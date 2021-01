Se dokumentar: «President in Waiting»

Kamala Harris er visepresident nummer 49 i rekken, og i en ny stjernespekket dokumentarfilm letter både «veeps» og presidenter på sløret om jobben som nummer to – som «vise-verdens mektigste person».

– Jeg er ingenting, men kan bli alt, sa John Adams, USAs første visepresident (1789–1797). Og det har definitivt vært noen spesielle hendelser knyttet til vervet opp gjennom historien. Én ble for eksempel tiltalt for mord, én var full under innsettelsen, og én gikk av på grunn av korrupsjon.

