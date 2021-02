LEDER I GUTTEKLUBBEN: Generalsekretær i japanske LDP, Toshihiro Nikai, ønsker fem nye kvinner velkommen inn i møterommet om de holder tyst. Foto: KAZUHIRO NOGI / AFP

Japans regjeringsparti inviterer kvinner til å delta på toppmøter – men de får ikke snakke

Japans regjeringsparti ønsker å endre «imaget» om at de hovedsakelig består av eldre menn. Nå ønsker de flere kvinner velkommen til toppmøter i partiet – så lenge de ikke tar ordet.

Av Håkon Kvam Lyngstad

Publisert: Nå nettopp

Det liberaldemokratiske partiet (LDP) i Japan har hatt makten i landet mesteparten av tiden siden den amerikanske okkupasjonen tok slutt i 1955.

Mesteparten av tiden har partiets ledelse også bestått av eldre menn. Av 12 nåværende styremedlemmer i LDP, er kun 2 kvinner – det samme er kun 3 av 25 medlemmer av partirådet.

Nå sier partiets 82 år gamle mannlige generalsekretær at han har hørt mesteparten av kritikken mot den svært så uniforme sammensetningen – og lover at han er villig til å lytte.

– Det er viktig å fullt ut forstå hva lags diskusjoner som finner sted, sier generalsekretær Toshihiro Nikai. Derfor skal fem kvinnelige observatører få lov til å delta på partiets møter.

Disse fem er plukket ut blant partiets folkevalgte fra riksdagen. Selv om de får delta, får de likevel ingen taletid under møtet. Har de egne meninger om det som blir diskutert, må de ifølge avisen Nikkei sende disse til partisekretariatet.

– Som en japansk kvinne, er hverdagssexisme noe jeg dessverre har blitt vant med. Derfor ble jeg ikke overrasket over OL-president Moris uttalelser, o0g heller ikke over denne avgjørelsen fra regjeringspartiet, skriver BBC-journalisten Mariko Oi onsdag.

– Ikke normalt

– Det er ikke normalt, og det virker som et krisetiltak som svar på skandalen med Yoshiro Mori tidligere denne måneden, sier Japan-ekspert ved Universitetet i Oslo, professor Dick Stegewerns til VG.

Mori gikk av som OL-president forrige uke, etter skandalen det skapte da han sa at «kvinner snakker så mye at de må holdes utenfor styrerommet». Heller ikke disse uttalelsene er normale – heller ikke i Japan.

Også da Mori var statsminister på 90-tallet var han kjent for uheldige og gammeldagse uttalelser, forklarer professoren.

– Han var allerede den gang en politiker av en eldre generasjon. Etter slutten av den kalde krigen, var han blitt en dinosaur. Derfor gjorde Japan en feil ved å sette ham i en synlig rolle som OL-sjef, hvor han kunne gjøre nye flauser.

Reaksjonene lot ikke vente på seg:

– Det er upassende. Det er klart dette ikke er i tråd med nasjonale interesser, sa visestatsminister Taro Aso om uttalelsene tirsdag, ifølge tabloidavisen Yomiuri.

Flere OL-sponsorer protesterte mot uttalelsene. Blant norske stemmer gikk Hege Riise ut mot OL-presidenten.

Japanerne reagerer, men Stegewerns tror ikke skandalen fører til en umiddelbar endring i likestilling og kvinnesyn i landet.

– Du kan ikke forvente at folks tanker plutselig endrer seg. Uttalelsene virker som om de stammer fra 30 år siden, og folk tenker nok at det må få reaksjoner, særlig siden omverden følger saken, sier han.

– Men det er ikke noe nytt at Japan scorer lavt på likestilling.

De fleste japanske politikere vet ifølge Stegewerns hva de kan si og ikke. Derfor er Moris uttalelser atypiske og unormale – og skaper skandale.

– Men det representerer likevel hvordan Japan ikke er et likestilt samfunn. I det japanske språket finnes det ord som er forbeholdt enten menn eller kvinner. På samme måte er det ting hvert enkelt kjønn kan gjøre, som det andre ikke kan, forklarer Stegewerns.

Ikke sammenlignbart med Norge

Verdens økonomiske forum (WEP) rangerer Japan på 121.-plass av 153 land på sin indeks over kjønnsforskjeller. Norge ligger til sammenligning på 2.-plass.

Professor Dick Stegewerns sier statistikken og uttalelsene den siste tiden kan få Japan til å virke som et fryktelig sted, sett med norske øyne. Han understreker derfor at landet likevel ikke er så annerledes som det kan se ut.

Han sammenligner kjønnsrollemønstrene med forventningene til hvilke oppgaver menn og kvinner skulle ha i og utenfor hjemmet da han selv vokste opp i Nederland.

– Denne måten var nok vanlig å tenke på også i Norge for 40 år siden, poengterer han. I Japan endrer ting seg saktere, men de er klare over trenden mot feminisme og likestilling verden over.

Stegewerns mener det er viktig å huske at Norge og Japan ikke er direkte sammenlignbare. Mens det er vanskeligere for kvinner å oppnå prestisjé i landet, argumenterer han med at mange opplever større personlig frihet etter at barna har vokst opp.

– Jeg forbyr alltid mine elever å sammenligne Norge og Japan. Norge er altfor ekstremt. Skal man forstå Japan, må man heller måle det mot Sør-Korea eller Taiwan. Det er mer sammenlignbart, mener Stegewerns.

KARISMATISK: Guvernør Yuriko Koike i Tokyo startet karrieren som nyhetsanker, og er en både medievant og karismatisk politiker. Foto: KIMIMASA MAYAMA / EPA

Dessuten er det ikke umulig for kvinner å gjøre det stort i politisk næringsliv og politikk. Den politiske sluggeren Yuriko Koike har startet sitt eget parti, var nær å bli Japans statsminister i 2017, og er nå blitt Tokyos første kvinnelige guvernør.

– Koike er beviset på at kvinner som menn kan gjøre det stort politisk i japansk politikk, så lenge mann er karismatisk og flink med mediene, sier Stegewerns.