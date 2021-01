TIDLIGERE PRESIDENT: Bill Clinton. Foto: POOL / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / NTB

Clinton: − Alle bør stige ned fra sin høye hest

Donald Trump var ikke å se under Joe Bidens innsettelse, men tre tidligere presidenter stiller seg til rådighet og ønsker USAs 46. president lykke til.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Det ble ingen stor folkefest under innsettelsen av Joe Biden, men natt til torsdag ledet Tom Hanks et direktesendt TV-show for å markere og hylle den nye amerikanske presidenten.

Artister som Katy Perry, John Legend, Jon Bon Jovi, Demi Lovato, Bruce Springsteen og Justin Timberlake deltok.

Det gjorde også de tre tidligere amerikanske presidentene George W. Bush, Bill Clinton og Barack Obama.

– At vi tre står her og snakker om en fredelig maktovertagelse, sier noe om den institusjonelle integriteten til dette landet, sier USAs 43. president George W. Bush.

Han var en av de første fremstående republikanerne som gratulerte Biden med valgseieren i november.

Etter Donald Trumps gjentatte anklager om valgfusk, en ny riksrettstiltale og angrepet mot Kongressen, har det vært en spent stemning Washington D.C. og flere andre steder i USA frem mot Joe Bidens innsettelse. Den gikk fredelig for seg, og nå ser de tre tidligere presidentene fremover på utfordringene som venter den nye presidenten.

– Dette er en uvanlig situasjon. Vi prøver både å komme tilbake til det normale og forsøker å håndtere svært uvanlige utfordringer, legger Bill Clinton til.

Demokraten Clinton var USAs 42. president.

PÅ PLASS: George W. Bush, Nancy Pelosi, Barack og Michelle Obama under Joe Bidens innsettelse. Foto: TASOS KATOPODIS / AP / NTB

De tre snakket, som Joe Biden har gjort siden han erklærte valgseier, om å samle landet igjen.

– Vi har kommet langt, men vi har mye å reparere. Hele min sjel er i det å føre amerikanerne sammen og å forene denne nasjonen. Jeg ber alle amerikanere om å bli med meg på dette, sa Biden i sin tale under innsettelsesseremonien.

Han får støtte av Barack Obama, mannen som var president da Biden var visepresident.

– Vi kan ikke bare høre på folk som er enige med oss, vi må høre på folk som er uenige med oss. Sjenerøsiteten som president Bush viste meg og som Laura Bush viste Michelle var en påminnelse om at vi kan være uenige, men samtidig anerkjenne mennesket og at vi som amerikanere har mer til felles enn hva som splitter oss, sier Obama.

– Om amerikanere elsket sin nabo som de vil bli elsket selv, ville mye av splittelsen i samfunnet vårt forsvunnet, legger Bush til.

les også Biden om Trumps brev: – Veldig sjenerøst

Clinton mener 20. januar var en ny start for USA.

– Det er hva dette betyr. Det er en ny start. Alle bør stige ned fra sin høye hest, og strekke ut en hånd til sine venner og naboer, sier Clinton.

– Amerikanere er tøffe, vi er sterke, vi kan komme oss gjennom tøffe tak og det er ikke et problem vi ikke kan løse om vi jobber sammen. Jeg tror vi alle har forstått at vi er best når vi beveger oss i samme retning, mener Obama.

De tre avsluttet med å ønske Joe Biden lykke til.

– Jeg håper du lykkes. Din suksess, er vårt lands suksess, sier Bush.

– Du har snakket for oss i dag, nå skal du lede for oss. Vi er klare til å marsjere med deg, fortsetter Clinton, før Obama avslutter:

– Joe, jeg er stolt av deg. Du og Kamala må vite at alle vi tre heier på dere, og vi vil være tilgjengelige til å hjelpe dere med å lede landet vårt fremover.