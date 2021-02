«DR. RICKY»: For lokalbefolkningen i Laredo er Ricardo Cigarroa (62) hjertelegen alle kaller for «Dr. Ricky». I pandemiens begynnelse, da mye ved viruset var ukjent og sykehusene var redde for å ta imot pasienter, mener Cigarroa at det å bli smittet nesten var som å bli spedalsk. Etter selv å ha vært smittet, går han tett på pasientene. Foto: Thomas Nilsson / VG

På innsiden av grensebyen på USAs smittetopp: − Covid har ødelagt oss helt

LAREDO, TEXAS (VG) Laredo har vært USAs hardest rammede under pandemien. Men ved frontlinjene har de Ricardo Cigarroa (62) – legen som kalles «Dr. Fauci i Sør-Texas».

Dr. Ricardo Cigarroa lener seg ned mot coronapasienten Carlota Ramirez og hvisker noen ord på spansk. Han tar hånden hennes inn i begge sine, og ser inn i øynene bak plastmasken.

Cigarroa har selv hatt viruset, og vil ikke behandle de syke som «spedalske».







Ramirez er én av rundt 130 coronapasienter ved Laredo Medical Center, ett av to sykehus i byen som ligger på Mexico-grensen. På et venterom sitter flere og venter på å få sjekket sine covid-symptomer.

TRAGISKE REKORDER: Fra nyttår mener lege Ricardo Cigarroa at viruset endret seg, og ble mer smittsomt. Fra at enkelte familiemedlemmer ble syke, opplevde de at hele familier kom til sykehuset med viruset. Foto: Thomas Nilsson / VG

Overbelastede sykehus

Kapasiteten til sykehusene i byen har vært sprengt. Tallknuserne i The New York Times plasserte byen øverst på listen over byer med mest smitte, regnet for befolkning.

Januar satte en dyster rekord i antall døde – 127. Torsdag denne uken ble det registrert 18 nye døde.

I en by med bare en drøy kvart million innbyggere, er nå 675 omkommet i pandemien, ifølge Laredo Morning Times.

fullskjerm neste DE DØDE: Ricardo Cigarroa blar igjennom dagens dødssertifikater og leser opp hvilket år de var født. I dag var det fem døde av covid-19 ved hans sykehus i Laredo.

Teller de døde

På pulten til Cigarroa ligger en bunke dagens dødssertifikater fra Laredo Medical Center klar til signering.

– 1945, 1962, 1944.

Cigarroa leser opp de dødes fødselsår. Så stopper han opp.

– 1990. En trettiåring, sier han, og forteller at den unge døde ikke hadde noen andre sykdommer.

Som tredjegenerasjons «laredoaner» og medisiner – med over 30 års praksis og utdannet ved Harvard og Princeton – trodde Cigarroa at han hadde sett alt. Det var før covid-19.

– Tragediene er så mange. Fedre, barn, koner. Sykepleiere som kommer for å jobbe, blir smittet, drar hjem og smitter sine foreldre. Foreldrene dør, og de må leve med det resten av livet, sier han.

HENTER DE SYKE: Jesus Vazquez (20) t.v. Jorge Varges (19) jobber i ambulanse med å hente de syke. De har ikke tall på hvor mange de har hentet. Hundrevis? spør VG. Kanskje mer, er svaret. – Jeg ser ingen ende på dette, sier Varges. Foto: Thomas Nilsson / VG

«Dr. Ricky»

Lokalt i Laredo kalles Cigarroa bare for «Dr. Ricky». Da pandemien brøt ut satte han sin hjertemedisinpraksis til side for å behandle coronapasienter.

I sin Toyota Tacoma dro han ut på hjemmebesøk og hentet de gamle som hadde fått beskjed om å holde seg hjemme. De isolerte seg i garasjen, forteller han. «Dr. Ricky» fikk dem inn på sykehus.

Han bryr seg ikke om de syke har helseforsikring eller ikke.

fullskjerm neste RAMMET: I familien Briones i Laredo fikk fire av fem corona. Alle kom seg gjennom uten intensivopphold. De takker alle «Dr. Ricky» for hans hjelp, Ricardo Cigarroa. Fra venstre mor Rebecca N. Briones (68), far og rancheier Jeb Briones (69), datter Rebecca E. Briones (47) og datter Roxanne Briones (33). På spørsmål om hvorfor Laredo er så hardt rammet, trekker de frem den sosiale kulturen og at folk er for sta til å høre på råd og påbud om å holde seg hjemme.

«Dr. Fauci»

Etter mange intervjuer med regionale tv-stasjoner og aviser – hvor han forklarte virusets brutale fremferd i regionen – har han fått et nytt kallenavn: Texas-grenselandets «Dr. Fauci».

Anthony Fauci er USAs ledende autoritet på smittevern, og den stemmen de fleste amerikanere vender seg til for råd og fakta om hvordan viruset kan bekjempes.

Fauci motsa tidligere president Donald Trumps påstander om covid-19 flere ganger på den nasjonale scenen. Fra sin by helt sør Texas hamrer Cigarroa jevnlig på den republikanske guvernøren Greg Abbott.

