USA-ekspert om Bidens valg: − Uheldig i et demokrati

Valget av Lloyd Austin som forsvarsminister er prinsipielt problematisk, mener seniorforsker Svein Melby.

Fredag ble nominasjonen av Lloyd Austin som forsvarsminister godkjent av Senatet i USA, med hele 93 mot 2 stemmer i det ofte splittede kammeret.

– Det er brudd på et prinsipp og faktisk et lovvedtak i USA om at ledelsen i Pentagon skal være sivil. Nå har man fått en unntakstillatelse, slik at han ble godkjent, men det er uheldig i et demokrati å bruke folk fra Forsvaret, sier Svein Melby til VG. Melby er seniorforsker ved Institutt for forsvarsstudier.

Austin måtte få spesialtillatelse til å bli nominert, ettersom det i USAs lovverk er nedfelt at en forsvarsminister ikke kan ha vært aktiv i Forsvaret de siste sju årene, noe Austin har vært.

Melby poengterer at også Donald Trumps første forsvarsminister, Jim Mattis, måtte få en slik spesialtillatelse av Senatet i 2017. Nå har Kongressen i USA altså gitt en slik godkjennelse to ganger på fire år.

– Ja, og det er uheldig. Militærmakten skal være under sivil, politisk kontroll. Det er et viktig prinsipp i et demokrati. Dette er jo en av de tingene som man har lagt mye vekt på når man har tatt opp nye medlemmer i NATO, at det er politisk kontroll over Forsvaret. Militærmakt er noe de folkevalgte skal ha styringen over. Det skal ikke være sånn at militæret styrer seg selv.

Samtidig påpeker Melby at Lloyd Austin som person fremstår som et utmerket valg.

– Han er sikkert en flink leder og er veldig innstilt på det som vel er en hovedlinje hos Biden, nemlig at utenriks- og sikkerhetspolitikken skal legge stor vekt på kollektive holdninger. Sett med NATO-øyne er dette en utmerket person.

Fredag var det også håp om at Senatet skulle stemme over nominasjonen av Janet Yellen som finansminister og Anthony Blinken som utenriksminister. Disse avstemningene ser nå ut til å bli gjennomført førstkommende mandag.

– Tony Blinken er en av Bidens nærmeste utenrikspolitiske rådgivere gjennom mange år. Han er, sånn som jeg oppfatter ham, et glimrende valg fordi dette er en uhyre kunnskapsrik person med lang fartstid på dette feltet. Han har gode forbindelser til Biden selv og kan med stor tyngde representere USA ute i verden.

– Han er en diplomatisk person med en fin fremtoning, noe som sikkert kommer godt med i arbeidet med å bygge opp igjen USAs renomme ute i verden. Det er en drittøff jobb. Det jeg har hørt og sett av ham, er bare imponerende. Dette blir en fremragende utenriksminister, tror Melby.

Den påtroppende finansministeren får også gode skussmål.

– Dette er en ytterst kvalifisert person. Hun har vært sentralbanksjef og har en mann (George A. Akerlof, red.anm.) som har fått nobelprisen i økonomi, og likevel vil folk flest si at hun er den største økonomen av dem, sier Melby.

Yellen nyter stor respekt i USA og har ifølge Melby også «den rette politiske grunnholdning» for Bidens administrasjon.

– Det er ofte presidenter tar æren når økonomien går bra, men jeg tror at den økonomiske oppturen til USA, som startet under Obama og fortsatte under Trump fram til pandemien, ikke i liten grad skyldtes hennes disposisjoner og beslutninger.