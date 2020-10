STRAMMER INN: Frankrikes president Emmanuel Macron. Foto: POOL / X80003

Frankrike erklærer nasjonal helsekrise – innfører portforbud i Paris

Frankrike står midt i en alvorlig ny smittebølge, med massiv smitte i enkelte franske områder.

Derfor har Frankrikes president Emmanuel Macron nå erklært et portforbud for de hardest rammede områdene i Frankrike, fra 21 på kvelden til 06 om morgenen. Det erklæres en nasjonal folkehelsekrise fra midnatt lørdag.

– Vi er i det vi kaller den andre bølgen, sier Macron.

Å erklære en nasjonal helsekrise gjør at det kan innføres svært strenge tiltak. Portforbudet vil gjelde i regionen Ile-de-France, som rommer Paris, samt Grenoble, Lille, Lyon, Saint-Etienne, Aix-Marseille, Montpellier, Rouen og Toulouse.

Brudd på portforbudet kan straffes med bot på 135 euro, eller 1500 euro ved gjentatte brudd, påpeker Macron.

– Covid-19 utgjør en helsekatastrofe som truer folkehelsen, i sin natur og alvorlighetsgrad, heter det i en erklæring fra den franske regjeringen.

Portforbudet vil gjelde i fire uker.

Frankrike erklærte en nasjonal folkehelsekrise den 23. mars i år, men dette ble opphevet i juli, etter at den første smittebølgen var bekjempet. Likevel sier Macron i kveld:

– Vi har ikke mistet kontrollen, er beskjeden fra den franske presidenten.

– Forskjellen mellom nå og mars er at vi ikke har mistet kontrollen, sier Macron, men påpeker at helsearbeiderne og nødetatene er i en bekymringsfull situasjon.

Hver eneste region i landet er rød, ifølge tall fra Det europeiske smittevernbyrået. Over 100 nye dødsfall er registrert det siste døgnet. Det er første gang siden 20. mai at det er over 100 dødsfall på ett døgn

Frankrike har lenge vært farge rødt av norske myndigheter. Men faktisk ligger ingen av de franske regionene under det norske kravet for hva som er rødt: Nemlig 20 smittede per 100.000 innbyggere siste 14 dager.

12 av Frankrikes 101 departementer er på det franske myndigheter definerer som det høyeste farenivået, deriblant Paris, Marseille, Toulouse og Montpellier. Disse områdene er i «maksimum beredskap» på grunn av ekstremt høyt smittetrykk – med over 250 nye tilfeller per 100.000 innbyggere de siste syv dager.

