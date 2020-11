GLADE I HVERANDRE: Tasha Hancock (t.v.) og Marne Litton er som den tsjekkiske dukkefilmen som gikk som barne-TV på NRK på 80-tallet; To gode naboer. Foto: Thomas Nilsson / VG

Naboene som gir håp før presidentvalget: – Må ikke alltid være enige

CEDAR PARK, TEXAS (VG) I et stadig mer splittet USA er venninnene Tasha Hancock (44) og Marne Litton (40) nærmest for en utrydningstruet art å regne.

– Det er rart at folk ser navnet på en politiker på et skilt i en hage og så antar de med en gang en hel del ting om de som bor der, sier Litton.

– Ja, jeg forstår ikke hvordan folk kan se et slikt skilt og så automatisk hate noen, legger Hancock til.

De to nabodamene støtter hver sin presidentkandidat, men de er også perlevenner. En sjeldenhet i et land som i 2020 er mer splittet en noen gang siden borgerkrigen for over 150 år siden.

I flere uker har VG reist rundt i USA for å skrive om valget. Vi har mistet tall på hvor mange Trump-tilhengere vi har møtt som kaller demokrater for sosialister som hater sitt eget land. Eller hvor mange demokrater vi har møtt som mener enhver Trump-fan må være et dårlig menneske.

Vi har til og med møtt et søskenpar som på grunn av politikken ikke har snakket sammen på tre år.

Da vi tilfeldigvis leste i en lokalavis om de to gode naboene fra en forstad til Austin i Texas var det endelig en positiv sak i alt det negative. Litt kjærlighet i alt hatet. Rett og slett håp om at ting kan bli bedre igjen.

fullskjerm neste GODT HUMØR: Det er mye latter når Marne Litton (med caps) og Tasha Hancock kommer sammen. Her i hagen til førstnevnte.

Sammen har de vært både på frokost-TV på storkanalen CBS, på Fox News og på spansktalende TV.

– Vi aner ikke hva de sa i det innslaget, men vi så i det minste bra ut, sier de og ler.

– Samtidig som det er fint å se at vårt positive budskap sprer seg, så er det jo egentlig litt trist at noe så ordinært som at to naboer er venner er en nyhetssak. Selv om vi ser forskjellige ut og selv om vi stemmer på ulike partier, sier Litton.

Gikk lokalt viralt

For de to gode naboene startet «mediekjøret» etter at de gikk lokalt viralt med et facebook-innlegg.

De hadde hørt hvordan folk i nabolaget opplevde at hageskiltene som viser hvilken kandidat de støtter hadde blir ødelagt eller fjernet. Da foreslo Hancock at de to skulle ta bilder sammen, hun i sin Biden-T-skjorte og med sitt Biden skilt og Litton med sin MAGA-caps og sitt Trump-skilt, for å vise at man kan være venner selv om man stemmer på hvert sitt parti.

– Vi har vært venner siden jeg flyttet inn i nabohuset her for seks år siden. At hun stemmer på Trump endrer ikke på det, forteller Hancock.

KOSEKATT: Marne Litton og Tasha Hancock koser seg med kaffe og katten Kiwi på Littons kjøkken. Foto: Thomas Nilsson / VG

Det var først på sensommeren i år, etter at Litton satte opp sitt skilt i hagen, at de to faktisk skjønte at de stemte på ulike parti. De har aldri snakket spesielt mye om politikk. De har derimot hatt spillkvelder, filmkvelder og middager sammen.

Det har fortsatt også de siste månedene, selv om de har snakket litt mer politikk enn før.

– Vi ønsker å vise barna våre at man kan se annerledes ut og ha ulike meninger, men likevel være venner og ha det moro sammen, sier Hancock.

Derfor stemmer de som de gjør

De kjenner begge folk som har opplevd å miste kontakt med venner eller familiemedlemmer på grunn av politikken. For egen del tror de det har vært nyttig å bli oppdratt til å være tolerante og til å lytte på andre.

– Folk må ikke være så raske til å dømme andre. Man må ikke alltid være enige, men man kan forsøke å forstå hvorfor noen har andre meninger enn deg selv, mener Litton.

Hun gir uttrykk for at det ikke er Donald Trump i seg selv hun stemmer på, men republikanerne. Og for henne, som er katolikk og har et psykisk utviklingshemmet barn, er abortmotstand viktig.

Hun, som har mange slektninger med bakgrunn fra militæret, stemmer også «rødt» fordi hun mener Republikanerne er mer opptatt av å ta vare på veteraner.

BIDEN-VELGER: Tasha Hancock, som til daglig jobber i finansavdelingen i Texas’ helsedepartement, skal stemme på den tidligere visepresidenten. Foto: Thomas Nilsson / VG

Naboen sier grunnen til at hun skal stemme Biden er enkel. Hun liker verdiene hans og empatien hans. Hun tror han kan lede landet bedre enn Trump og hun tror det er større sjanse for å oppnå et godt helsevesen til alle dersom Demokratene styrer landet.

Først stemme – så en drink

Men helst vil de snakke om hva som kan bringe folk sammen, og er glade for å se at deres historie ser ut til å ha gjort det.

– Mange har fortalt oss at de har blitt inspirert av å høre om oss. Kanskje vi har startet en ørliten bevegelse her, håper Litton.

– Ja, folk sier de er SÅ glade for å lese en positiv historie. Man kan jo bli helt utslitt av all negativiteten i både de vanlige mediene og i de sosiale mediene, legger Hancock til.

De to naboene bestemte seg til og med for å gå sammen til stemmelokalet for å forhåndsstemme. Noe de gjorde to dager etter at VG møtte dem. Slik beskrev de planen for den dagen:

– Vi skal dra tidlig, så skal vi gå inn sammen og stemme og på vei ut igjen skal vi gi hverandre en «high five» før vi drar jeg og tar en formiddagsdrink, ler Litton, og får naboen til å rope ut et stort «JA!!».

TRUMP-VELGER: Marne Litton, som er personlig trener, skal stemme på den sittende presidenten. Foto: Thomas Nilsson / VG

– Jente, slapp av!

Vi avslutter intervjuet med å spørre hvem de tror vinner valget. Hancock sier hun ikke aner. Litton sier det nå ser ut til å bli Biden.

– Jente, slapp av! utbryter venninnen, og fortsetter:

– De sa Hillary skulle vinne i 2016. Se hva som skjedde da. Hun ledet også stort, men han vant.

– Jeg vet, smiler Litton lurt.

Så bryter de begge ut i latter.

