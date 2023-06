Christo_Grozev_russlands_most_wanted (1) – Trim.mov Ingen på hans «wanted»-

liste kan føle seg trygge. Opprøreren Navalnyj ble

forsøkt drept med gift. I all hemmelighet møtte

VG mannen som avslører

Putins brutale metoder.

– Kjemp

eller flykt

Christo Grozev i Bellingcat: Avslører Putins brutale metoder

Han er ikke lenger trygg i Europa. I januar kom advarselen fra vestlig etterretning: Det er en alvorlig og umiddelbar trussel mot Christo Grozevs sikkerhet.

Siden januar har han vært separert fra familien hjemme i Østerrike.

Grozev har i praksis en pris på hodet sitt. Likevel møter han VG i hemmelighet på Lillehammer, der han skal holde foredrag på Wexfo-konferansen Wexfo-konferansenThe World Expression Forum (WEXFO) er en årlig konferanse om ytringsfrihet, med internasjonale gjester, som arrangeres på Lillehammer..

– Jeg føler meg trygg her. Men bare under 24 timer, sier Grozev.

Uansett hvor han går, følges han av bevæpnede livvakter fra Politiets sikkerhetstjeneste (PST). Besøket hans er hemmelig for offentligheten til han har forlatt Norge.

De siste årene har gravejournalisten Christo Grozev (54) brukt hvert ledige sekund på å avsløre Russlands mest brutale og hemmelige metoder. Det har gjort ham til en av Vladimir Putins mest ettersøkte.

Hver gang Russland tror alle spor er fjernet, har han gravd dypere.

Og det er særlig én stor avsløring som fanget Kremls oppmerksomhet.

20. august 2020 setter den russiske opposisjonspolitikeren Alexej Navalnyj seg på et fly til Moskva fra Tomsk, 3600 lenger øst i Russland.

Plutselig blir han dårlig. Han skriker i smerte, og flyet må nødlande i Omsk.

Navalnyj blir hastet til sykehus og lagt i koma.

Etter mye press fra Vesten og Navalnyjs familie blir han to dager senere flyttet til et sykehus i Tyskland. Legene mistenker raskt at Navalnyj er blitt forgiftet.

Først i oktober kommer den endelige bekreftelsen: Han ble forgiftet med den svært dødelige russiske nervegiften Novitsjok.

I mellomtiden har en bulgarsk gravejournalist begynt å gjøre sine egne undersøkelser.

Christo Grozev er leder i et internasjonalt gravekollektiv av reportere.

Han ble født i Bulgaria. I nær 20 år har han bodd i Wien i Østerrike med familien.

Gjennom Bellingcat har han stått i spissen for avsløringer om Russlands hemmelige metoder.

Info Dette er Bellingcat Bellingcat har sine røtter fra krigen i Syria. Frivillige fra hele verden kom sammen på nettet for å verifisere bruk av kjemiske våpen mot sivilbefolkningen. Siden er Bellingcat blitt et prisvinnende journalistkollektiv som de siste årene har stått bak en rekke store avsløringer. Vis mer

Grozev avdekket at prorussiske separatister sto bak nedskytingen av MH17-flyet over Ukraina i 2014, der 298 personer ble drept. Det samme ble senere bekreftet av det internasjonale Joint Investigation Team (JIT).

De tre mistenkte ble i november i fjor dømt til livstidsfengsel i en nederlandsk domstol og beordret pågrepet.

I 2018 ble den tidligere russiske dobbeltagenten Sergej Skripal og datteren Julia Skripal funnet bevisstløse på en benk i Salisbury i England.

De var blitt forgiftet med nervegiften Novitsjok.

Bellingcat fant de reelle identitetene til Skripals drapsteam – og knyttet dem til Russlands militære etterretningstjeneste GRU.

Overvåkningskameraer hadde fanget de to mistenkte på vei til Skripals hjem. De reiste under navnene «Alexander Petrov» og «Ruslan Bosjirov», men var i realiteten militærlegen Dr. Aleksander Yevgenjevitsj Misjkin og oberst Anatolij Tsjepiga.

Undersøkelsene i Skripal-saken ble igjen avgjørende for å finne dem som sto bak forgiftningen av Alexej Navalnyj to år senere.

Skripal-etterforskningen viste at nervegiften Novitsjok kun produseres i Signal-instituttet i Russland. Bellingcat kjøpte telefonloggene til sjefen ved instituttet på det svarte markedet. Slik så de hvem han hadde ringt rundt tidspunktet for forgiftningen.

Grozev bruker i hovedsak åpne kilder som offentlig tilgjengelig databaser og sosiale medier, men han kjøper også tilgang til data på det svarte markedet.

Ved å undersøke blant annet telefonlogger, bilregistre, reiselogger, og passregistre klarte Grozev å identifisere Navalnyjs drapsteam.

