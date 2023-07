Greta Thunberg blir fjernet av politiet ved havnen i Malmö i juni.

Greta Thunberg stilles for retten

Klimaaktivist Greta Thunberg stilles mandag for retten, tiltalt for å ha nektet å følge politiets ordrer under en aksjon i Malmö.

NTB

Blir hun funnet skyldig, risikerer hun opptil seks måneders fengsel. Men denne typen lovbrudd straffes vanligvis med bøter.

I midten av juni forsøkte Thunberg og andre aktivister å hindre tankbiler på vei til og fra en oljeterminal ved havna i Malmö. Gruppen Ta Tilbaka Framtiden sto bak aksjonen.

To andre personer som også deltok i aksjonen, er også blitt tiltalt. De vil bli stilt for retten i neste måned.

20 år gamle Thunberg kommer mandag selv til å være til stede under rettsmøtet i Malmö, som begynner klokken 11.30.

Kopier lenke

Kopier lenke

Del på Facebook

Del på Facebook

Del med e-post

Del med e-post