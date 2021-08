Det er tirsdag ettermiddag på et sykehus i Beirut. Emmanuelle ligger klar til å føde sitt første barn. Så, klokken 18.08 skjer det.

Eksplosjonen som endret alt

Ett år er gått siden en av verdens kraftigste eksplosjoner rammet Beirut. De etterlatte kjemper fortsatt for rettferdighet.

Den 4. august 2020 var Emmanuelle (29) og Edmond Khnaisser (35) på Saint Georges fødestue i Beirut i Libanon.

– Jeg var veldig glad, og veldig spent på å få mitt første barn, forteller Emmanuelle.

Mens hun hadde rier og ble tatt hånd om av sykepleiere, brøt det ut en liten brann i et lagerlokale på havnen i Beirut, en kilometer unna.

I flere år var det blitt lagret 2750 tonn med kunstgjødsel der. Et stoff som under høy temperatur og riktige forhold kan være ekstremt eksplosivt.

Det er det samme stoffet som ble brukt under terrorangrepet i Oslo, 22. juli. Da var det ett tonn som gikk av.

I flere år hadde byråkrater og ansatte på havnen i Beirut varslet myndighetene om at det var livsfarlig at stoffet ble oppbevart midt i byen, at det måtte flyttes.

Men myndighetene gjorde ingenting.

Foto: Privat

Emmanuelle og Edmond hadde gjort klar leiligheten i utkanten av Beirut. Barnerommet var innredet og babyklær var kjøpt inn.

De hadde også funnet et navn. Gutten skulle hete George, oppkalt etter Edmonds far.

– Jeg gledet meg veldig til å skulle få holde barnet mitt for første gang, forteller Emmanuelle.

Vannet gikk to uker før termin, og de hastet av gårde til sykehuset i Beirut. Etter elleve lange timer med rier trilles Emmanuelle inn til rommet hvor fødselen skal finne sted. De hadde begynt å se litt av håret til sin kommende sønn.

Ektemannen Edmond går bak med mobilkameraet, for øyeblikket må jo dokumenteres.

Lite visste de at filmsnutten skulle gå verden rundt.

Eksplosjonen 4. august 2020 river gjennom de historiske gatene i Beirut. Vinduer så langt som ti kilometer unna blir knust.

Den er så voldsom at den høres i nabolandene, og minst 207 mennesker blir drept.

Inne på sykehuset kommer Edmond seg på beina. Lufttrykket kastet ham ut i gangen, og han har et kutt i leggen. Men det eneste han bryr seg om, er hvordan hans fødende kone har det.

Inne på fødestuen dytter han bort en knust vindusramme som ligger over kona.

– Jeg trodde hun var død, og at min sønn var død, forteller han.

Men kona er i live.

– Jeg så døden i øynene. Og jeg var så bekymret, for jeg visste ikke om George hadde overlevd.

Det lille spedbarnet hadde smettet inn i magen igjen. Det lille de hadde sett av hår, var borte.

Rundt dem herjet kaoset.

Foto: Edmond Khnaisser

Flere av sykepleierne som var i rommet, ble skadet, og rommet ødelagt. Så de triller Emmanuele til et annet rom.

En lege tar seg frem til Emmanuelle for å se om babyen er i live. Så hører de et hjerteslag. Han lever.

Fødselen kan fortsette.

Strømmen på sykehuset har gått, og de må bruke lys fra mobilene for å kunne se noe som helst. Emmanuelle presser på.

Foto: Edmond Khnaisser

Ut kommer George, og Emmanuelle får holde ham for første gang.

Det første hun sier, er «beklager for at du ble født på denne måten».

– Det var ikke sånn jeg skulle få mitt første barn, forteller hun.

Sykepleieren løfter mobilen og tar et bilde med familien.

Foto: Privat

Etter fødselen ble familien på tre flyttet ut på parkeringsplassen, de var redde for at sykehuset skulle kollapse.

Også ute er det kaotisk. På parkeringsplassen er de omringet av skadde og døde mennesker, glassplinter og vridd metall.

Så må Emmanuelle, som nettopp har født, gå 600 meter opp i gaten for å prøve å komme seg til et annet sykehus.

Familien kommer seg i trygghet, men for andre ble eksplosjonen katastrofal.

