Danmark stenger ned

– Vi forventer at januar og februar kan bli de verste månedene i hele pandemien, sier statsminister Mette Fredriksen.

Danmarks statsminister Mette Fredriksen sier under en pressekonferanse onsdag at helsevesenet er under sterkt press, og at personalet de er avhengige av må «løpe enda sterkere». Dette er bakgrunn for at landet nå innfører en enda strengere nedstenging.

– Vi innfører nå landsdekkende restriksjoner, som vil gjelde til etter nyttår. Vi forventer at januar og februar blir de verste månedene i hele pandemien, sier statsministeren.

Nå innfører de følgende tiltak:

Fra torsdag 17. desember må kjøpesentre holde stengt.

Fra mandag 21. desember stenger skolene. Elevene må holde seg hjemme.

Fra første juledag, 25. desember, må andre detaljbutikker holde stengt.

– Fra første juledag til 3. januar vil Danmark i realiteten være lukket ned, sier Fredriksen.

– Det er nå en uke siden at vi lukket Danmark delvis ned. Det er nå utvidet til å gjelde hele Danmark, sier hun. Allerede nå kan man se noen tegn på at nedstengingen har en effekt, sier hun.

Onsdag har Danmark har hatt sitt verste smittedøgn siden pandemien brøt ut, med 3695 registrert smittede det siste døgnet. Det viser VGs coronaoversikt.

