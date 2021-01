forrige





HANDELSSTRØK: Angrepet er det dødeligste i Bagdad på rundt tre år.

Minst 32 drept i terroraksjon i Bagdad

To selvmordsbombere gikk torsdag til angrep i Iraks hovedstad Bagdad. Minst 32 mennesker ble drept og 110 såret, ifølge det irakiske helsedepartementet.

Eksplosjonene rammet et handelsområde i sentrum av hovedstaden.

Ingen har foreløpig tatt på seg ansvaret for angrepet, men en talsmann for hæren sier to selvmordsbombere sto bak.

Et øyenvitne forteller til TV-kanalen Dijlah at den første selvmordsbomberen lot som han var syk og skrek i smerte. Så detonerte han sprengladningen idet folk samlet seg rundt ham på et klesmarked.

Neste eksplosjon fant sted ti minutter senere.

Slike selvmordsangrep er i dag sjeldne i Bagdad. Forrige angrep av denne typen fant sted i juni 2019. Men den siste tida har den politiske spenningen økt i det krigsherjede landet, som går til valg i oktober.

Det er ikke kjent hvem som står bak angrepene torsdag, men både ytterliggående islamistgrupper og andre væpnede grupper har stått bak angrep i landet de siste månedene, og amerikanske soldater i Irak blir regelmessig utsatt for beskytning.

Khalid al Muhannam, som er talsmann for innenriksdepartementet, sa at myndighetene mistenker IS for å stå bak angrepene, ifølge New York Times.

De irakiske og amerikanske regjeringene har erklært at IS stort sett er beseiret i Irak, og at Irak nå er i stand til å bekjempe IS alene.

Etter torsdagens eksplosjoner har statsminister Mustafa al-Kadhimi kalt inn til krisemøte mellom det irakiske statsrådet og de sikkerhetsansvarlige i landet.