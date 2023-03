KAOS: Flymannskapet på Lufthansaflyet fikk en ekstra ryddejobb etter den kraftige turbulensen.

Kraftig turbulens på Lufthansafly: − Alt fløy rundt

Passasjerer fryktet for livet og sier flyet var i «fritt fall». Totalt ble syv personer sendt til sykehus etter Lufthansa-flygingen som skulle gå fra USA til Tyskland.

Brusbokser, bestikk og mat som dekker gulvet – og personer som ser seg forvirret rundt etter private eiendeler.

Videoer og bilder fra kaoset som oppsto på Lufthansaflyet 1. mars går nå viralt på TikTok.

«Vi var midt i middagen, en og en halv time inn i flyturen, da vi plutselig falt. Det føltes ut som vi var i null gravitasjon», skriver Monica Raygada til en video som søndag kveld har over 14 millioner visninger.

Hun beskriver er voldsomt drama. Midt i alt kaoset forsøkte hun å finne mobilen sin for å ta farvel med familien, fordi hun trodde hun kom til å dø.

«Alt fløy rundt og alle skrek. Det virket som vi bare fortsatte å falle» fortsetter hun.

Se video av hvordan flyet så ut etter turbulensen:

Lufthansa-flyging skulle gå fra Austin i USA til Frankfurt i Tyskland, men turbulensen ble så kraftig at flyet måtte lande på en flyplass i Virginia, like utenfor Washington

Totalt ble syv personer kjørt til sykehus med mindre skader.

«De berørte passasjerene ble gitt førstehjelp om bord av flyvertinnene som var trent for slike tilfeller. Siden sikkerhet og velvære til passasjerer og besetningsmedlemmer er topprioritet til enhver tid, bestemte cockpitmannskapet seg for å foreta en alternativ landing», sier flyselskapet i en uttalelse til CNN.

HVOR ER? Passasjerene måtte lete etter eiendelene sine etter de ble kastet rundt i flyet.

Ifølge en passasjer Washington Post har snakket med skal en pilot ha uttalt at flyet falt rundt 1000 fot, som tilsvarer cirka 305 meter.

Hva som forårsaket turbulensen er foreløpig ukjent. Det amerikanske luftfartstilsynet undersøker nå hendelsen.

I en artikkel fra Insider fredag kommer det frem at Lufthansa skal ha bedt passasjerene om å slette alle videoer og bilder fra hendelsen.

Ifølge passasjer Rolanda Schmidt kom en flyvertinne med en kunngjøring over høyttalerne i flyet der hun ba folk om å «slette alle bilder og videoer».

Turbulensen ble så kraftig at flyet måtte lande på en flyplass i Virginia. Totalt syv ble fraktet til sykehus med lettere skader.

Noen minutter senere skal samme beskjed ha blitt gitt med en henvisning til å beskytte andre passasjerers privatliv. Insider skriver at også en annen passasjer har bekreftet uttalelsen som ble gitt fra mannskapet.

Lufthansa har foreløpig ikke kommentert påstandene.

«Et KAOS»

Blant passasjerene var også modellen Camila Alves, kona til den verdenskjente skuespilleren Matthew McConaughey.

«Alt fløy overalt. For å respektere privatlivet til de rundt meg er dette alt jeg viser, men flyet var et KAOS og turbulensen fortsatte å komme», skriver hun til et innlegg hun har postet på Instagram.

HAVNET MIDT I KAOSET: Camila Alves og mannen Matthew McConaughey har vært gift siden 2012.

På videoen, som hun har postet til sine over en million følgere, ser man rundstykker, pappatallerkener og annen mat flyte på gulvet.

«Takk gud for at alle var i sikkerhet», skriver hun og legger til at hun og McConaughey sov godt og kom seg på et nytt fly dagen etter.

