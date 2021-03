Skulle minnes drepte Sarah (33): Britisk politi hudflettes for håndteringen

Det oppstod opptøyer da flere hundre mennesker tok til gatene i London for å minnes drepte Sarah Everard (33) lørdag kveld. Nå tas det til orde for at politisjefen bør gå av som følge av politiets håndtering av markeringen.

Av Christina Quist og NTB

Bilder og video fra minnemarkeringen lørdag kveld viser flere kvinner som blir arrestert og ført bort av politiet, mens tilskuere roper «skam dere» og «la dem gå» til politiet.

Markeringen ble holdt for å ære Sarah Everard (33), som ble funnet drept i et skogholt onsdag denne uken. Everard hadde da vært savnet i en uke, etter at hun ikke kom hjem fra et vennebesøk.

En 48 år gammel politimann er siktet og varetektsfengslet i saken, og britisk politi har uttrykt sjokk og sinne over at en av deres egne er pågrepet for drapet.

Saken har også satt fart på den nasjonale debatten om vold mot kvinner. Mange kvinner har i sosiale medier delt egne erfaringer med trusler og angrep når de har vært ute på tur.

FUNNET DREPT: 33 år gamle Sarah Everard kom aldri hjem etter å ha vært på besøk hos en venn. Foto: METROPOLITAN POLICE

Politiets håndtering av markeringen skapte derfor umiddelbare reaksjoner, og noen går så langt at de mener Londons politisjef, Cressida Dick, bør gå av, deriblant Ed Davey, lederen for Liberaldemokratene.

– Scenene fra kvelden på Clapham Common er helt skammelige og en synd. Vi ber deg om å vurdere ditt lederskap og om du fortsatt har tilliten til de millioner av kvinner i London som du har en plikt til å beskytte, skriver Davey i et brev til Londonds politisjef, skriver The Guardian.

– Nødvendig å gripe inn

Markeringen ble opprinnelig avlyst på grunn av coronarestriksjoner, men flere hundre møtte likevel opp. Utover kvelden oppsto det imidlertid en konfrontasjon mellom de frammøtte og politiet, som forsøkte å få folkemengden til å forlate stedet.

Bilder i sosiale medier viser at politiet holder tilbake og sette håndjern på flere personer. En video viser at flere kvinner blir anholdt, mens tilskuere roper til politiet.

ARRESTERT: En kvinne blir arrestert av britisk politi under markeringen for drepte Sarah Everard i London lørdag kveld. Foto: HANNAH MCKAY / X03696

Søndag bekreftet politiet at fire personer ble arrestert for å ha forstyrret den offentlige ro og orden og for å ha brutt coronarestriksjoner.

Assisterende politikommisær i London-politiet, Helen Ball, uttaler søndag morgen at politiet ble satt i en situasjon hvor det var nødvendig å gripe inn av hensyn til folkets sikkerhet.

– Hundrevis av mennesker stod tettpakket, og utgjorde en reell fare for enkel smitteoverføring av covid-19, uttaler Ball søndag morgen ifølge The Guardian.

Hun sier at politiet forsøkte å snakke til flere av de oppmøtte en rekke ganger og over en lengre tidsperiode.

Har bedt om full rapport

Politiets håndtering av minnemarkeringen har høstet massiv kritikk fra politikere fra begge sider av det politiske landskapet, skriver Sky News.

Labour-leder Keir Starmer skriver på Twitter at det var «dypt urovekkende» å se hva som skjedde i Clapham.

– Kvinner kom for å sørge over Sarah Everard – det skulle de fått gjort på en fredelig møte, skriver han videre.

Londons ordfører Sadiq Khan kaller politiets håndtering «uakseptabel».

HUNDREVIS: Flere hundre trosset corona-restriksjonene i Storbritannia for å minnes drepte Sarah Everard. Foto: JOSHUA BRATT / EPA

– Politiet er ansvarlig for å håndheve covid-reglene, men ut fra bildene er det tydelig at reaksjonen til tider verken var hensiktsmessig eller proporsjonal, tvitrer han.

Innenriksminister Priti Patel sier hun har bedt om en «full rapport» fra politiet om hva som skjedde.

Den danskfødte TV-personligheten Sandi Toksvig var blant dem som deltok på en minneseremoni som ble holdt på nett.

– Det er behov for et kulturskifte når det gjelder både synet på kvinner og hvordan de behandles – både i offentligheten og privat, sa hun.

– Jeg er fylt med både dyp sorg og raseri, og jeg vet mange deler dette raseriet, noe som er fullt ut forståelig, sa Toksvig, som føyde til at sinnet burde innrettes til å drive fram gode formål.

Møtte opp tross coronarestriksjoner

Initiativtakerne til en markering lørdag under parolen «Reclaim the Streets» måtte legge vekk planene, etter at en dommer ikke ville gi dem unntak fra strenge smittevernregler.

Organisatorene oppfordret da heller folk til å gi penger til organisasjoner som jobber for kvinners rettigheter, og ba folk om å tenne lys utenfor døren framfor å delta på store arrangementer.

MINNES: En plakat i Clapham Common i London lørdag, der folk samlet seg for å ære avdøde Sarah Everard. Foto: HANNAH MCKAY / X03696

Mange møtte likevel opp i Clapham-området, nær stedet der Everard sist ble sett før hun forsvant og senere ble funnet død. Blant dem som var innom var hertuginne Kate, prins Williams kone. Mange la ned blomster.

Statsminister Boris Johnson sa at han lørdag planla å tenne lys til minne om Everard sammen med sin forlovede Carrie Symond.