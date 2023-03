FERIEØY: Bali i Indonesia er en populær destinasjon for turister. Også for ukrainere og russere som flykter fra krigen.

Trøbbel i paradis: Nå vil de stramme grepet

Myndighetene på Bali vil ha en stopp på utlendinger som ikke oppfører seg. De mener reisende fra Russland og Ukraina er verstingene.

Ferieøya Bali er en populær destinasjon for mange turister. Det siste året har også mange reist til dit for få flykte fra krigen i Ukraina.

CNN skriver at Bali har blitt en magnet for ukrainere som flykter fra krig og russere som vil unngå militærtjeneste.

Omtrent 58.000 russere reiste til Bali i 2022. I løpet av den første måneden i 2023 kom 22.500 fra Russland til øya, skriver CNN.

Fra Ukraina kom det 7000 personer i 2022. I januar kom ytterligere 2500 ukrainere reisende.

Myndighetene på Bali vil nå stramme inn på visumreglene for russere og ukrainere.

– Hvorfor disse to landene? Fordi de er i krig så da strømmer de hit, sier Bali-guvernør Wayan Koster, gjengitt av CNN.

VISUM: Myndighetene vil endre på innreisereglene for folk som kommer fra Ukraina og Russland.

– Strømmer hit

Indonesia har visumregler som gjør at du kan få 30 dager opphold når du ankommer landet. Visumet kan forlenges til 60 dager.

Derfor er det relativt enkelt for turister å reise til Indonesia, siden du ikke trenger å søke om visum på forhånd.

Dette ønsker myndighetene på Bali å endre på, skriver CNN.

Myndighetene hevder mange russere og ukrainere overser begrensningen på visumet, og jobber ulovlig som frisører, reiseledere og drosjesjåfører.

– Når vi får melding om en utlending som oppfører seg dårlig, er det nesten alltid en russer, sier en lokal politibetjent til CNN, som ikke vil ha navnet sitt på trykk.

– Utlendinger kommer til Bali og oppfører seg som de er hevet over loven. Dette har alltid vært tilfelle, og det må stoppe, sier politibetjenten.

Det er ikke uvanlig med turister som ikke oppfører seg på Bali, skriver CNN. Dette gjelder turister fra mange like land.

Men myndighetene på Bali er overbevist om at det er folk fra Russland og Ukraina som er verst.

BRÅK: Myndighetene på Bali er ikke fornøyd med oppførselen til mange turister og mener russere og ukrainere er blant verstingene.

Avviser lovbrudd

CNN har forsøkt å få en kommentar den russiske ambassaden, men har ikke fått svar.

Det ukrainske konsulatet på Bali avviser at ukrainske statsborgere bryter lovene i Indonesia. Konsulatet sier til CNN at det i februar var omtrent 8500 ukrainere på Bali.

– Ukrainere reiser ikke på ferie til Bali. Landet vårt er invadert. Ukrainere som kommer til Bali er her for familiegjenforening og det er hovedsakelig kvinner, sier talsperson for konsulatet Nyoman Stama til CNN.

Landets myndigheter har ikke tatt stillinger til kravet fra Bali.

Fortsatt kan reisende fra Ukraina og Russland søke om visum når de ankommer Indonesia.