Nå gir også de nasjonale mediene Laredos corona-korsfarer en stemme: Denne uken var han i The New York Times. Når VG drar, har han en avtale om å gå live på CNN.

IHJELGÅTTE SKO: Hva tenker Cigarroa selv om sammenligningen med Fauci? Likheten er at de begge er dedikerte, men han selv er ingen forsker. Ulikheten mener han er at Fauci er i fine bygninger i hovedstaden, mens han tråkker rundt på «rocky roads» i Laredo. Så slenger han skoene på bordet, ler og viser frem to gapende hull i sålene og ler: – Jeg har ikke tid til å kjøpe nye! Foto: Thomas Nilsson / VG

Munnbindpåbudet som forsvant

Da Laredo først ble truffet av coronaviruset i fjor, var sykehusene fulle i løpet av april. Men de stengte ned samfunnet resolutt.

Byen fikk nasjonale overskrifter da den fra 2. april begynte å bøtelegge personer som ikke brukte munnbind med inntil 1000 dollar.

Og de fikk kontroll.

– Vi gikk her fra fullt utnyttet kapasitet, til tre pasienter med covid-19. Men så åpnet vi barene. Guvernøren sa at vi ikke kunne stenge ned byene rundt månedsskiftet april og mai, forteller Cigarroa.

Byen kunne ikke lenger håndheve munnbindpåbudet.

Ifølge ham var det et tusentalls mennesker ute på byen den helgen. Barene var stappfulle. Ingen brukte masker. Fra da av var det ikke lenger bare de gamle som ble lagt inn på sykehus. Nå kom også de unge.

– Covid har ødelagt oss helt

– Men alle disse bodde hjemme hos sine foreldre, eller sine besteforeldre. Vi har vært under angrep av covid siden da, sier hjertelegen.

En vanlig influensasesong gir som regel Laredos sykehus en strekk i kapasiteten.

– Covid har ødelagt oss helt. Vi har hatt fulle sengeposter og 30 personer ventende på akutten, forteller Cigarroa.

GRENSEOVERGANGEN: Millioner av vogntog, fotgjengere og privatbiler kommer inn fra Mexico hvert år, noe som er en annen grunn til Laredos særskilte coronaproblemer, ifølge Cigarroa. Foto: Thomas Nilsson / VG

– Vi har mistet vårt kompass

I en video publisert på Facebook, som er blitt delt over 4000 ganger, snakker han direkte til guvernør Abbott. At han må svelge stoltheten sin og gjøre det som trengs: Tillate at byene i Texas får stenge ned.

Da hovedsetet Austin ville stenge ned restauranter rundt nyttår, ble byen dratt for retten av statens Trump-lojale justisminister Ken Paxton. Austin tapte i Texas’ høyesterett.

– Vi lever i en så fenomenal, og, på mange måter, en rik nasjon, men likevel har vi mistet vårt kompass, vår sunne fornuft, sier Cigarroa.

Han mener løsningen er enkel: Steng ned.

– Men så injiseres det politikk i dette og det blir et stort rot.

For Cigarroa finnes det bare to veier ut: Karantene – og vaksiner.

MASK UP: De lokale myndighetene tar i bruk alle virkemidler. «Stopp covid-19. Bruk maske, Texas» står det på skiltet over motorveien på vei inn og ut av Laredo. Foto: Thomas Nilsson / VG

Klandrer guvernøren

Denne uken ble det satt 5000 doser. Totalt har byen fått rundt 30.000, forteller Cigarroa.

For ham er dette altfor lite, og han spør seg hvorfor sammenlignbare kommuner med lavere andel latinamerikanere har fått langt flere vaksiner.

Cigarroa mener det trengs fire-fem måneder til med karantenevirkemidler mens dosene settes.

– Guvernørens motvilje til dette overrasker meg. Jeg forstår behovet for arbeid og inntekt, men hver eneste av de 650 døde i Laredo sier: Vi burde holdt oss hjemme.

Så hvorfor har de ikke gjort det, påbud eller ei?

Cigarroa forteller om den svært sosiale kulturen, søndagenes tradisjonelle barbecue – og nå er frykten søndagens finale i amerikansk fotball, Superbowl.

DOWNTOWN: Knapt et menneske var å se i Laredos bysentrum onsdag kveld denne uken. Enkelte hjemløse, noen som ventet på transport, noen få fotgjengere med munnbind. Ellers dødt. Foto: Thomas Nilsson / VG

Ny grenseby har inntatt smittetoppen

Noen kilometer unna i Laredos bysentrum er det blitt kveld. Det summer fra grensekontrollen.

Men barene holder stengt nå. Kun én av de VG passerer holder åpent. To-tre sitter ved bardisken. Personalet bruker munnbind.

På New York Times statistikk over de hardest rammede byene, har Laredo nå falt ned til andreplass. Smittetallene flater noe ut. Sykehusene har fått frigjort noen få senger.

Men viruset er ikke ferdig med grenseområdene i Texas. De tre øverste på smittetoppen ligger nå her. I fjor høst var det El Paso som var aller verst rammet. Så tok Laredo over.

Nå finner man USAs verste smitteutvikling i neste by nordover langs Mexico-grensen: Eagle Pass.