Beirut-eksplosjonen regnes som blant verdens kraftigste eksplosjoner som ikke er fra en atombombe. Havnen i Beirut ligger midt i byen, og en av de viktigste forsyningslinjene i Libanon. Slik så det ut før eksplosjonen. Eksplosjonen etterlot et gigantisk krater, og gjorde 300 000 mennesker hjemløse.

– Vi har ikke fått rettferdighet, og ingen kompensasjon. Heller ingen av dem som forårsaket eksplosjonen, har havnet i fengsel.

Mona Msto (53) er tydelig forbanna. Det er gått ett år siden hun mistet datteren sin, 21 år gamle Rawan, i eksplosjonen.

– Jeg er sint. Jeg har tatt vare på Rawan helt siden hun var liten, og jeg elsket henne. Og så mistet jeg henne på grunn av regjeringen, forteller hun.

Foto: Kyrre Lien, VG

Ikke lenge etter eksplosjonen begynte spekulasjonene.

Tidlig ble det klart at de 2750 tonnene med kunstgjødsel stammet fra et lasteskip.

Den offisielle versjonen fra libanesiske myndigheter er at lasteskipet var på vei til Mosambik, men tok et uventet stopp innom Libanon.

Da skipet ikke klarte å betale havneavgiftene som fulgte, tok libanesiske myndigheter beslag i skipet og lasten.

I løpet av de siste månedene er ny informasjon kommet frem, som spekulerer i om lasten egentlig skulle til det syriske regimet, men at det strandet på veien. Skipets ferd til Mosambik hevdes også å bare være et villspor.

Problemet er bare at etterforskningen har stoppet opp. Med vilje.

Like etter eksplosjonen bæres skadde Hoda Kinno (11) i sikkerhet. Hun overlever. Ett år senere er gatene ryddet, men husene fremdeles tomme skall. Utenfor restauranten Tavolina i nabolaget Mar Mikhael, sitter en skadet mann. Det trendy nabolaget er så smått begynt å komme til live igjen. 200 meter unna eksplosjonen fraktes skadde mennesker til sikkerhet. Nå er glassplintene borte, men de ansvarlige er fremdeles ikke stilt til ansvar.

Libanesiske myndigheter gikk raskt ut og sa at de skulle gjøre alt de kunne for å stille de ansvarlige til ansvar, og regjeringen ble tvunget til å gå av. Men mange av dem har fortsatt å styre landet i mangel av en ny regjering.

Nå, ett år senere, er lite skjedd.

Dommeren som ble oppnevnt til å lede etterforskningen av Beirut-eksplosjonen, ble tidligere i år fjernet fra etterforskningen.

Han hadde brukt måneder på å samle inn dokumenter, intervjue vitner og innhente dokumentasjon fra myndighetene.

Målet var å finne ut hvordan kjemikaliene havnet der i utgangspunktet og hvorfor myndighetene ikke gjorde noe, til tross for advarslene fra havnearbeidere.

Foto: Hussein Malla / AP

Etter at flere ministere, blant annet statsministeren, ble siktet for kriminell uaktsomhet, kom motstanden.

Flere tidligere statsministere – samt Hizbollah – ut og sa at dommeren gikk ut over sin myndighet.

Til slutt ble dommeren avsatt, med begrunnelsen at huset hans ble skadet i eksplosjonen og at han dermed kan være inhabil.

Flere peker på at eliten i Libanon forsøker å beskytte seg selv fra å bli straffeforfulgt, og derfor setter kjepper i hjulene for etterforskningen.

De mange forsøkene på en uavhengig, internasjonal etterforskningen har foreløpig ikke ført frem.

Igjen sitter familien til Rawan, med Mona og Rima som ikke har fått svar.

Foto: Kyrre Lien, VG

– Hver morgen lager jeg to kopper kaffe. En til meg selv og en til Rawan – selv om hun ikke er her lenger, forteller Mona.

Hun og datteren Rima, som overlevde eksplosjonen, kjemper nå for rettferdighet.

Rawan hadde i månedene før eksplosjonen deltatt i de voldsomme protestene mot myndighetene i Libanon.

I slutten av 2019 tok tusenvis til gatene for å demonstrere mot myndighetene, de vanskelige levekårene og korrupsjonen som gjennomsyrer middelhavslandet.

