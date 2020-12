FIKK IKKE PUSTE: Dagny Johansen (91) er en av 32 innlagte pasienter. Hun ble innlagt dagen før med pusteproblemer. Foto: Olafur Steinar Gestsson

Jul på dansk corona-avdeling: − Viruset kommer ikke til å ta pause

Den andre bølgen har rammet Danmark hardt. 91 år gamle Dagny Johansen aner ikke hvordan hun ble smittet.

Frederik Tillitz

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Daniela Decca-Winding tar på seg en gul, heldekkende drakt i tynn plast, vernebriller, engangshansker og et rent munnbind.

Det er tidkrevende arbeid, og noe hun må gjøre hver gang hun går gjennom dørene med teksten «isolasjon» påklistret.

Gul tape på gulvet skiller smitteområdene fra omverdenen.

– I dag har vi hevet beredskapen med ett nivå, og alle rommene på avdelingen har lenge vært helt fylt opp av covid-pasienter, sier Daniela Decca-Winding, som er avdelingssykepleier ved medisinsk avdeling.

Foto: Olafur Steinar Gestsson

Inne på rommet sitter 91-årige Dagny Johansen på sykehussengen iført munnbind.

Hun er en frisk, eldre dame med hvitt, halvlangt hår. Hun kom til sykehuset dagen før med pusteproblemer.

– Jeg fikk jo ikke puste. Men nå har jeg fått oksygen, og det hjelper, sier Dagny Johansen.

Hun er en av 32 pasienter innlagt på Sjællands Universitetshospital i skrivende stund. Med daglige smittetall i Danmark som overstiger 4000, øker trykket på de danske covid-avdelingene.

fullskjerm neste FÅR OKSYGEN: Dagny Johansen (91) forteller at formen er bedre etter at hun kom til sykehuset.

Alle ikke-nødvendige operasjoner er avlyst i regionen, og i hele Danmark er kafeer, universiteter, museer, kinoer, treningssentre og teatre stengt ned. De eldste skoleelevene ble sendt tidlig på juleferie for å bidra til å få smitten ned.

Nylig ble en rekke nye restriksjoner lagt frem av den danske regjeringen, og nedstengningen minner mer og mer om den som fikk samfunnet til å stoppe opp i vår.

Og med juleferie stiger frykten for flere innlagte blant politikere og helsemyndigheter.

Dagny Johansen er innlagt på medisinsk avdeling på universitetssykehuset som ligger ved Køge, sør for København. Fra vinduet hennes er det utsikt til en byggeplass.

Vet ikke hvordan hun ble smittet

– Jeg har ingen idé om hvor jeg har blitt smittet. Jeg har jo bare sittet hjemme og ikke gått noe sted. Men jeg får jo besøk av hjemmehjelpen, og naboen kommer med avisen, sier hun.

91-åringen kommer fra den lille byen Bjæverskov på Sjælland. Det hun virker mest lei seg for, er at datteren, som kjørte henne til sykehuset, nå kanskje er smittet og befinner seg i isolasjon.

Hun får et lite glass med piller og får målt temperaturen, blodtrykket og oksygeninnholdet i blodet.

Under journalistens besøk er Dagny i begynnelsen av sykdomsforløpet, og ifølge Daniela Decca-Winding er det vanskelig å forutse hvordan det kommer til å utarte seg for den 91-år gamle kvinnen.

SUPPE: Dagny Johansen (91) får servert mat på rommet, i dag bestående av klar suppe og grønnsaker. Foto: Olafur Steinar Gestsson

Ingen oppsigelser

Utenfor døren står sykepleierstudent Maria Larsen på 30 år med et brett med dagens rett til Dagny Johansen. I dag står menyen av klar suppe og grønnsaker.

En annen eldre kvinne blir kjørt gjennom korridoren i avdelingen mens hun hoster sakte og holder seg for pannen.

Maria Larsen og flere fra hennes studie jobber nå på covid-avdelinger eller på testsentre rundt om i landet. Flere pensjonerte sykepleiere er også kalt inn.

– Behovet har jo klart blitt større, men for meg som student er det ikke utelukkende dårlig. Jeg lærer jo også en hel del, sier Maria Larsen, som går på sykepleierutdannelsen i Roskilde.

LÆRER MYE: Student Maria Larsen (t.v.) syns hun lærer mye, selv om det er hektisk. Her med sykepleier Daniela Decca-Winding (t.h.). Foto: Olafur Steinar Gestsson

Coronapandemien tar hardt på personalet ved de danske sykehusene. Ifølge en undersøkelse vurderer over halvparten av danske sykepleiere å si opp jobben sin på grunn av arbeidsforholdene under pandemien.

– I vår var alt nytt og spennende, og vi følte oss som noen som var spesielt utvalgt. Nå er det som om det er i ferd med å bli en kronisk tilstand, sier avdelingssykepleier Cecilie Lund Larsen med en tung mine og fortsetter:

– Vi har ennå ikke hatt en eneste oppsigelse på grunn av covid, og det er vi stolte av, men spørsmål melder seg jo – om dette er vårt nye arbeid de neste årene.

NY HVERDAG: Sykepleier Julie Borelli Andreassen holder et øye med oksygenmetningen til en av de innlagte pasientene. Foto: Olafur Steinar Gestsson

Siden begynnelsen av pandemien har det vært mange små smitteutbrudd blant personalet, og mange medarbeidere har måttet gå i isolasjon på skift.

På medisinsk avdeling har det blitt behandlet covid-pasienter siden mars. Fra 1. september, og særlig den siste måneden, har antallet pasienter bare steget. Her er samtlige rom nå fylt opp av covid-pasienter, og det kommer ifølge personalet også til å være det i mange måneder fremover.

– Vi har flere innlagte og et høyere antall som ender opp på intensiven enn for bare to måneder siden. Pasientene har det også dårligere nå, sier Cecilie Lund Larsen.

Foto: Olafur Steinar Gestsson

– Som et uoverstigelig fjell

Midt i dagvakten blir det holdt et såkalt timeout-møte ute på gangen i avdelingen.

Det henger grønne juletrær av papir ned fra taket, mens det står oksygenflasker med påskriften «kun til covid-19-pasienter» på gulvet.

I dag er sykehuspresten Linda Ishøj Frederiksen med på møtet med på møtet for å snakke med ansatte som kan ha behov for å lette hjertet.

– Noen dager kan det jo føles som et uoverstigelig fjell man står overfor. Derfor er man velkommen til meg for å få litt ny energi. Også før man blir helt utmattet, sier hun.

TIMEOUT: Avdelingssykepleier Daniela Decca-Winding brifer staben på dagvakt. Sykehusprest Linda Ishøj Frederiksen i sort, er tilgjengelig for dem som trenger en prat. Foto: Olafur Steinar Gestsson

Som prest på sykehuset snakker Linda Ishøj Frederiksen både med pasienter og personalet om alt de skulle ha på hjertet. Personalet snakker mest om hva det betyr å stå overfor en vanskelig oppgave når man allerede er utkjørt både mentalt og fysisk.

Pasientene forteller ofte at de er engstelige for døden eller for å ha vært nær ved å dø. Mange kommer fra intensiven, og det å ha stått på kanten og kikket ned, kan være en veldig skremmende opplevelse, sier hun.

Under besøket ligger det ti pasienter på intensiven.

fullskjerm neste DEN ANDRE DANSKE BØLGE Danmark er nå inne i sitt høyeste smittetall og førjulstiden på Sjællands Universitetshospital er krevende. Med et daglig smittetall på 4000 er presset på Covidavdelingene stigende.

Smittet på byggevarebutikk?

Flere andre av sykehusets avdelinger har blitt nødt til å ta imot covid-syke pasienter.

De covid-innlagte er nå fordelt på tre forskjellige avdelinger, og de dårligste er på intensiven.

På ortopedisk avdeling, der pasienter normalt får en ny hofte eller får operert et brukket ben, ligger det åtte pasienter med covid-19 i den ene enden av avdelingen.

En av pasientene – som ikke vil oppgi navnet sitt ettersom han enda ikke vet hvordan sykdommen vil ende, og derfor vil beskytte familien sin – blir lagt på magen av de to fysioterapeutene Liv Strand Nordin og Inga Anette Wester.

På den måten kan han lettere trekke pusten.

UKJENT SMITTEVEI: Liv Strand Nordin og Inga Anette Wester har lagt pasienten på magen. Han er ikke helt sikker på hvor han ble smittet. Foto: Olafur Steinar Gestsson

– Vi har jo ingen kur å tilby pasientene. De får medisin som Remdesivir og Dexamethason, men det demper bare symptomene. Fysioterapi er noe av det eneste vi kan tilby dem. På den måten forsøker vi å holde dem vekk fra intensiven, sier Liv Strand Nordin, som opprinnelig kommer fra Kampen i Oslo.

Den anonyme pasienten er 59 år gammel og har vært på covid-avdelingen på ortopedisk avdeling siden dagen i forveien. Han har på seg en oksygenmaske, har veneflon, og virker veldig medtatt.

– Jeg vet ikke hvor jeg har fått viruset fra. Det har sikkert vært nede på Bauhaus (dansk byggevarekjede journ.anm.), sier han.

Myndighetene har nå stengt alle byggevarekjedene og storsentrene i Danmark.

MEDTATT: 59-åringen tror han kan ha blitt smittet på en byggevarebutikk. Foto: Olafur Steinar Gestsson

Den første danske pasienten

Sykehuset har også blitt nødt til å få legeassistanse utenfra.

Lothar Wiese er 54 år og opprinnelig fra Hamburg, men har jobbet i Danmark i 20 år. Til vanlig jobber han som overlege i infeksjonsmedisin ved medisinsk avdeling på Sjællands Universitetshospital.

– Nå som det er flere innlagte pasienter igjen må vi gå sammen om å få inn alle leger som kan bidra, sier han.

I februar var han legen som undersøkte den aller første danske covid-pasienten. Det føles som om det er veldig lenge siden, forklarer Lothar Wiese.

– Vi har vært mye bedre forberedt denne gangen enn i vår. Her på avdelingen er vi store tilhengere av den økte nedstengingen av samfunnet for å begrense smitten. Det er på tide nå, sier Lothar Wiese.

Ifølge ham blir det imidlertid noen tøffe måneder Danmark går i møte. Ikke minst på grunn av været og julehøytiden.

– Vi har mer enn to måneder igjen av denne mørke årstiden. Viruset stiller seg fullstendig likegyldig til at det er jul. Det kommer ikke til å ta pause, sier Lothar Wiese.

Avdelingssykepleieren Daniela Decca-Winding er enig:

– Jeg er redd for at dette kun er begynnelsen, og at vi står overfor et par veldig tøffe måneder.

Oversatt til norsk av Ida Lyngstad Wernø.