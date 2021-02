PREGET: Den republikanske senatoren Mitt Romney fikk onsdag se et videoklipp der politimannen Eugene Goodman får ham til å snu på vei ut av senatskammeret, slik at han ikke løper rett mot opprørerne. Foto: J. Scott Applewhite / AP

Mitt Romney om nye videoklipp: − River i hjertet og gir deg tårer i øynene

Republikanske senatorer kaller demokratenes innlegg under dag to av riksrettssaken for «effektive» og «følelsesladede». Om det er nok til å få noen av dem til å stemme for å felle Trump, er partikollega Mitt Romney usikker på.

Den tidligere presidenten er tiltalt for å ha hisset opp opprørerne som stormet Kongressen i Washington D.C. 6. januar.

Det er derfor svært viktig for demokratene at de klarer å overbevise riksrettsjuryen – som består av senatorene i Senatet – om at den avgåtte presidentens retorikk og handlinger var avgjørende for volden som utspilte seg i kongressbygningen denne dagen.

De brukte store deler av onsdagen, som var dag to av riksrettssaken, til å vise frem tidligere upubliserte videoer fra stormingen av kongressen. Siste del av dagen brukte de på å kartlegge Trumps bevegelser den aktuelle dagen, og de viste frem flere av hans Twitter-meldinger.

– Vanskelig å se

– Det er åpenbart veldig vanskelig å se, den massive volden politiet og andre utsettes for. Det river i hjertet og gir deg tårer i øynene. Det var overveldende stressende og følelsesladet, sa den republikanske Utah-senatoren Mitt Romney under en pause i rettssaken, etter at det blant annet hadde blitt vist frem klipp av sammenstøt mellom politiet og opprørerne.

Romney var selv sentral i et av klippene som ble vist frem, der politimannen Eugene Goodman løper forbi ham og får ham til å vende om og løpe etter ham.

Romney sier at han ikke visste hvor nære opprørerne han var, og at det var første gang han så det aktuelle klippet.

Utah-senatoren, som har sagt at han er åpen for å dømme Trump, sier at han ikke vet om videoklippene som ble vist frem under riksrettssaken har fått noen av partikollegene hans til å skifte mening.

– Jeg kan ikke forutse hvordan andre folk vil reagere, sier han til Washington Post.

HAR IKKE BESTEMT SEG: Den republikanske senatoren John Thune fra Sør-Dakota. Foto: KEVIN DIETSCH / POOL / EPA

– De var veldig effektive

Den republikanske senatoren John Thune fra Sør-Dakota har lenge sagt at han ikke har bestemt seg for hvordan han kommer til å stemme, og dagens innlegg fra demokratene har ikke endret på dette.

– Jeg synes de var veldig effektive. De hadde en sterk presentasjon, satt sammen på en måte som jeg synes gjorde den overbevisende, sier den republikanske senatoren John Thune fra Sør-Dakota til CNN.

– Jeg vil lytte til argumentene og se på bevisene, og det gjør jeg. Og som jeg sa, disse folkene var veldig effektive. Jeg vil nå se på hvilke argumenter forsvaret kommer med, legger han til.

Tidsskjema for riksrettssaken Tirsdag ble det vedtatt med 56 mot 44 stemmer at det i henhold til grunnloven er åpning for å stille en avgått president for riksrett.

Fra klokken 18 norsk tid onsdag vil hver part vil få 16 timer hver til å legge fram sin sak, fordelt på inntil to dager. Det er ikke ventet at de vil benytte hele denne tiden.

Søndag åpnes det for spørsmål fra senatorene, i inntil fire timer, samt mulig debatt om hvem som kan føres som vitner. Dette kan det også bli stemt over.

Veien videre, og hvor lang tid saken vil ta, er foreløpig uklart. Når prosessen med å høre eventuelle vitner eller se flere dokumenter er over, skal senatorene stemme over hvorvidt de mener Trump skal dømmes eller frifinnes. Det kreves minst 67 stemmer for å dømme Trump skyldig.

Hvis det ikke kalles inn vitner, anslår Demokratene at riksretten kan bli avsluttet søndag eller mandag, melder CNN Vis mer

Montana-senatoren Steve Daines sier til Washington Post at videoene som ble vist frem i Senatet brakte frem «grusomme minner». Han vil ikke svare på om det har fått ham til å vurdere å stemme for å dømme Trump.

– Jeg er imponert over dem som la frem saken. Ja, den linken – vi får se, sier hans kollega Rob Portman fra Ohio til avisen – og viser til linken mellom Donald Trump og mobbens handlinger.

IKKE OVERBEVIST: Senatoren Ted Cruz fra Texas. Her i Senatet 27. januar. Foto: POOL / REUTERS

Cruz: Koblet ikke opprøret til Trump

Til tross for at mange av de republikanske senatorene roser måten demokratene har lagt frem sin sak på, er flere av dem tydelige på at de ikke mener det er Trump som skal ha ansvaret for det som skjedde.

Texas-senatoren Ted Cruz, som er en av Trumps sterkeste støttespillere i Senatet, kaller demokratenes innlegg for «sterke» og «følelsesladede», men sier til CNN at han ikke synes kom med beviser for at den voldelige mobbens handlinger kan kobles direkte til Donald Trump.

– Det var fraværende. De brukte mye tid på å fokusere på de grusomme voldshandlingene utført av kriminelle, men språkbruken fra presidenten er ikke i nærheten av å møte de juridiske standardene for å oppildne, sier han.

Han får støtte av flere senatorer, deriblant James Lankford fra Oklahoma, som sier det vil bli vanskelig for demokratene å overbevise om at Trump «var mannen som ga klarsignal» til angrepet på Kongressen.

Trumps forsvarere skal senere i uken legge frem svar på tiltale. De holdt også et innlegg under riksrettssakens første dag tirsdag:

– Jeg er sint

For at Donald Trump skal kunne bli dømt i riksrettssaken, må minst 17 republikanske senatorer gå sammen med demokratene og stemme for dette. Foreløpig har kun en håndfull indikert at de vil kunne komme til å gjøre det.

Blant dem er Alaska-senatoren Lisa Murkowski, som reagerte kraftig etter å ha sett flere av videoene som ble lagt frem i Senatet onsdag.

– Jeg er sint, jeg er trist. Vi opplevde det én gang, og det er forferdelig, sa hun om Kongress-stormingen.

– Bevisene som er blitt lagt frem så langt er ganske overbevisende. Men jeg vet at jeg også har en plikt til å lytte til forsvarets argumenter, fortsatte hun.

Kollegaen Collins fra Maine sier videoene som ble vist frem onsdag fikk henne til å gjenoppleve dagen da Kongressen ble stormet på nytt.

– Presentasjonene var overbevisende, sier hun til CNN.

Slik er det ventet at senatorene vil stemme i riksrettssaken: