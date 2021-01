Ny og unik video viser kongressangrepet fra innsiden

En oppsiktsvekkende ny video viser deler av mobben bak angrepet på den amerikanske Kongressen. Man kan høre dem si at de lytter til Trump, at Ted Cruz trolig ønsker dem der og at mener Mike Pence en «jævla forræder».

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Videoen begynner på utsiden av kongressbygningen. En mann roper at «dersom de ikke fikser denne dritten, så tar vi det».

På innsiden av bygget er politikerne i Kongressen samlet. De, med visepresident Mike Pence som seremonileder, har akkurat startet prosessen med å formelt godkjenne valget av Joe Biden som USAs neste president.

Det er onsdag 6. januar i USAs hovedstad Washington, D.C. En illsint mobb har samlet seg. De har akkurat hørt Donald Trump igjen lyve om at valget er stjålet fra ham. Og dem. Presidenten har oppfordret dem til å gå til Kongressen. Han har sagt ting som «dersom dere ikke kjempe som et helsike så vil dere ikke lenger ha noe land».

Ord han nøyaktig en uke senere skulle bli stilt til riksrett for. Samtlige demokrater og 10 republikanere i Representantenes hus mener han oppfordret til et opprør som endte med at fem mennesker mistet livet.

I videoen ser man demonstrantene storme opp trappene på utsiden. Omtrent samtidig blir politikerne på innsiden evakuert. Sikkerhetstiltakene rundt Kongressen har vært altfor dårlige. Mobben er i ferd med å ta seg inn knuste vinduer og dører.

Det har potensial til å bli farlig.

KAOS: Mobben trenger seg inn i Kongressen, forbi en politibetjent. Foto: Fra video av Luke Mogelson

Skulle ikke publiseres

Sammen med mobben befinner journalisten Luke Mogelson seg. Han er en erfaren krigskorrespondent. De siste månedene har han fulgt de mest radikale Trump-supporterne for magasinet The New Yorker.

Utstyrt med mobiltelefonen som kamera, tar han seg inn i Kongressen sammen med opprørerne. Bildene hans dannet grunnlaget for en artikkel om hva som skjedde på innsiden av USA nasjonalforsamling denne dagen.

De var egentlig ikke tenkt publisert. I dag har The New Yorker ombestemt seg. De har publisert over 12 minutters videomateriale.

Det er hva man kan se der denne artikkelen baserer seg på. VG har også fått tillatelse til å vise deler av videoen.

– Vi lytter til Trump

I det mobben tar seg inn i bygget er det mye roping og hoing fra folkene. Det er tilnærmet jubel.

På innsiden kan man se noen få politimenn møte dem. En av inntrengerne advarer mot å gjøre motstand.

– Dere er i undertall. Det er en million av oss der ute, og vi lytter til Trump, deres sjef, sier han.

Videoen viser videre folk som går gjennom gangene og banker på dører mens de roper ting som «forrædere» og «forsvar grunnloven, forsvar friheten».

BØNN: Den QAnon-sjamanen Jake Angeli ledet noen av mobben i bønn inne i senatssalen. Foto: Fra video av Luke Mogelson

I det en gruppe når frem til salen der senatorene har sine debatter og avstemninger roper en «hvor faen er de?»

En annen følger opp med «hvor faen er Nancy Pelosi?».

Hun er leder for det andre kammeret, Representantenes hus.

Arrestert

Flere tar seg inn i salen. De roper ting som at det er deres hus. En mann med rød skyggelue sitter på stolen der Mike Pence bare minutter tidligere ledet seremonien som skulle godkjenne valget.

En annen mann, kledd i hjelm, det som ser ut som skuddsikker vest og med plasstrips av typen som ofte blir brukt i forbindelse med massearrestasjoner i hendene liker ikke det han ser. Han ber mannen i stolen fjerne seg.

– Vi kan ikke vise mangel på respekt. Jeg støtter dere, men dere må forstå at dette er en PR-krig. Vi kan ikke la dem vinne den, sier han.

