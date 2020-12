FORFALLEN: Den svenske avisen Expressen rapporterer at leiligheten til den 70 år gamle moren er både skitten, rotete og forfallen. Foto: Andreas Bardell

Mor beskyldt for å ha holdt sønn fanget: − Det begynte da barna var små

Den svenske moren, som ikke lenger har status som mistenkt i saken, deler for første gang historien om hvorfor hun og sønnen har levd et liv i isolasjon.

– Vi har hatt et veldig vanskelig liv. Mine barn har sett meg mishandlet under hele barndommen sin. Vi trenger hjelp til å klare oss, sier den 70 år gamle kvinnen til Expressen torsdag.

Kvinnen har nå valgt å gi sin versjon av historien til den svenske avisen.

De møter kvinnen i samme leilighet som sønnen skal ha blitt funnet av sin søster 1. desember, mens moren selv var innlagt på sykehus. Hun skal ha etterlatt den underernærte sønnen liggende på gulvet med litt mat.

– Vi trenger hjelp, det har både jeg og sønnen min trengt lenge, åpner kvinnen med å si til avisen mens hun står på kjøkkenet hjemme.

– Når du sier du trenger hjelp, hva mener du da?

– Jeg må få orden på livet mitt. Kommunen skal komme hit i ettermiddag og jeg håper at de skal hjelpe meg, svarer den 70 år gamle moren.

– Har du hatt kontakt med sønnen din?

– Nei, det har jeg ikke, men jeg savner han. Jeg vet ikke om jeg noen sinne får treffe han igjen.

Politiet: Mistenker ikke lovbrudd

Den svenske kvinnen i 70-årene, som først ble pågrepet og siktet for å ha holdt sin sønn fanget i 28 år, har ikke lenger status mistenkt hos politiet.

Det bekreftet politiet torsdag, etter flere dager med avhør og etterforskning.

Statsadvokat Emma Olsson kunngjorde at det ikke lenger finnes noen mistanke om at kvinnen, som ble løslatt onsdag, har begått lovbrudd.

Sønnen skal selv ha sagt i avhør at han kunne forlate leiligheten når han ville, og politiet mener dette er en sak for helse- og sosialtjenesten, og ikke for rettsvesenet.

Ensomt og voldelig liv

70-åringen forteller om at livet til hun og sønnen lenge har vært preget av ensomhet, og har vært innestengt i sin egen verden.

– Det begynte da barna var små. Jeg ble grovt mishandlet av min daværende kjæreste og barna var vitne til dette.

Moren forteller om en voldelig hverdag som hun gjorde alt for å beskytte barna fra fra, spesielt hennes yngste sønnen. Hun medgir til avisen at det er han som er hennes yndlingssønn.

Selv har datteren til kvinnen sagt til Expressen at morens voldelige bakgrunn ikke kan unnskylde måten hun har behandlet henne og broren på.

– Jeg vet at min mor også har vært et voldsoffer, men det er ingen unnskyldning for at hun har holdt broren min som fange her, skal kvinnen ha sagt til Expressen.

Expressen: Et forfallent, skittent hjem

Ifølge avisen er leiligheten til 70-åringen forfallen. De skriver at det er både skittent, rotete og dårlig ventilasjon. På veggen henger det et par bilder med visdomsord.

Moren skal angivelig ha mistet sin første sønn på 1970-tallet. Da hun senere fikk en ny sønn, skal hun ha gitt den nye sønnen samme navn som hennes førstefødte, avdøde sønn.

Moren skal ofte ha fryktet for at noe skulle skje med sønnen hver gang han var utenfor hjemmet, skriver Expressen.

