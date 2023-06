Dette godstoget

kalles «Udyret» Flyktningene risikerer

livet på ferden mot USA

Dødens togtur

Tusenvis av latinamerikanske migranter risikerer livet ved å hoppe på nordgående godstog i Mexico for å nå den amerikanske grensen.

Endringer i amerikanske immigrasjonslover har fått ekstra mange til å prøve, melder Reuters.

Covid-regelen Title 42 ble avviklet 11. mai i år. Den ble tatt i bruk av ekspresident Donald Trump for å kunne deportere migranter av hensyn til smittevern.

Ukene før klatret opptil flere hundre mennesker daglig opp på godstog, bekrefter aktivister og myndighetspersoner til nyhetsbyrået.

Mange klatrer opp på godstogene ved en søppelplass i byen Huehuetoca, nord for Mexico. De er usikre på hva som blir lovverket fra amerikansk side fremover og ønsker derfor å krysse grensen snarest mulig.

Nye asylregler innebærer en månedlig kvote og krav til migrantene om å søke asyl før de forlater hjemlandet.

Amerikanske myndigheter sliter allerede med rekordmange ulovlige innreiser. Planen til Biden-administrasjonen er derfor å sluttføre en ny forskrift som vil nekte mange asyl.

Den nye forskriften har fått navnet «Circumvention of Lawful Pathways» – omgåelse av lovlige veier. Den innebærer at migranter som reiser gjennom et tredjeland før de når grensen mellom Mexico og USA, med få unntak, ikke vil kvalifisere for asyl, skriver The Guardian.

– Vil det bli lettere? Det tviler jeg på, sier Romario Solando (24) fra Venezuela til Reuters.

Han har ventet timevis i stekende sol ved de søppelfylte jernbaneskinnene i Huehuetoca.

– Vi vet at flyktningstrømmen har økt. Tøffere metoder blir tatt i bruk av myndighetene.

Solano erkjenner at det er farlig å være blindpassasjer på godstogene, men for ham er det den letteste metoden. Han har ikke nok penger til bussbillett, forteller han.

Særlig innbyggere fra landene i Mellom-Amerika Mellom-AmerikaMellom-Amerika består av syv land: Panama, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, El Salvador, Guatemala og Belize. bruker godstog for å krysse Mexico. Kallenavnet «La Bestia» – «Udyret» – skyldes den høye risikoen for skade og død hvis man faller av.

Migrantene er også sårbare for kriminelle gjenger, kalde netter og glovarme dager.

Den siste flyktningbølgen som tar «Udyret» har hovedsakelig bestått av fattige venezuelanere.

Enten de reiser alene eller er familier med små barn har de som mål å komme til byen Ciudad Juarezs, nærmeste meksikanske grenseby til El Paso i Texas.

Mange migranter velger å klatre opp smale stiger for å sitte på taket til godstoget. Andre klemmer seg inn i tomme vogner. Der legger de medbrakte tepper over grus, stålstenger og andre byggemateriale i forsøk på å gjøre en røff reise mer komfortabel.

– Hundrevis av mennesker ankommer daglig, sier migrantaktivisten Guadelupe Gonzales til Reuters.

Hun holder til i byen Irapuato der toget stopper.

– Vi har aldri sett så mange migranter passere her tidligere.

Den siste måneden har opptil 700 personer prøvd å komme seg på toget daglig, ifølge Gonzales.

Sittende på en tømmerstokk nær søppelplassen i Huehuetoca, lytter den venezuelanske migranten Allender Ruy på talebeskjeder fra en venn.

Kameraten har advart ham om den flere dager lange reisen:

– Bror, når du kommer deg på toget. Sitt tett sammen ... Det er veldig kaldt, fryktelig kaldt, lyder meldingen.

Etter å ha blitt deportert tilbake til Venezuela fra Panama tidligere i år mens han var på vei til USA, gjør Ruy nå et nytt forsøk.

– Jeg må komme dit senest før den 11. mai, fortalte han.

Om han klarte det er uvisst.

