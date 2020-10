VAR RETT I NÆRHETEN: Benjamin Bates var på skolen like i nærheten av der Peter Madsen rømte fra fengsel i kommunen Albertslund, som ligger rundt 15 kilometer fra København. Han syklet bort for å se på pågripelsen. Foto: Emma Line Holm Sejersen, VG

Benjamin (19) ble vitne til pågripelsen av Peter Madsen: − Skremte meg litt at han var på rømmen i nabolaget

ALBERTSLUND (VG) «Ditt lille ludder», ropte Benjamin Bates da drapsdømte Peter Madsen ble pågrepet etter å ha rømt fra fengselet hvor han soner livstid.

Oda Ording

Emma Line Holm Sejersen (Foto)

Nå nettopp

«Har du hørt det?»

«Ja, det er for vildt man!»

Tirsdag kveld er flukten til Peter Madsen den store snakkisen blant folk i København-forstaden Albertslund. Her ligger Herstedvester fengsel, en institusjon som huser noen av Danmarks farligste fanger.

Madsen, som soner en livstidsdom for drapet på den svenske journalisten Kim Wall, er én av dem.

Videregåendeeleven Benjamin Bates (19) var ikke sen med å kaste seg på sykkelen i fritimen da skolekameratene fortalte at den drapsdømte mannen hadde rømt i nærområdet.

– Jeg tenkte: «Hva faen?». Det er ikke noe du forventer at skal skje, sier han til VG.

ET SJOKK: Bates gikk i tiendeklasse da ubåtdrapet skjedde. – Det var overalt i nyhetene, vi snakket om det på skolen. Så jeg husker det godt, men siden Madsen er i fengsel tenkte jeg at vi aldri skulle se ham igjen. Tydeligvis ikke. Det kom som et sjokk, sier han. Foto: Emma Line Holm Sejersen, VG

Madsen rakk bare å være på frifot i fem minutter før han ble satt i håndjern av politiet. Bates ble vitne til at det skjedde.

Da han ankom stedet var det fullt av politisperringer og tilskuere.

– Jeg tror det var to politibetjenter som eskorterte ham inn i en svart van. Det var mange folk som ropte til ham; «møkkasvin» og «du skal parteres». Selv ropte jeg «ditt lille ludder». Jeg vet at han ikke er en kvinne, men jeg synes ikke han er en ordentlig mann heller, sier 19-åringen og tilføyer at flere i sosiale medier har reagert på ordvalget hans etter at han blant annet sto frem i danske Ekstra Bladet.

Se videoen Bates filmet av pågripelsen:

– Bør ikke være mulig

Fengselet har foreløpig forklart at Madsen truet seg ut av institusjonen ved hjelp av en pistollignende gjenstand og et bombebelte, som etter politiets vurdering ikke inneholdt eksplosiver. På vei ut tok han også en kvinnelig ansatt som gissel og brukte henne som menneskelig skjold.

– Det hadde jo ikke vært helt usannsynlig at han hadde laget en bombe. Han er jo ingeniør, så hvis noen skulle ha gjort det måtte det ha vært ham. Men jeg føler likevel ikke det bør være mulig for en fange å komme seg ut av fengsel, sier han.

Bates forteller at han under pågripelsen opplevde Madsen som stakkarslig.

– Han så gammel og trist ut. Jeg er glad for at han ikke går fri og tenkte for meg selv at livet hans kommer til å suge, sier han.

Samtidig erkjenner Bates å ha gjort seg noen tanker om hva som kunne ha skjedd dersom Madsen ikke ble tatt av politiet:

– Det skremte meg litt at han var på rømmen i nabolaget. Jeg tenkte at hvis de ikke fanger ham i dag kommer jeg til å være våken hele natten. Jeg tror ikke akkurat han ville gått etter meg, men han er jo en psykopat.

IKKE OFTE BEKYMRET: Benjamin Bates sier at han i hverdagen ikke tenker over at han bor i nærheten av et fengsel med innsatte som soner lange dommer. Foto: Emma Line Holm Sejersen, VG

De ubesvarte spørsmålene

Saken har ikke overraskende nok fått enorm oppmerksomhet i Danmark. Justisministeren har kalt den svært alvorlig og bedt om en gjennomgang av sikkerhetsrutinene i danske fengsler. Flere spørsmål står foreløpig ubesvart etter flukten.

Blant annet er det ikke kjent hvordan Madsen fikk tak i «pistolen» og «bombebeltet» han hadde på seg, hvor lenge han hadde planlagt fluktforsøket og hvem mannen i den hvite varebilen som Madsen forsøkte å ta seg inn i er.

Politiet etterforsker nå om Madsen fikk hjelp i fluktforsøket, men sier det foreløpig ikke er noe som tyder på det.

Publisert: 21.10.20 kl. 08:25

