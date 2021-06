forrige















NATO-toppene enige om knallhard front mot Russland

BRUSSEL (VG) NATOs 30 medlemsland avslutter toppmøtet i Brussel med å beskylde Russland for å bryte med verdier, prinsipper, tillit og forpliktelser i forholdet til NATO. Det fremgår av toppmøtets harde slutt-uttalelse.

Likevel håper NATO at Biden-Putin møtet onsdag kan være starten på en nedrustningsprosess:

– Vi skal holde et sterkt forsvar, samtidig som vi er klare til samtaler. Vi vil hindre misforståelser og forebygge opptrapping, sa NATO-sjef Jens Stoltenberg etter toppmøtet mandag kveld.

Bak lukkede dører har USAs president Joe Biden diskutert situasjonen og strategien med lederne i alle 30 NATO-landene, foran møtet med Russlands president Vladimir Putin i Genève om to dager.

Samtidig ønsker NATO-landene sitt eget Russland-møte i det felles forumet NATO Russland-rådet, som ikke har møttes på nesten to år.

«Konflikten i og rundt Ukraina, under de gjeldende omstendighetene, er det første punktet på vår agenda», sier toppmøtet i sin felles uttalelse.

På vei mot NATO

Ifølge Ukrainas president Volodymyr Zelensky har NATO-ledere mandag bekreftet at landet fortsett er en del av en prosess for å bli en del av forsvarsalliansen. Det skriver presidentens kontor på sine hjemmesider.

– Vi er takknemlige for at Nato-medlemmene har fulgt opp avgjørelsen fra NATO-toppmøtet i Bucuresti i 2008, sier presidenten.

Han sier videre at Ukraina vil fortsette å gjennomføre sikkerhets- og forsvarsreformer med sikte på å oppfylle NATOs standarder.

– Ukraina har, uten å være medlem av NATO, allerede gitt et betydelig bidrag til den euro-atlantiske sikkerheten. Å møte russisk aggresjon i øst, hvor ukrainske soldater dessverre fortsetter å dø, er vårt uvurderlige bidra til sikkerheten i hele det euro-atlantiske området, sier Zelensky.

MØTTE NORSK PRESSE: Jens Stoltenberg sier at han har snakket med USAs president Joe Biden om erfaringer med forhandlinger med Russland, og at de har overholdt avtaler med Norge om delelinjen og fiskeripolitikk i Barentshavet.

For tidlig å spå

Jens Stoltenberg sier til norsk presse i Brussel etter toppmøtet at han har delt med Biden hvordan han forhandlet med Putin som norsk statsminister, og at det er mulig å komme fram til avtaler som Russland respekterer:

– Det er altfor tidlig å spå utfallet. Det er to parter som må bli enige. Men det er viktig å se på hva som kan gjøres. For eksempel når det gjelder rustningskontroll, sier Stoltenberg.

Lave forventninger

Statsminister Erna Solberg har lave forventninger til møtet i Genève:

– Det viktigste med møtet er at de blir godt kjent, sier Erna Solberg til VG før hun reiser hjem til Norge mandag kveld.

– Det ligger ikke i kortene at det kommer store løsninger. Men jeg håper at de får nedrustningsarbeidet i gang igjen på en eller annen måte, legger hun til.

President Putin har for sin del avvist alle anklager om at Russland står bak cyberangrep og valgpåvirkning i USA og andre NATO-land:

– Vi blir beskyldt for alt mulig. Men ikke en eneste gang gidder de å legge fram bevis. Alt er grunnløse påstander sa Putin til den amerikanske TV-selskapet NBC i helgen.

– Hadde noen gang noen forventet at Russland ville anerkjenne at de sto bak dataangrepet på Stortinget? Vi vet at de sto bak, men de kommer aldri til å erkjenne det, svarer Erna Solberg tilbake.

Omtaler Kina også

Sluttdokumentet fra NATO-toppmøtet nevner Russland hele 60 ganger. Mens Kina, som har fått mye oppmerksomhet når NATO for første gang går tungt inn i en Kina-analyse på et toppmøte, er nevnt 10 ganger.

For en forsvarsallianse som ble grunnlagt i 1949 for å stå imot trusselen fra Sovjetunionen og senere Russland, er det likevel et betydelig skifte av fokus.

NATO-landene er enige om at Kina skal omtales som et «systemisk utfordrer» til den regelbaserte verdensordenen og de internasjonale kjørereglene.

Stoltenberg har minnet om at Kina ble nevnt i en formell uttalelse fra NATO-landene for første gang for bare 18 måneder siden. Av det som bekymrer NATO-toppene mest, er Kinas økende ambisjoner som stormakt

– Kina bygger raskt opp sitt atomvåpen-arsenal og et økende antall avanserte systemer for å levere atomvåpen, sa Stoltenberg etter møtet.

Etter toppmøtet hadde Erna Solberg en speed-date med Frankrikes president, Emmanuel Macron. Ifølge Solberg snakket de to om hav-strategien og arbeidet som Solberg leder i FN. De diskuterte også den tredje verdens desperate behov for vaksiner.

TOPPMØTE I TOPPFART: Emmanuel Macron på vei inn døra for å treffe statminister Erna Solberg i Brussel mandag.

Ny fremtidsplan

På det forrige NATO-toppmøtet i Brussel i 2019 fikk Stoltenberg i oppdrag fra stats- og regjeringssjefene i medlemslandene om å lage en strategi for alliansen fram mot 2030.

Det siste året har han forhandlet med medlemslandene om planen, og hatt kontakt med eksperter og forskningsmiljøer i og utenfor NATO-landene. Nå er strategien vedtatt.

