Prigozjin har ikke vært sett offentlig siden Wagner-opprøret i Russland 24. juni.

Prigozjin angivelig avbildet i Belarus

Nå sirkulerer et bilde i russiske sosiale medier som angivelig viser Wagner-sjefen i Belarus.

Et bilde av Wagner-lederen ble fredag publisert på en rekke russiske sosiale mediekanaler som Telegram og VK.

Den russiske Telegram-kanalen Reverse Side of the Medal påstår at bildet ble tatt onsdag klokken 07.24 ifølge NRK.

Når eller hvor bildet ble tatt er ennå ikke bekreftet.

Prigozjin er ikke sett offentlig siden Wagner-gruppens opprør i Russland i slutten av Juni. Belarus’ president Lukasjenko tilbød Wagner-sjefen amnesti, mot at han avblåste inntoget mot Moskva.

Prigozjin er leder for den beryktede Wagner-gruppen, og har vært en av del av Putins innerste sirkel under Russlands angrepskrig i Ukraina.

Tidligere denne uken spekulerte den pensjonerte generalen Robert Abrams i at Wagner-sjefen allerede var tatt av dage. Flere medier omtalte saken, deriblant The Daily Mail og New York Post.

Tidligere sjef i forsvarsstaben Arne Bård Dalhaug kommenterte Abrams spekulasjoner. Til Dagbladet sa han tidligere denne uken:

– Jeg tilhører jo dem som flere ganger har sagt at Prigozjin helt klart kan bli tatt livet av.

Ikke sett på tre uker

Mandag 26. juni dro han ifølge Lukasjenko til Belarus, men hans ankomst ble aldri bekreftet.

En uke senere, i begynnelsen av juli uttalte Lukasjenko at Prigozjin var i St. Petersburg. Russiske myndigheter har også hevdet at Wagner-sjefen deltok på et møte i Russland forrige uke.

Heller ikke her ble hans tilstedeværelse bekreftet.

Dalhaug stilte seg kritisk til at møtet i det hele tatt fant sted.

– Om det har vært noe møte er det jo bare Peskov som har sagt, og han lyver uansett hele tiden. Så alt er egentlig mulig, skrev han i en SMS til Dagbladet.

Bildet av Prigozjin som nå florerer på sosiale medier skal dermed være første fotobevis på at Wagner-sjefen er i live og befinner seg i Belarus.