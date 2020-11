Donald Trumps kampanjeapparat gikk før valget til sak mot endringer Pennsylvania gjorde i regelverket for poststemmer, og som var begrunnet med at de ville gjøre det lettere å stemme under coronapandemien.

Torsdag i forrige uke valgte USAs høyesterett å ikke overstyre delstatens regel om at poststemmer som kommer frem opptil tre dager etter valgdagen skal telles, så lenge de er poststemplet på valgdagen.

Saken er imidlertid ikke nødvendigvis over: De tre konservative høyesterettsdommerne Clarence Thomas, Samuel A. Alito og Neil M. Gorsuch har uttalt at de ikke utelukker at de kommer til å se på dette med poststemmer igjen etter valget.

Poststemmer som kom inn senere enn valgdagen klokken 20 lokal tid blir derfor skilt fra poststemmene som kom inn før valgdagen.