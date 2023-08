INTENST: Flammene raser ved fjellet Parnitha torsdag.

Hellas sliter med å få kontroll over skogbrannene

Brannene i Hellas var torsdag fortsatt ikke under kontroll. En ny dag med kraftig vind gjør slukningsarbeidet vanskelig. Så langt har 20 mennesker mistet livet.

Brannene herjer både ved fjellkjeden Parnitha utenfor Aten og nordøst i landet, der brannfronten nå er 15 kilometer lang. Nord for Athen kjemper brannmannskap fortsatt for at flammene ikke skal nå boligområder.

Landet har slitt med 355 branner siden fredag, hundrevis har flyktet fra flammene og 20 mennesker er funnet omkommet.

I Menidi-distriktet ved foten av Parnitha har mange allerede mistet hjemmene sine. Flere uttrykker sinne mot myndighetene fordi de ikke har greid å stanse brannene, som de mener er påsatt. Det samme området ble også i 2021 rammet av en større skogbrann.

Et kloster i Boeotia nord for Athen ble onsdag så vidt reddet fra flammene. Det er 1000 år gammelt og står på Unescos verdensarvliste.

Folk fjerner gassbeholdere fra et kloster i Athen-forstaden Axarnes.

Nordøst i Hellas har det brent siden lørdag. Her ble det for få dager siden funnet 18 omkomne som antas å ha vært migranter og asylsøkere som hadde tatt seg over grensen fra Tyrkia.

Likene ble funnet ved en brakke i et nedbrent skogområde. To av ofrene var gutter i alderen 10–15 år.

Ytterligere to personer har mistet livet i den siste runden med branner. I tillegg har 60 brannfolk blitt skadd under slukningsarbeidet.

Myndighetene har sagt at denne sommeren har vært den verste siden man begynte å samle meteorologiske data. I juli måtte titusenvis av turister, deriblant nordmenn, evakueres da brannene herjet Rhodos.

UTBRENT: Et helikopter flyr nær et ubrent hus i forstaden Acharnes ved fjellet Parnitha nordvest for Athen.

