Krangler om Titanic-levninger

Ønsket om å hente opp et radiosystem fra vraket til «Titanic» skaper sterke reaksjoner. Nå er avgjørelsen tatt.

I 2019 dykket en rekke forskere ned til dypet av Atlanterhavet der vrakrestene som er igjen etter det historiske skipet «Titanic» fortsatt ligger. Det var i 1912 at «skipet som ikke kunne synke» seilte på et isfjell under sin jomfrutur fra Southampton til New York.

Da forskerne kom ned til skipet i 2019 fikk de sjokk fordi vraket var i ferd med å forsvinne. Deler av skipet har rett og slett råtnet bort på grunn av sterke havstrømmer, salt og metall-spisende bakterier. Se video av det i toppen av saken.

Også det kjente «Kapteinens badekar» er i ferd med å forvitre ifølge forskerne som dykket ned i 2019. Foto: Atlantic Productions

Selskapet RMS Titanic Inc.har lenge villet undersøke skipets trådløse «Marconi» radiosystem. Dette er systemet som kringkastet nødanropet fra skipet og som fikk hentet inn redningsbåter som dro folk opp av havet. Dette har fått flere til å reagere fordi de mener det fortsatt kan være levninger i og ved vraket.

Mandag kom avgjørelsen. Statsadvokat Rebecca Beach Smith gir selskapet lov til å dykke etter radiosystemet på grunn av den historiske verdien, og den store faren for at forråtnelsen vil føre til at det blir tapt for alltid. Med det overstyrte hun en dom fra 2000 som gjorde det forbudt å kutte i vraket.

Man har tidligere hentet ut gjenstander fra vraket, men radioen skal ifølge AP ligge sånn til at det sannsynligvis vil være nødvendig å skjære seg gjennom vraket for å komme til. Dette har ført til at flere reagerer.

- 1500 personer døde i det vraket. Du kan ikke seriøst mene at det ikke finnes levninger som er begravet der, sier Paul Johnston, historiker ved Smithsonian’s National Museum.

Også NOAA(The National Oceanic and Atmospheric Administration) reagerer på avgjørelsen.

- Radioen er sannsynligvis omgitt av levningene til over 1500 personer og bør derfor las være i fred, sier de til AP.