– Det er mange øyeblikk i våre undersøkelser som har gitt meg gåsehud. Men det mest kjente øyeblikket er da Navalnyj, mot alle odds, klarte å lure en av dem som forgiftet ham, til å innrømme alt, sier Grozev til VG i dag.

Navalnyj brukte TikTok til å erte russiske myndigheter med oppklaringen av drapsforsøket på seg selv.

TRYKK PÅ SYMBOLET NEDE TIL VENSTRE FOR LYD.

Unmute video

Dette skjer fire måneder etter forgiftningen, 14. desember 2020:

Grozev og Navalnyj befinner seg i en liten landsby ved Schwarzwald i Tyskland. De står grytidlig opp denne dagen.

Navalnyj skal ringe og konfrontere flere medlemmer av drapsteamet som forgiftet ham.

De prøver flere av de mistenkte FSB-offiserene på listen, uten hell. Men når de ringer en av kjemikerne på laboratoriet som fremstiller Novitsjok, får de napp.

I dokumentarfilmen «Navalny», som er tilgjengelig på HBO, er avsløringen dokumentert.

I filmen vises seks minutter av samtalen. Kjemikeren innrømmer at drapsteamet plantet Novitsjok i Navalnyjs underbukser, at de fjernet spor av nervegiften på klær og kropp, og at Navalnyj fikk mer enn en dødelig dose.

En himmelfallen Christo Grozev sitter ved Navalnys side under oppringningen.

TRYKK PÅ SYMBOLET NEDE TIL VENSTRE FOR LYD.

Unmute video

– En ting er å vite sannheten basert på data og ha det svart på hvitt. Men å høre noen erkjenne det til deg, med detaljer og kontekst, er noe helt annet, sier Grozev.

Bellingcat har publisert hele samtalen på nærmere 50 minutter.

– Så du for deg å få så mye informasjon?

– For å være helt ærlig: Nei. På slutten av samtalen satt jeg igjen med en følelse av «herregud, karrieren min vil bare gå nedover herfra». For hva er det neste? Hva kan overgå dette?

Men gleden ble raskt erstattet med en skyldfølelse overfor kjemikeren.

– Vi skjønte at den idioten jo mest sannsynlig ville bli straffet, sier Grozev.

– Og hvordan gikk det med ham?

– Vi prøvde å ringe ham like etterpå. Da var telefonen skrudd av. Men omtrent ett år senere fant vi ut at han levde. Han registrerte flere covid-tester og var ved god helse. Så med mindre noen prøver å lure oss ved å registrere falske tester, går det bra med ham, sier Grozev.

Dokumentaren har vunnet en rekke priser, blant annet Oscar for beste dokumentarfilm.

Men da teamet bak dokumentaren i februar i år skulle på den britiske BAFTA-utdelingen, fikk Grozev en tydelig beskjed fra arrangøren:

Han var bannlyst fra utdelingen. Sikkerhetsrisikoen ble for stor.

Én måned tidligere var Grozev i USA for å promotere Navalnyj-dokumentaren.

Men da Grozev var i ferd med å forlate New York og dra hjem til Østerrike, ble han kontaktet av en vestlig etterretnings­tjeneste.

Han var allerede fremme på flyplassen da han fikk telefonen som skulle snu opp ned på livet hans.

– Jeg fikk beskjed om at det var en umiddelbar sikkerhetstrussel mot meg, dersom jeg dro tilbake til Østerrike, forteller han til VG.

I desember i fjor ble Grozev satt på listen over Russlands mest ettersøkte. I april i år ble han stemplet som en «utenlandsk agent» av justisdepartementet i Russland.

«Putins hjerne», den politiske filosofen Aleksandr Dugin, har bedt om at Grozev utleveres til Russland – «uansett på hvilken måte».

– Han har offentlig oppfordret til attentat på meg, sier Grozev.

Etterretningstjenesten mener fortsatt at sikkerhetsrisikoen er for stor til at Grozev kan reise til noe Schengen-land.

– Jeg stilte ikke flere spørsmål, jeg vet at jeg ikke får svar så lenge etterforskningen er pågående. Men jeg er selvfølgelig nysgjerrig og har begynt å undersøke selv, sier han.

Grozev har ikke følt seg utrygg, men sier han nå har innsett at det over lengre tid har vært en trussel mot ham.

Siden advarselen har han bodd og jobbet i USA. Familien er blitt igjen i Østerrike.

– Det har kostet mye på alle måter, sier han.

Til tross for den brå endringen endrer det ikke måten Grozev jobber på. Tvert imot:

– Jeg har mer tid til å undersøke saker fordi jeg ikke trenger å lage mat til familien, smiler han.

– Men selvfølgelig: Når du legger deg om kvelden, tenker du på om det er rettferdig overfor familien. Er det rettferdig at jeg ikke var der i mine foreldres siste dager? At jeg går glipp av mine barns tid som barn?

