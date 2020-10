STRAMMER INN: Frankrikes president Emmanuel Macron Foto: POOL / X80003

Frankrike erklærer nasjonal helsekrise - sliter med ny smittebølge

Frankrike står midt i en alvorlig ny smittebølge, med massiv smitte i enkelte franske områder.

Oppdatert nå nettopp

Frankrikes president Emmanuel Macron skal 19.55 tale på fransk TV om mulige tiltak for å slå ned smittebølgen. Men allerede nå er det klart at det erklæres en nasjonal folkehelsekrise fra midnatt lørdag, melder Reuters og flere franske aviser.

Å erklære en nasjonal helsekrise gjør at det kan innføres svært strenge tiltak.

– Covid-19 utgjør en helsekatastrofe som truer folkehelsen, i sin natur og alvorlighetsgrad, heter det i en erklæring fra den franske regjeringen.

Frankrike erklærte en nasjonal folkehelsekrise den 23. mars i år, men dette ble opphevet i juli, etter at den første smittebølgen var bekjempet.

Hver eneste region i landet er rød, ifølge tall fra Det europeiske smittevernbyrået.

Onsdag morgen møttes regjeringen or å diskutere nye og strengere tiltak.

Det er knyttet stor spenning til hvilke tiltak president Emmanuel Macron vil annonsere onsdag kveld. Et av tiltakene som har vært mest diskutert i franske medier, er innføring av portforbud i de hardest rammede områdene.

Frankrike har lenge vært farge rødt av norske myndigheter. Men faktisk ligger ingen av de franske regionene under det norske kravet for hva som er rødt: Nemlig 20 smittede per 100.000 innbyggere siste 14 dager.

12 av Frankrikes 101 departementer er på det franske myndigheter definerer som det høyeste farenivået, deriblant Paris, Marseille, Toulouse og Montpellier. De er i «maksimum beredskap» på grunn av ekstremt høyt smittetrykk - over 250 nye tilfeller per 100.000 innbyggere de siste syv dager.

Publisert: 14.10.20 kl. 19:20 Oppdatert: 14.10.20 kl. 19:39

Mer om Frankrike