RADIOAKTIV: Denne beholderen er meldt savnet fra et kullkraftverk i Thailand.

Beholder med radioaktivt innhold sporløst forsvunnet

I Thailand leter myndighetene etter en beholder med farlig, radioaktivt innhold som forsvant fra et kullkraftverk tidligere denne uken.

Myndighetene advarer befolkningen om alvorlig helserisiko om de skulle kommer over beholderen.

Beholderen er rundt 30 cm lang og 13 cm bred, og var en del av en silo som inneholder det radioaktive stoffet cesium-137, skriver CNN.

Under en rutinekontroll 10. mars ble beholderen meldt savnet. Kullkraftverket ligger i provinsen Prachinburi i Thailand.

Et søketeam og droner jobber for å finne den savnede beholderen. De bruker blant annet teknologi som kan spore opp radioaktivt stoff.

Risiko for folk

Politiet i Thailand er også involvert i letingen. De frykter beholderen kan ha vært borte siden februar.

Politisjef Mongkol Thopao sier til CNN at det er uklart om beholderen ble stjålet og solgt, eller feilplassert.

CNN siterer eksperter som advarer om at cesium-137 er svært farlig. Folk som kommer i nærheten kan få forbrenninger, strålingssyke strålingssykeStrålingssyndrom er et sammensatt bilde av symptomer som oppstår etter at store deler av kroppen utsettes for moderate til høye doser av ioniserende stråling. Hvis en voksen person utsettes for mer enn to gray (Gy) mot hele kroppen, vil hen få uttalt kvalme og brekninger etter noen timer. Kilde: Store medisinske leksikon. eller kreft.

Det radioaktive stoffet har en halveringstid på rundt 30 år.

Dermed kan beholderen utgjøre en risiko i flere tiår framover hvis den ikke blir funnet, skriver CNN.

Ikke første gang

Dette er ikke første gang noe slikt skjer i Thailand.

I 2000 forsvant en beholder som inneholdt kobolt-60. Denne ble kjøpt og tatt med til en søppelplass der den ble kuttet opp.

CNN skriver at noen arbeidere fikk brannskader, flere fikk strålingsskader og tre personer døde.

Nesten 2000 mennesker som bodde i området ble utsatt for stråling.

Beholderen som er savnet nå, skal ikke inneholde like sterkt radioaktivt stoff.

