KJØRER PÅ: USAs president Joe Biden vil ha ytterligere gransking av hvorvidt coronaviruset kom fra et laboratorium i Kina. Her avbildet 14. april. Foto: Andrew Harnik / AP

Kina-USA-forholdet: − Man har allerede havnet i en kald krig

Joe Biden krever ytterligere etterforskning i om coronavirusutbruddet kom fra et laboratorieuhell i Wuhan. Norske eksperter sier konflikten bare er én bit i et stadig voksende supermaktsrivalisering.

Av Ingvill Dybfest Dahl

Publisert: Nå nettopp

Onsdag blåste president Joe Biden nytt liv i teorien om at coronaviruset kom fra et laboratorium i Wuhan. Han opplyste da at han ber de amerikanske etterretningstjenestene om å doble innsatsen for å komme til bunns i hvordan coronaviruset oppsto. Alternativene de undersøker er smitte fra dyr eller lekkasje fra et laboratorium.

Teorien har eksistert siden pandemien startet, og også Trump-administrasjonen hevdet dette, men uten å legge fram bevis. En undersøkelse ble igangsatt av den tidligere administrasjonen, og Biden har allerede fått én rapport som han nå har bedt om ytterligere oppfølging av.

Se Trump argumentere for laboratorium-teorien her:

CNN-kommentator Stephen Collison skriver at han mener fokuset på laboratorium-teorien de siste dagene «tilfører mer toksisitet til en geopolitisk kamp som kan være gnisten til en ny kald krig.»

Jo Jakobsen, professor ved Institutt for sosiologi og statsvitenskap ved NTNU, forsker blant annet på international sikkerhet og geopolitikk. Han mener saken føyer seg inn i rekken av konflikter mellom USA og Kina.

DEL AV STØRRE BILDE: Jo Jakobsen, professor ved Institutt for sosiologi og statsvitenskap ved NTNU, mener corona-konflikten er én av mange mellom USA og Kina. Foto: NTNU

– På den ene siden er dette en isolert sett viktig sak som antagelig har vært framme i lyset helt siden begynnelsen av covid-pandemien. På den andre siden, og egentlig viktigere, er det én av flere konfliktsaker i det kinesisk-amerikanske forholdet som da bidrar til å øke det generelle konfliktnivået, sier han og legger til:

– Så har man allerede, av flere årsaker, havnet i en kald krig – en stormaktsrivalisering som blir større og mer åpenbar. Dette gjør ikke at vi går over fra et normalt forhold til kald krig, for vi er der allerede på veldig mange områder.

Jakobsen understreker at konflikten mellom USA og Kina brer seg over en lang rekke områder, som militarisering, handelspolitikk, menneskerettigheter, høyteknologi og manglende åpenhet.

Han mener covid-opprinnelsestemaet ble politisert under Trump og at Biden har valgt videreføre det. Jakobsen sier det at Biden har valgt å kjøre på i denne saken virker som et resultat av politisk press på hjemmebane hvor det er stor skepsis mot Kina i Kongressen.

– Andre land må ta stilling til om man i hvert fall retorisk skal legge seg på den amerikanske linjen. Realiteten i dette er at pandemien har vært forferdelig, så opprinnelsen er i seg selv et viktig spørsmål. Og om Kina får skylden, er det veldig problematisk for dem. Det er nok garantert at saken blir viktig, men hvor viktig får tiden vise, sier Jakobsen.

DRÅPE I HAVET: Øystein Tunsjø er professor ved Institutt for forsvarsstudier og mener USA og Kina har viktigere konflikter enn covid-19. Foto: Institutt for forsvarsstudier

Øystein Tunsjø er professor ved Institutt for forsvarsstudier og har USA–Kina-relasjoner blant sine felt.

Han mener det er feil å fokusere på denne saken, og at det er mye viktigere at Bidens Asia-rådgiver Kurt Campbell på et arrangement ved Stanford universitet onsdag sa at det er slutt på engasjementsperioden.

– Det betyr at det er slutt på å samarbeide med Kina. Mange vil være skeptiske til det – for eksempel Norge ønsker å samarbeide med Kina på mange områder, og det er ikke så lenge siden Joe Kerry var i Beijing i et møte om klima. Når Campbell sier at samarbeidspolitikk med Kina, det er det slutt på, er det klart det skaper spenning i administrasjonen, sier han.

Se mer om laboratorium-teorien her:

Tunsjø påpeker også at laboratorie-teorien er gammel og ikke spiller så stor rolle:

– Den føyer seg inn i en rekke av mange saker som påvirker forholdet mellom USA og Kina. Men at den som er ansvarlig for Asia i Det hvite hus – og kanskje Bidens viktigste rådgiver på området nå sier det er slutt på engasjementspolitikken og at vi må forberede oss på en sylskarp kamp med Kina, det er viktig.

– Jeg mener ikke covid-19 er grunn til en ny kald krig. To supermakter som står mot hverandre på veldig mange områder vil skape konflikt, spenning og rivalisering i uoverskuelig fremtid. Kina og USA har en konfliktfylt sameksistens. De er knyttet sammen, men har konflikt på alle områder fra handel til teknologi til militærmakt til covid-19, understreker han.

VISE FASTHET: Vårin Alme, statsviter og kommentator på Amerikansk Politikk. Foto: Amerikansk Politikk

Vårin Alme, statsviter og kommentator på Amerikansk Politikk, påpeker at Biden helt i starten av sin presidentperiode gjort det klart at han vil føre en fast linje overfor Kina, og at han med beslutningen om å ytterligere granske opphavet til coronaviruset følger opp dette løftet.

– Innenrikspolitisk har det vært press for å komme til bunns i dette spørsmålet, sier hun.

– Jeg tolker dette som en måte Biden-administrasjonen søker å balansere behovet om å vise fasthet overfor Kina og vise at USA er tilbake som lederen av den liberale verdensordenen – «America is back» -, med behovet for å fremstå som rimelige og faktaorienterte, sier Alme.