtidig pågår det harde kamper i Bakhmut, som ligger i Donetsk fylke. Kampene der har vart i flere måneder.

Bilder og videoer fra byen viser en krigsherjet by med bygninger som er bombet sønder og sammen, og soldater i skyttergraver.

– Det er paralleller til stillingskrig à la første verdenskrig. Det er en ganske primitiv krig, samtidig bruker de droner og satellittdata, forklarer Røseth.

SKYTTERGRAV: En ukrainsk soldat sender opp en drone fra skyttergraven i Bakhmut.

Tirsdag besøkte Volodymyr Zelenskyj den krigsherjede byen. Det er ikke kjent hvordan han reiste dit. Mens han var der talte han til soldatene.

– Østen holder ut fordi Bakhmut kjemper, sa han til troppene.

Han håndhilste på soldatene og hyllet dem for sitt mot og innsats i krigen.

– Bakhmut Festning. Folket vårt. Uerobret av fienden, som gjennom sitt mot har bevist at vi vil holde ut og ikke vil gi opp det som er vårt, skrev han på Telegram om besøket.

PRESIDENTBESØK: Zelenskyj var tirsdag i Bakhmut hvor han talte til de ukrainske styrkene og hyllet dem for innsatsen de gjør.

Tror på motoffensiv

Dersom Bakhmut skulle falle til Russland vil det øke sjansene deres for å kunne presse seg lenger inn mot andre viktige ukrainske byer.

– Byen er symbolsk viktig, ikke minst fordi kampene har vart så lenge der. Hvis Russland klarer å ta den er det et tegn på at de kan gå videre inn i Donetsk, og bevege seg mot Kramatorsk og Slovjansk.

Han har imidlertid tro på at ukrainske styrker vil gå langt for å forhindre at det skjer.

– Det er ikke utsikter til at ukrainerne gir seg. Jeg tror at ukrainerne satser på å holde frontlinjen, for så å bygge opp litt ekstra slagkraft i bakkant som de kan bruke.

I månedene fremover venter Røseth at Ukraina vil starte en motoffensiv.

– Det er inntil videre statisk langs frontlinjen nå før telen gir mulighet til offensive operasjoner.