HATKRIMINALITET: Tre personer ble skutt og drept i Florida.

Tre drept på butikk i Florida – etterforskes som hatkriminalitet

En hvit mann tidlig i 20-årene drepte tre afroamerikanere og seg selv. Politiet betegner skytingen som rasistisk motivert.

– For å si det enkelt, han hatet svarte mennesker, sier sheriff T.K. Waters til pressen natt til søndag norsk tid.

To menn og en kvinne ble drept inne på en Dollar General Store i Jacksonville lørdag kveld, som er en form for dagligvarekjede i USA. Deretter skjøt gjerningspersonen seg selv, skriver nyhetsbyrået Reuters.

Politiet mener skytteren handlet på egen hånd og mistenker ikke at han var del av en organisert gruppe.

Waters sier til pressen at mannen etterlot seg flere manifest der han beskriver hatet sitt mot svarte. FBI er også involvert i etterforskningen.

BER: Innbyggere samlet seg i bønn i nærheten av åstedet.

Ordfører Donna Deegan sier skytingen er meldt inn som hatkriminalitet, og det føderale politiet FBI opplyser drapene også vil bli etterforsket som dette.

Sheriffen opplyser at den foreløpig uidentifiserte gjerningsmannen var kledd i en såkalt taktisk vest og at han hadde håndvåpen og et AR-lignende våpen. Det siste brukes om halvautomatiske rifler som ligner på automatvåpenet Colt AR-15. Slike halvautomatiske rifler brukes ofte ved masseskytinger i USA.

Kilder sier til TV-sta s jonen News4Jax at foreldrene til den mistenkte mannen kontaktet politiet etter at de fant et manifest.

