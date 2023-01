Dersom Israel holder tilbake de palestinske midlene, vil det være et uakseptabelt straffetiltak, mener utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap).

Huitfeldt hardt ut mot Israels straffetiltak mot palestinerne

Norge er sterkt kritisk til straffetiltakene Israels nye regjering innfører mot palestinerne, kaller dem uakseptable og frykter store negative konsekvenser.

NTB

Israels ytterliggående høyreregjering vedtok fredag en rekke nye straffetiltak mot palestinerne som svar på at de har bedt FNs øverste juridiske organ, Den internasjonale domstolen i Haag (ICJ) om å granske okkupasjonen.

Israel kaller dette «en beslutning om å føre politisk og juridisk krig mot den israelske stat» og vil blant annet å holde tilbake 390 millioner kroner som tilhører Palestina. Pengene vil i stedet bli gitt til et fond for familiene til israelske ofre for palestinske angrep.

Norge stemte avholdende da Palestinas krav om ICJ-gransking ble vedtatt i FNs hovedforsamling, men utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap) reagerer likevel sterkt på beslutningen til den israelske regjeringen.

– Norge er sterkt kritisk til den israelske regjeringens kunngjøring om straffetiltak mot de palestinske selvstyremyndighetene. Jeg vil på det sterkeste oppfordre israelske myndigheter om å respektere inngåtte avtaler og overføre midlene som tilhører palestinerne, sier hun til NTB lørdag.

Statsminister Benjamin Netanyahus nye regjering i Israel omtales som den mest ytterliggående i landets historie. Fredag vedtok den en rekke nye straffetiltak mot palestinerne.

Beslaglegger

Israel vil også ta beslag i avgifter de krever inn på vegne av Palestina. Beløpet vil tilsvare det palestinske myndigheter i fjor bevilget til familiene til palestinske fanger i israelske fengsler, samt til etterlatte etter drepte palestinere, heter det.

Israel hevder at den såkalte martyr-støtten oppmuntrer til voldsbruk, men palestinske myndigheter fastholder at det er snakk om ordinær sosialhjelp.

– I henhold til avtaler inngått mellom israelerne og palestinerne, har israelske myndigheter ansvar for innkreving av palestinske toll- og avgiftsinntekter på Vestbredden, inkludert Øst-Jerusalem, som deretter skal overføres palestinske myndigheter. Disse midlene utgjør en viktig inntektskilde for selvstyremyndighetene og er helt nødvendig for å drive palestinske institusjoner og tjenesteyting, påpeker Huitfeldt.

– Dersom Israel holder tilbake midlene, vil det være et uakseptabelt straffetiltak som vil svekke de palestinske institusjonene og bidra til en ytterligere forverring av den allerede svake palestinske økonomien. Dette vil igjen ha store negative konsekvenser for en sårbar befolkning som lever under okkupasjon, sier hun.

Kan ikke godtas

Den nye israelske regjeringen, der flere ytterliggående ultranasjonalister og ortodokse har fått statsrådsposter, har også besluttet å begrense bevegelsesfriheten til palestinere «som leder den politiske og juridiske kampen mot Israel».

Palestinske ledere har i motsetning til vanlige palestinere på enkelt vis kunnet ta seg inn og ut fra den okkuperte Vestbredden, men det blir det nå slutt på.

Regjeringen har tidligere varslet utvidelse av de ulovlige bosetningene på Vestbredden, stikk i strid med et krav fra FNs sikkerhetsråd om full byggestans. For palestinere i det såkalte C-området på Vestbredden innføres det derimot totalt byggeforbud. Det kan ikke godtas, mener Huitfeldt.

– Vi kan heller ikke godta innstramning i palestinske byggetillatelser i C-området på Vestbredden som Israel har varslet. Dette vil ytterligere begrense økonomisk vekst og palestinernes rett til å bruke og utvikle landområdene sine, sier hun.

Uakseptabelt

Statsminister Benjamin Netanyahus regjering, som betegnes som den mest ytterliggående i Israels historie, varsler også «tiltak» mot organisasjoner på Vestbredden som «fremmer terroraktivitet og fiendskap», inkludert grupper som «under dekke av humanitært arbeid driver politisk og juridisk kamp mot Israel».

– Dersom dette gjennomføres, er det uakseptabelt, sier Huitfeldt, som understreker at sivilsamfunnsorganisasjoner og humanitære aktører må få arbeide fritt.

– Vi vil følge opp denne saken med israelske og palestinske myndigheter, sier hun.

Det går ikke fram hvilke organisasjoner det er snakk om, men Israel terrorstemplet for et drøyt år siden seks palestinske menneskerettsorganisasjoner, blant dem flere støttet fra Norge. Dette utløste skarpe protester internasjonalt, også fra USA, der CIA slo fast at Israels påståtte beviser mot organisasjonene ikke holdt vann.