INNE I SALEN: Larry Rendell Brock kan sees nede i bildet med hjelm, mørk jakke og ryggsekk. Foto: WIN MCNAMEE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Mannen er Larry Rendell Brock, en pensjonert offiser fra luftforsvaret. Han ble arrestert av FBI få dager etter angrepet. Påtalemakten mener han hadde planer om å ta gisler. Selv hevder han at han fant stripsene på gulvet, og sier han angrer på at han plukket dem opp.

– Tror Cruz ønsker at vi gjør dette

Videoen fortsetter med å vise hvordan flere fra mobben romsterer i pultene til senatorene. En sier at «det må da være noe her vi kan bruke mot drittsekkene», mens han tar bilder med mobilen.

Samtidig står den mye omtalte QAnon-sjamanen på galleriet og gauler. Toppløs, full av tatoveringer og en stor pelslue med horn på hodet. Ansiktet er malt i det amerikanske flaggets farger.

LETER I DOKUMENTER: Noen av inntrengerne rotet rundt i senatorenes pulter og dokumenter. Foto: Fra video av Luke Mogelson

Kameraet snur igjen ned til de som romsterer i pultene. De snakker om senatorene Josh Hawley og Ted Cruz. To av dem som bare minutter før protesterte mot godkjenningen av valgresultatet. De har støttet Trumps påstander om valgjuks.

– Jeg tror Cruz ønsker at vi gjør dette, sier en.

– Ja, absolutt, svarer en annen.

– Så jeg tenker at vi er på trygg grunn, sier den første, og blar videre gjennom dokumentene.

«Et spørsmål om tid»

Litt senere kommer en politimann inn i salen. Han spør en som hever han har blitt skutt i ansiktet med en plastkule om han trenger medisinsk hjelp. Han takker nei.

STRIPS: Flere av inntrengerene hadde med seg strips av typen politiet bruker ved massearrestasjoner. Foto: WIN MCNAMEE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Det er færre i salen nå, og politimannen sier rolig og behersket at han ønsker at de som er der skal vite at dette er det mest «hellige» stedet i Kongressen. Han spør dem høflig om de ikke kan forlate stedet.

Samtidig setter sjamanen, Jake Angeli, seg i stolen til Pence.

– Mike Pence er en jævla forræder, roper han, før han ber en av de andre som har brutt seg helt inn i senatssalen om å ta et bilde av ham.

Før han forlater pulten kan vi se at han har skrevet en beskjed på et ark på pulten Pence noen timer senere, når han faktisk godkjenner valget av Biden, skal sitte ved.

«Det er bare et spørsmål om tid. Rettferdighet kommer.», står det.

– Heng dem!

Etterpå kan man se at flere folk er inne i salen igjen. De har ikke fulgt politimannens oppfordring om å dra. Sjaman leder på et tidspunkt en bønn der han blant annet takker politifolkene for å la dem komme inn i bygget.

Journalisten tar seg ut av salen og filmer et møte mellom mobben og en gruppe politimenn. Det er rolig stemning. Men kort tid etter er journalisten helt ute av bygget igjen, og der er stemningen fremdeles amper. Folk forsøker fremdeles å ta seg inn i bygget.

TV-BÅL: På utsiden forsøkte demonstrantene å sette fyr på TV- og kamerautstyr. Foto: Fra video av Luke Mogelson

Man kan også se bilder av demonstranter som forsøker tenne bål av en haug TV- og kamerautstyr de har tatt fra mediefolk, mens en av dem roper at CNN gjemmer seg bak togstasjonen som ligger et par steinkast unna Kongressen.

En mann foreslår at man skriver ned navn og jager dem en etter en. Det er uklart akkurat hvem han snakker om. Han oppfordrer også opprørerne til å dra hjem til sine ulike hjembyer for å mobilisere og for å storme de ulike delstatskongressene rundt i landet for å «ta ned alle disse jævlene».

Videoens avslutningsord blir ropt ut av samme mann. De er dystre.

– Heng dem!