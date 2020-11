forrige









Kraftige protester flere steder i USA: − Slipp oss inn

PHILADELPHIA/PITTSBURGH (VG) Trump-supportere har troppet opp utenfor et valglokale i Arizona, hvor Trump haler innpå Bidens forsprang.

Oppdatert nå nettopp

Her pågår stemmetellingen fortsatt torsdag morgen norsk tid, og en stor gruppe Trump-tilhengere har møtt opp utenfor et valglokale i fylket Maricopa, der storbyen Phoenix ligger.

– Slipp oss inn, roper flere av de fremmøtte, som ifølge lokale ABC Arizona er utstyrt med med flagg og plakater som viser støtte til presidenten.

Demonstrantene skal ha forsøkt å ta seg inn i lokalet der stemmetellingen pågår, men er blitt stanset av politiet.

Ifølge Washington Post uttrykker folkemengden skepsis til valgprosessen, og de ber om at alle stemmene skal telles. Joe Biden har blitt utropt til vinner i delstaten av medier som AP og Fox. Med rundt 86 prosent av stemmene opptalt, har Biden et forsprang på rundt 79.000 stemmer.

BEVÆPNET: Enkelte av demonstrantene utenfor valglokalet i Maricopa er bevæpnet, noe de ifølge delstatens lover har rett til. Foto: Matt York / AP

– Dette handler om et rettferdig og redelig valg, sier en av de fremmøtte ifølge avisen, mens en annen sier at de ønsker å overvåke opptellingen.

Følg med på siste utvikling her: Biden trenger kun seks valgmenn

Flere av demonstrantene er ifølge CNN bevæpnet, og journalister og andre folk skal ha blitt bedt om å forlate bygningen av sikkerhetsårsaker, skriver NTB.

Ifølge ABC Arizona er også politi i opprørsutstyr på plass inne i valglokalet, hvor de blant annet skal sørge for at de ansatte kommer seg trygt hjem.

Fylkets valgmyndigheter skriver på Twitter at de vil fortsette arbeidet med stemmeopptellingen, og at de skal frigi resultatene som planlagt:

En lignende scene utspilte seg i Michigan tidligere onsdag, en delstat amerikanske medier har utropt Joe Biden til vinner av: I Detroit krevde en gruppe demonstranter å få komme inn i et valglokale mens forhåndsstemmer ble telt opp. Ifølge Forbes ropte de «stopp tellingen», og «slipp oss inn» mens de banket på vinduene.

Protester i flere byer

USAs president Donald Trump og hans valgkampanje har varslet rettslige skritt mot stemmeopptellingen i flere amerikanske delstater etter valget, og det har natt til torsdag pågått protester på begge sider i flere amerikanske byer.

I Michigan og Pennsylvania har Trump-kampanjen gått til sak for å stanse stemmetellingen, mens de i Wisconsin ønsker at stemmene telles på nytt. I Georgia har de gått til sak mot det de mener er lovstridig håndtering av stemmesedler.

Hold deg oppdatert: Siste nytt og spørsmål og svar i VGs valgstudio

Pennsylvania teller med poststemmer som kommer frem inntil tre dager etter valget, gitt at de er poststemplet innen valgdagen, og dette er blant reglene Trump-leiren ønsker å få omgjort. Delstatens demokratiske guvernør Tom Wolf raser mot søksmålet:

– Våre valgansatte bør være fri til å gjøre jobben sin uten trusler eller angrep. Disse forsøkene på å undergrave den demokratiske prosessen er skammelige, skriver han på Twitter natt til torsdag norsk tid.

Han gjentar også løftet til delstatens velgere om at alle stemmene vil bli telt med:

– Jeg kommer til å kjempe for harde livet for å beskytte din stemme.

VG i Pennsylvania: Her telles de omstridte poststemmene

I Pennsylvania-byene Pittsburgh og Philadelphia, der VG er til stede, pågår det store demonstrasjoner. Trump erklærte seg nemlig tidligere på kvelden som vinner i delstaten, til tross for at rundt ti prosent av stemmene ikke er telt opp.

– Folk er forbannet, sier VGs kommentator Hanne Skartveit, som befinner seg ved en Black Lives Matter-demonstrasjon i Philadelphia.

Flere hundre demonstranter marsjerer i gatene, mens politihelikoptre henger i luften over dem og politi og militære følger med fra sidelinjen.

– Folk roper «Black lives matter», og de ropte tidligere i kveld «Black votes Matter. De ønsker at alle stemmer skal telle, naturlig nok.

Nordvest for byen Pittsburgh har David Ninehouser møtt opp utenfor tinghuset i Beaver County onsdag kveld. Han har på seg munnbind med Biden-logo og sier til VG at han ikke er overrasket over Trumps meninger om poststemmene.

– Vi vil sikre rettferdighet. Vi lever i et demokrati, og da skal alle stemmer gjelde, sier han til VG.

Pennsylvania sitter på hele 20 valgmenn/kvinner, og er akkurat nå den staten som ligger aller lengst etter med å telle stemmer. Her fikk man nemlig ikke begynne å telle forhåndsstemmer før på selve valgdagen, og resultatet kan komme så sent som på fredag.

I 2016 vant Donald Trump Pennsylvania med kun 44.000 stemmer i en stat med 13 millioner innbyggere.

Foto: Marcio Jose Sanchez / AP

Sender inn nasjonalgarden

I Portland i Oregon har minst åtte personer blitt pågrepet i protester natt til torsdag, melder det lokale politiet på Twitter.

– Denne ansamlingen av mennesker er blitt erklært for å være opptøyer. Forlat området, skriver de videre.

Flere bærer plakater med påskriften «tell hver stemme», og bilder fra stedet viser blant annet en knust butikkrute og demonstranter som setter fyr på et amerikansk flagg, noe som også skjedde natt til onsdag.

Ifølge politiet har det kommet meldinger om «omfattende vold», og Guvernør Kate Bown har bedt nasjonalgarden om å bistå politiet med ¨å løse opp demonstrasjonene.

Også i Minneapolis i Minnesota er flere blitt pågrepet natt til torsdag, melder lokale Fox 9, mens rundt 30 personer er blitt pågrepet i New York, ifølge Wall Street Journal.

Publisert: 05.11.20 kl. 03:12 Oppdatert: 05.11.20 kl. 07:00

