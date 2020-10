Politiet: Peter Madsen fikk hjelp

Peter Madsen erkjenner skyld i alle tiltalepunktene.

Etter et dramatisk fluktforsøk fra Herstevester fengsel har drapsdømte Peter Madsen blitt siktet for fluktforsøk, å ha truet fengselsansatte, sivile og politi.

Politiet mener også at Madsen skal ha fått hjelp. I siktelsen skal det blant annet stå at Madsen siktes for fluktforsøk med bistand fra en eller flere bistandsmenn.

Under rettsmøtet onsdag morgen erkjenner han skyld i alle siktelsene.

Klokken 10:13 ble dørene til retten lukket. Dommerne har besluttet at resten av rettsmøtet skal foregå bak lukkede dører, ettersom de mener at det er risiko at Madsens medhjelpere fremdeles er på frifot, ifølge Ekstra Bladet.

Madsen ble tirsdag tatt etter et fluktforsøk fra Herstedvester fengsel.

Han skal ha tatt fengselspsykologen som gissel med en pistollignende gjenstand. Ekstra bladet og andre danske medier har i tillegg skrevet at Madsen truet med noe som minner om et bombebelte.

I 2018 ble Peter Madsen dømt for mishandling og drap på den svenske frilansjournalisten Kim Wall. Han har selv erkjent å ha partert liket hennes, men har forklart at hun døde som følge av forgiftning om bord i ubåten.

I en nylig dokumentar fra danske Discovery Networks skal Madsen derimot tilstå å ha stått bak drapet.

Publisert: 21.10.20 kl. 10:12