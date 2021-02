Dømt til tre års prøvetid for uaktsomt drap etter barnebarnets død

18 måneder gamle Chloe Wiegand døde etter å ha falt ti etasjer under en cruiseferie i 2019. Bestefaren har erkjent straffskyld for uaktsomt drap, og fikk mandag sin dom.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

18 måneder gamle Chloe Wiegand mistet den 7. juli 2019 livet da hun falt ti etasjer fra et vindu på cruiseskipet «Freedom of the Seas», som lå ved kaien San Juan i Puerto Rico.

Tre og en halv måned etter fallet tok politiet ut en siktelse mot bestefaren Salvatore Anello for uaktsomt drap. Han lekte med barnebarnet da hendelsen skjedde, og har forklart at han trodde vinduene var lukket.

Anello har innrømmet straffskyld i saken.

Mandag denne uken fikk han sin dom. Han er dømt til tre års prøvetid, som betyr at han kan sone straffen i sitt eget lokalsamfunn i delstaten Michigan i USA.

Det opplyser myndighetene på Puerto Rico, skriver CBS.

DØDE: 18. måneder gamle Chloe Wiegand. Foto: Privat, via familiens advokat Michael Winkleman

– Etter dommen kjenner jeg på en blanding av sinne og lettelse. Lettelse over at jeg ikke vil måtte sitte i fengsel, sier Anello i en uttalelse til CNN og legger til:

– Jeg kjenner også lettelse for familien min, for at vi kan lukke dette kapittelet og komme oss videre sammen.

Han sier at han mener han ikke har gjort noe kriminelt, men sier at han valgte å erkjenne straffskyld slik at familien kunne bruke sin energi på et sivilt søksmål mot cruiseselskapet Royal Carribbean.

Selskapet nekter for at de ikke har hatt tilfredsstillende sikkerhetsrutiner om bord, slik Wiegands familie hevder.