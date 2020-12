Det har vært væpnede protester utenfor kongressbygningen i Lansing i Michigan både før og etter presidentvalget. Her fra en demonstrasjon 14. november. Foto: JOHN MOORE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA/AFP

Michigan stenger kongressbygg: − Trusler om vold

Mandag møtes valgmenn over hele USA for å formelt stemme frem USAs neste president. I Michigan vil kongressbygningen holde stengt under møtet på grunn av trusler.

– Beslutningen er basert på anbefalinger fra politiet. Den ble ikke tatt på grunn av ventede protester, men var basert på troverdige trusler om vold, sier Amber McCann, som er talsperson for Senatets flertallsleder Mike Shirkey, til ABC.

Det kommer ikke frem hva slags type trusler det er snakk om.

Bygget, som ligger i Lansing, vil holde stengt for ansatte og folkevalgte hele mandag.

Det er denne dagen delstatens 16 valgmenn – i likhet med valgmenn fra resten av USA – skal møtes for å formelt stemme frem USAs neste president.

Joe Biden har vunnet over Donald Trump i delstaten med over 154.000 stemmer, og det har vært store demonstrasjoner etter valget.

Delstaten er en av flere der Trump og hans allierte har gått til sak mot gjennomføringen av valget. Senest denne helgen avviste høyesterett et søksmål der Texas ber om at resultatene i Michigan, Georgia, Pennsylvania og Wisconsin ugyldiggjøres.

– Vi ser en eskalering

Tonen har vært svært tøff i flere amerikanske delstater etter presidentvalget 3. november, og valgansatte og myndighetspersoner i blant annet Michigan og Georgia har fortalt at de har mottatt trusler.

Georgias stemmesystemsjef Gabriel Sterling har tidligere gått hardt ut mot USAs president Donald Trump, og bedt ham om å fordømme språkbruken og retorikken.

Torsdag sier han ifølge Washington Post at valgansatte har blitt fulgt etter utenfor kontorene sine.

– Vi ser en eskalering. I stedet for at folk kaller hverandre stygge ting og banner til hverandre på Twitter eller Parler, gjør de det ansikt til ansikt mens de holder våpen, sier Dana R. Fisher, som er professor ved Universitet i Maryland, til avisen.

Hun advarer om at USA de neste dagene står overfor en risiko for væpnet konfrontasjon.

Svært spent i Michigan

I Michigan har det vært væpnede protester og trusler om vold både før og etter presidentvalget, og ifølge Washington Post har situasjonen nådd kokepunktet de siste ukene.

Lørdag for en uke siden samlet væpnede demonstranter seg rundt boligen til den demokratiske administrasjonsministeren Jocelyn Benson. Benson var hjemme sammen med sin fire år gammel sønn, og demonstrantene ropte «Stop the steal» og anklaget henne for å ignorere det de påstår er ustrakt valgfusk.

– Denne mobb-lignende oppførselen er en krenkelse av grunnleggende moral og anstendighet, sa delstatens justisminister Dana Nessel i en uttalelse etterpå.

Publisert: 14.12.20 kl. 05:55 Oppdatert: 14.12.20 kl. 06:19