– «Vi skal endre landet til noe bedre», pleide hun å si, forteller søsteren Rima.

Rawan hadde ønsket å bli skuespiller, men for å få endene til å møtes, og for å støtte familien, jobbet hun på en kafé i nabolaget Mar Mikhael i Beirut – kun noen hundre meter unna havnen.

Fakta: Slik kollapset Libanon Lenge ble landet omtalt som Midtøstens Sveits, som et økonomisk kraftsentrum i regionen. Rike land i Gulfen plasserte pengene sine her i bytte mot god avkastning og diskresjon. Etter den blodige borgerkrigen mellom 1975 og 1990 var det store planer om å gjenoppbygge hovedstaden Beirut. Nye skyskrapere poppet opp i takt med at landet tok opp stadig større lån. Men Libanon lånte over evne, og i 2019 sprakk boblen. Bankene kapitulerte og satte begrensninger på uttak slik at kundene ikke skulle ta ut alle sparepengene sine. Mange banker stengte også dørene helt. Igjen sto libanesere som ikke fikk tilgang til kontoene sine, eller som hadde kontoer med libanesiske pund – penger som nå plutselig var verdt mye mindre. Økonomisk inflasjon har gjort at valutaen, det libanesiske pundet, har mistet nær 90 prosent av verdien sin målt mot den amerikanske dollaren, og Verdensbanken har kalt den økonomiske krisen som blant verdens verste siden midten av 1800-tallet. Politikere har fått mye av skylden på grunn av sin manglende evne, og vilje, til å håndere situasjonen. Vis mer

Foto: Privat

Først kom røykutviklingen fra havnen i Beirut, som skal ha startet etter sveisearbeid på lagerbygningen.

Det oppsto en brann i bygget som huset 23 tonn fyrverkeri, 1000 bildekk, 5 tonn te og kaffe.

Samt 2750 tonn med ammoniumnitrat.

Rawan og servitørkollegaen Shaalan Ayoub (34) hadde stått og sett på røyken som steg mot himmelen.

Foto: Kyrre Lien, VG

Så eksploderte det.

– Jeg ble kastet fem meter bakover, og ble dekket av glass, forteller Shaalan.

Han reiste seg fra bakken og var omgitt av en voldsom ødeleggelse. Noen hus hadde kollapset. Det var knust glass, vridd metall og knekte trær rundt ham.

Noen meter bortenfor lå Rawan, som blødde fra hodet. Hun var fremdeles i live, men responderte ikke.

Shaalan får til slutt fraktet Rawan til et sykehus, men det var for sent. Hun ble 21 år gammel.

– Det føles som hun døde i går, forteller Mona.

En gang i måneden reiser Mona og andre pårørende til havnen i Beirut for å minnes de døde, men også for å kreve rettferdighet.

En kveld i starten av juli, mens solen er på vei ned, står de på rekke og rad og holder opp bilder av dem som gikk bort.

Der mange av de libanesiske familiene som mistet noen, har fått erstatning fra libanesiske myndigheter, har ikke Mona og familien fått noen kompensasjon.

Familien til Mona flyttet fra Syria til Libanon i 1996, og fordi de er syriske, har de ikke de samme rettighetene som libaneserne i landet.

Nå sliter de som mange andre med å få endene til å møtes i den stadig forverrede økonomiske situasjonen i landet.

Men det er fremdeles tapet av datteren som veier tyngst for Mona.

– Når jeg snakker med familien min, er jeg glad på utsiden fordi jeg ikke ønsker at de skal bli triste. Men inni er det svart. Mitt hjerte gråter.

Hjemme hos familien Khnaisser er de også preget etter eksplosjonen. Emmanuelle forteller at hun ofte våkner opp med mareritt.

– Vi var så glade for å komme hjem med George, men det var også vanskelig fordi så mange hadde dødd den dagen, forteller Emmanuelle.

Da VG møter familien er det gått elleve måneder siden eksplosjonen, og George er blitt større.

– Han er blitt en veldig rolig gutt. Kanskje det handler om hvordan han kom til verden, forteller Edmond.

Gutten har også fått sin egen Instagram-konto med navnet «miracle baby George».

Foto: Kyrre Lien, VG

VG I BEIRUT: Journalist og fotograf Kyrre Lien rapporterer fra Libanon. Foto: Benedicte Tobiassen

