Ny fjelltopp for Kristin Harila: Har besteget Dhaulagiri

Natt til mandag nådde den norske fjellklatreren Kristin Harila nok en fjelltopp. Hun er nå halvveis i verdensrekordforsøket sitt.

Dhaulagiri i Nepal er med sine 8167 meter verdens syvende høyeste fjell.

Klokken 06.15 om morgenen mandag 29. april ble det besteget av den norske eventyreren og fjellklatreren Kristin Harila.

– Hun har oppnådd en viktig milepæl i forsøket på å bestige de 14 toppene. Dhaulagiri er hennes syvende fjell i år, og hun er offisielt halvveis i den imponerende utfordringen, skriver teamet hennes i en pressemelding.

Den norske klatreren er for tiden på en strabasiøs ferd med et stort mål: Hun vil bestige de 14 fjellene i verden som er over 8000 meter høye – på under seks måneder.

Dhaulagiri er syvende fjell ut så langt i forsøket. Tidligere i vår har Harila besteget fjellene Lhotse, Mount Everest, Shishapangma, Cho Oyu, Makalu og Kanchenjunga.

Harila er den første norske klatreren som har besteget alle verdens 8000-meters topper, og den fjerde kvinnen som har klart det.

Klarer Harila å bestige de 14 toppene innen utgangen av juli, slik hun prøver på, kan hun slå verdensrekorden til rekordholder Nimsdai Purja med nesten tre måneder, skriver Fri Flyt.

– Hehe, ja, er vi heldige med vær, forhold og form, så klarer vi det! Men det er litt ekstra tidspress akkurat nå, siden vi må bli ferdige med de tre siste fjellene i Nepal før monsunen. Men vi ligger godt an, sa Harila fredag.

Tidligere i mai ble det kjent at Harila har funnet tonen med en annen eventyrer, nemlig Jens Kvernmo.

De møttes på arrangementet «Eventyraften» i januar.

– Det har vært magisk siden. Hver dag er fantastisk. Jo mer jeg er med han, jo mer forelsket blir jeg. Han er en fantastisk person og jeg er så takknemlig for å ha møtt han, skrev Harila i en oppdatering på Instagram.

Kvernmo er blant annet kjent fra NRK-serien «Jens og Isak på tynn is», sammen med Isak Dreyer, kjent fra «Norges tøffeste» og «Farmen».

SAMMEN: Kristin Harila og Jens Kvernmo i Katmandu i Nepal 4. mai.

