KRIGSBLOGGERE: Vladimir Putin i tirsdagens lange møte med russiske krigsbloggere og militærjournalister.

Putin med ny tirade mot Vesten og Ukraina: − Uakseptabel, sier Stoltenberg

WASHINGTON/OSLO (VG) Vladimir Putin hevder i et møte med russiske krigsbloggere at Vesten kan stoppe krigen og at Ukraina er et terrorregime. – Meningsløst utsagn, sier NATO-sjef Jens Stoltenberg

Den russiske presidenten har tirsdag hatt et to timer, ni minutter og 57 sekunders langt møte (ifølge Kremls opptak) med russiske krigsbloggere og militærjournalister.

Der hevder han blant annet at det kan bli fred om Vesten slutter å levere våpen til Ukraina.

– President Putin startet denne krigen. Han kan avslutte den - i dag om han vil. Angriperen kan alltid avslutte angrepet, sier NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg når VG ber han kommentere Putins uttalelser.

– Det er et meningsløst utsagn, konkluderer Stoltenberg om Putins utsagn og fortsetter:

– Dette handler grunnleggende om at president Putin ikke aksepterer Ukraina som en selvstendig nasjon. Han ønsker å gjenskape en verdensorden der Russland var et stort imperium som kontrollerte land som i dag er selvstendige. Det er en uakseptabel tanke, og det strider mot all folkerett. Og det strider mot disse nasjonenes rett til å eksistere som selvstendige nasjoner.

TO TIMER: Møtet mellom Putin og krigsbloggerne skal ha vart i over to timer, ifølge Kreml.

Heller ikke oberstløytnant Joakim Paasiki ved den svenske Försvarshögskolan er imponert over Putins uttalelser:

– Han gjentar alle sine gamle argumenter. De blir ikke mer troverdig av det.

Dette er blant Putins uttalelser i møtet:

Putin om terrormetoder:

– I motsetning til makthaver i Ukraina kan ikke vi bruke terrormetoder. Vi er fortsatt en stat, et land. Det (Kyiv) er et regime. Og de opptrer faktisk som et regime basert på terror, de har et hensynsløst kontraetterretningsregime.

Putin om forholdet mellom amerikanerne og europeerne:

– Det er som i en vits. Punkt 1: Amerikanerne har alltid rett. Punkt 2: Om amerikanerne tar feil, se punkt 1.

Putin om USA og Ukraina-krigen:

– USA er mer og mer involvert i denne konflikten og provoserer fram en alvorlig internasjonal sikkerhetskrise - fordi justering av dronene som angriper krigsskipet vårt er en alvorlig ting. Og de trenger å få vite hva vi snakker om.

Putin om Vestens vilje til fred:

– Hvis de virkelig ønsker å få slutt på konflikten ved hjelp av forhandlinger, er det bare å gjøre én ting; stoppe leveransene av våpen og utstyr. Det er alt.

Putin om fredsforhandlinger:

– Russland har aldri nektet å gå i forhandlinger som kan føre til en løsning av situasjonen i Ukraina.

REAGERER: Generalsekretær i NATO, Jens Stoltenberg, var i møte med USAs president Joe Biden tirsdag. Han reagerer på Putins uttalelser.

– Han erkjenner faktisk at Russland mister stridsvogner, men at Ukrainas tap er større. Men det er verdt å merke seg at Russland ikke har produsert særlig med bevis på Ukrainas tap. Det er stort sett de samme bildene som vi ser igjen og igjen, sier eksperten.

– Putin gjentar også at Vesten skal levere våpen med utarmet uran til Ukraina, og kobler det med atomvåpen, fordi ordet «uran» er med. Det er bare et retorisk grep. Det har ingen forankring i virkeligheten at dette har noe med kjernevåpen å gjøre.

– Hva tenker du om han uttalelser om at sprengningen av dammen - og at det hadde vært en fordel om Ukraina angrep der?

