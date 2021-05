SISTE? Hunnskilpadden fikk kallenavnet «Fern» av personene som oppdaget henne. Foto: RODRIGO BUENDIA / AFP

«Fern» ble funnet på Galápagos – antok arten var utdødd for over 100 år siden

Gentester bekrefter at en kjempeskilpadden «Fern» tilhører en art forskere trodde døde ut i 1906. Nå forsøkes det å redde arten.

Av Sindre Camilo Lode

Publisert: Nå nettopp

Det opplyste myndighetene i Ecuador tirsdag, melder flere internasjonale medier.

Det var under en ekspedisjon i 2019 til den tredje største av Galápagosøyene, Fernandina, at én enkelt hunnskilpadde ble oppdaget av en gruppe fra Galapagos nasjonalpark og organisasjonen Galapagos Conservancy (GC).

Hunnskilpadden fikk kallenavnet «Fern» av personene som oppdaget henne.

Forskere tok prøver av hunnskilpadden for å sammenligne dem med restene av et hannindivid som tilhørte arten helonoidis phantasticus, også kjent som Fernandina kjempeskilpadde, skriver BBC.

Det gjorde at de nå kan bevise at skilpadden tilhørte den antatt utdødde arten.

STÅTT OPP FRA DE DØDE? Arten var antatt dødd ut for mer enn 100 år siden. Foto: RODRIGO BUENDIA / AFP

Den forrige gangen et individ av arten ble observert, var nettopp av denne hannskilpadden som prøvene av «Fern» ble sammenlignet med.

Forrige gang et individ av arten ble sett, var i 1906 – da en gruppe forskere fra California Academy of Sciences seilte til Galápagosøyene for å utføre en omfattende undersøkelse av floraen og faunaen på øyene.

De tok med seg ett hannindivid hjem til akademiets avdeling for herptier.

Og det var prøver fra denne hannskilpadden som 115 år senere gjorde det mulig for Yale-forskere å slå fast at «Fern» tilhører samme art.

– Håpet lever

Nyheten har blitt tatt imot med glede i Ecuador, som de avsidesliggende Galápagosøyene er en del av.

– Den var antatt å ha dødd ut for mer enn 100 år siden! Vi har bekreftet dens eksistens, skrev miljøministeren i landet, Gustavo Manrique.

Han la til:

– Håpet lever.

For nå jobbes det hardt for å redde arten.

Hunnskilpadden – som er antatt å være over 100 år gammel – befinner seg for tiden på et avlssenter på Galápagosøyen Santa Cruz.

SJELDENT SYN: Her iakttar de skilpadden i Galápagos nasjonalpark i 2019. Foto: ECUADOR ENVIRONMENT MINISTRY

– Helt i siste liten

Forskere har nemlig funnet både avtrykk og avføring på øyen Fernandina som skal vise at flere individer fra arten fremdeles lever i naturen.

– Å gjenoppdage denne tapte arten kan ha skjedd helt i siste liten for å redde den, sier James Gibbs, som er visepresident ved forskning og konservering ved GC og skilpaddeekspert ved State University of New York.

Nå skal en ny ekspedisjon legge ut på tur til øyen for å forsøke å finne en partner til «Fern».

– Vi ønsker desperat å unngå skjebnen til Ensomme Georg. Gruppen min fra nasjonalparken og Galapagos Conservancy planlegger en rekke store ekspedisjoner i September til Fernandina for å søke etter flere skilpadder, sier direktør Danny Rueda Córdova ved Galapagos nasjonalpark.

Kjempeskilpadden Ensomme George døde i 2012 på Galápagosøyene, som den siste av sin art. Da hadde forskere forsøkt å pare ham med hunnskilpadder fra en nærliggende øy, som var fra den nærmeste beslektede arten til Ensomme George.