Hvert ledige sekund bruker Grozev bak PC-skjermen. Han har til enhver tid en rekke åpne saker han og teamet undersøker. Alt er nøye organisert i mapper og regneark.

Nå følger han et nytt spor – på en offiser i russisk etterretning.

Etter noen minutters intens jobbing fra hotellrommet på Lillehammer har han funnet identiteten.

– Der er han, utbryter han.

– Det er åpenbart de mest surrealistiske historiene som er mest interessante. For eksempel illegalistene illegalistene Illegalister er etterretningsagenter som over lang tid har bygget opp en falsk identitet. som jobber under falsk identitet. Hver enkelt sak er som en thriller, eller en bok, med så mange ville vendinger, sier Grozev.

VG og Bellingcat jobbet tett sammen da den brasilianske gjesteforskeren José Assis Giammaria ble pågrepet i Tromsø i fjor høst. I realiteten var han den russiske GRU-illegalisten Mikhail Mikusjin.

– Per nå følger jeg 20 forskjellige illegalister, sier Grozev.

– I sanntid?

– Ja. De vet det ikke. Men jeg gjør det, fortsetter Grozev.

Men alle lengre undersøkende løp avbrytes stadig av nye løpende saker.

– Hver gang en kollega er truet, undersøker vi hvor de har vært, hvem de har kommunisert med. Det distraherer meg fra prosjektene i kanskje en måned.

Akkurat det skjedde i slutten av april i år.

To russiske journalister, som lever i eksil utenfor Russland, fikk symptomer som ligner på forgiftning med en nervegass etter en konferanse i Berlin.

Saken etterforskes av tysk politi og vestlig etterretning. Men Grozev og Bellingcat har iverksatt egne undersøkelser.

– Jeg tror at risikoen aldri har vært større for journalister som dekker Russland.

Kreml bryr seg ikke lenger om omdømme. De har ingenting å tape, mener Christo Grozev.

– Du ser dette på hvordan diplomatene oppfører seg, hvordan talspersoner i utenriksdepartementet oppfører seg – og på Putins oppførsel i offentligheten, sier han.

Grozev peker også på de nye medielovene, som skal bekjempe desinformasjon – sett med russiske myndigheters øyne.

– Om du leser hele lovteksten, ser du at vi ikke lenger kan bedrive noe journalistisk arbeid lovlig, sier Grozev.

Men den mest uhyggelige grunnen til at risikoen for journalister er blitt så stor, er ifølge Grozev at prominente russere oppfordrer til vold.

Han trekker frem Russlands mektigste medieleder og Putins «propagandasjef», Margarita Simonjan, som offentlig har bedt om at journalister kidnappes og utleveres til Russland.

– Til syvende og sist er problemet at du som journalist må vente å bli angrepet fra en rekke kanter. Og det er det som gjør risikoen ekstremt høy for våre russiske kolleger, men også enhver utlending de anser som en trussel, sier Grozev.

Han mener at det fortsatt er en naivitet i Vesten overfor hvor langt Putin er villig til å gå.

– Putin anses fortsatt som en rasjonell aktør med en langtidsplan. Men jeg tror ikke han har noen langtidsplan – han utagerer. Og jo verre han fremstår internasjonalt, jo bedre fremstår han hjemme.

– Er det likevel et slags klapp på skulderen at Putin er så interessert i deg?

– Det viser bare hvor ineffektivt hele systemet er. Jeg vet at jeg ikke gjør noe spesielt, jeg bare stirrer i telefonen og søker etter data. Hvilken som helst kollega kan gjøre det. Så det at Putin er så besatt av en person, er ineffektivt. Men greit, jeg tar den, sier Grozev.

– Opplever du at du har ofret mye for jobben, kanskje utilsiktet, etter hvert som avsløringene har utviklet seg?

– Ja. Jeg opplever det som utilsiktet. Men når du gjør noe effektivt, er det vanskelig å ta et steg tilbake og gi opp, svarer han.

– Samtidig, det handler om kjemp eller flykt. Jeg er i et «kjemp»-stadium. Jeg kan ikke se for meg et scenario der det vil endre seg.

– Er det verdt det?

– Ja. Alternativet er det ukjente, og det ukjente er skummelt, svarer han.

– Hva om ingen fant ut hvem som forgiftet Navalnyj, for eksempel? Da ville verden kanskje ikke visst at Putin utgjør den risikoen han utgjør.

Det ukjente er uakseptabelt, ifølge Grozev.

– Hva gjør du om Kreml faller i morgen?

– Uheldigvis er det flere andre land som ikke har ting på stell.

Christo Grozev tenker seg godt om.

– Men jeg vil trolig ta meg en lang ferie.

– Dra hjem til Wien?

– Til Moskva, kanskje. Det er lenge siden jeg har vært i Moskva.