– Indirekte fraskriver han seg ansvaret ved å hevde at det hadde vært bra om Ukraina hadde ført sin offensiv der. Men det er et dobbelt budskap om hvem som har tjent mest på det. Putin beklager at Ukraina ikke kunne angripe Kherson, for da kunne russerne ha slått dem der.

– Din generelle reaksjon?

– Det er vill skyggeboksing mot påstander og innbilte fiender, inkludert Vesten.

Se alle flere av uttalelsene til Putin i dagens møte i faktaboksen:

Info Andre Putin-uttalelser til krigsbloggerne Putin om USAs forhold til sine allierte – Alt er bare i USAs egen interesser. De bryr seg ikke om interessene til sine allierte. De har ingen allierte. De har bare vasaller vasallerVasallstat er i folkeretten en stat hvis selvstyre er begrenset på grunn av en annen, suveren stats overherredømme. I alminnelig språkbruk også om forhold hvor avhengigheten er politisk, militær eller økonomisk. (snl.no). Vasallene har begynt å forstå hvilken rolle de har. Putin om hvorfor det ble krig med Ukraina – Det ville aldri falle noen inn å starte en konflikt med Ukraina hvis vi hadde normale, menneskelige relasjoner. Vi har kranglet mye med Belarus, men det har aldri falt oss inn å starte en konflikt med Belarus. Putin om starten på krigen i Ukraina – Vi planla ikke hendelsene på Krim hendelsene på KrimAnnekteringen av Krim fra Ukraina i 2014., vi planla ikke det som skjer nå. Vi prøver å stoppe den væpnede konflikten. Dessverre ble vi tvunget til å gjøre det med våpen. Putin om vestlige stridsvogner i Ukraina – De brenner flott, som vi forventet, både Bradley og Leopard. Putin om tap av stridsvogner – Tapene til Ukrainas væpnede styrker under motoffensiven utgjør 160 stridsvogner, vi har mistet 54 stridsvogner. Putin om damsprengningen – Det høres rart ut, men det var synd at de gjorde det. For det hadde vært bedre for oss om de hadde gjennomført motoffensiven der. Det hadde blitt virkelig ille for dem om de hadde gjort det der. Putin om bruk av straff-fanger i krigen – De negative konsekvensene er minimale. Tilbakefallet (til kriminalitet) er ti ganger lavere enn hos andre. Putin om soldater – Vi har rekruttert 150.000 kontraktssoldater siden nyttår, sammen med frivillige 156.000. Og vi hadde en mobilisering av 300.000 mann. I løpet av den siste uken har 9.500 personer signert kontrakter. Forsvarsdepartementet melder at det derfor ikke er nødvendig med mobilisering. Putin om å hindre angrep inn i Russland – Hvis dette fortsetter, må vi vurdere nøye om vi skal opprette en slags sanitær sone på Ukrainas territorium i en slik avstand at det vil være umulig å nå vårt territorium (Putin forklarte ikke nærmere hva han mente med «sanitær sone»). Putin om kravet om at Wagner-soldater må tegne kontrakt med hæren – Det er nødvendig å inngå kontrakter med alle frivillige styrker. (Her kan du lese bakgrunnen for denne uttalelsen). Putin om Ukrainas tap – De har betydelige tap. De nærmer seg et tap av personell som er katastrofalt. Tapene deres er 50 prosent. Vi har ti ganger færre tap enn dem. Putin om panserbrytende ammunisjon med utarmet uran til Ukraina – Vesten er klar til å levere våpen med utarmet uran til Ukraina, da det ikke er noe mer igjen på lager. Putin om Russlands krigsindustri – Vi ville ikke hatt noen muligheter hvis vi ikke hadde startet moderniseringsprogrammet for åtte år siden. Det var et solid grunnlag. Vis mer

Vladimir Putins møte med krigsbloggerne får voldsom oppmerksomhet i russiske media.

Et av utsagnene som har fått størst oppmerksomhet er at Russland må vurdere å opprette en «sanitærsone» i Ukraina - slik at det blir umulig å nå russisk territorium med artilleri.