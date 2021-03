TIL UNNSETNING: Hjelpemannskap redder ut personer fra de enorme vannmengdene. Foto: SAEED KHAN / AFP

Flere tusen evakuert etter rekord-uvær i Australia

SYDNEY/OSLO (VG) Hundrevis av millimeter regn har øst ned over delstaten New South Wales i Australia natt til lørdag. Over 17.000 mennesker er evakuert fra sine hjem.

Publisert: Nå nettopp

Det meteorologiske instituttet har sendt ut flomvarsel flere steder i delstaten New South Wales i Australia, og 17 000 innbyggere har måttet evakuere hjemmene sine, skriver The Guardian.

Regnværet som er forventet å fortsette utover i neste uke, er det mest omfattende delstaten noen gang har opplevd i en mars-måned.

Nødetatene har mottatt over 3000 telefoner og gjennomført over 300 redningsaksjoner i løpet av natten.

Det falt enorme mengder regn i regionen mellom klokken 9 på fredag ​​og klokken 5 på lørdag morgen. Flere steder opplevde over 300 millimeter regn i tidsrommet.

I Sydney og langs deler av østkysten har flere idrettsarrangementer blitt avlyst på grunn av det ekstreme regnværet, som enklest kan beskrives som tropisk regn med kraftig regn og sterk vind i korte perioder.

– Pisker i ansiktet

VGs reporter Knut Arne Hansen bor i Sydney og har fått oppleve uværet på nært hold.

– Når regnet står på slår det i vinduer og tak, regnet pisker deg i ansiktet om du våger og bevege deg ut. Dette står sterkt i kontrast med fjoråret da skogbrannene herjet og det var blant rekordvarmt og rekordtørt, sier han.

I SYDNEY: Reporter Knut Arne Hansen er reporter for VG stasjonert i Sydney. Foto: Privat

Det er satt opp ni evakueringssentre i delstaten, syv på Midt-Nordkysten og to i Hunter-regionen ettersom den alvorlige uværet er ventet å fortsette langt ut i neste uke, skriver nettstedet ABC.

– Vi vil sørge for at vi gir god informasjon til våre innbyggere, men det viktigste på dette stadiet er at folk svarer på potensielle evakueringsordrer. Nødetatene gjør sitt beste for å forutsi hva som kan skje de neste timene, sier guvernør i New South Wales, Gladys Berejiklian til nettstedet.