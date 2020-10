SYKEHUS: Donald Trump er innlagt på sykehus for corona-smitte. Foto: WHITE HOUSE / X80001

Amerikanske medier: Trump skal ha blitt rasende på egen stabssjef

USAs president Donald Trump skal ha vært rasende på stabssjef Mark Meadows fordi han beskrev presidentens helsetilstand som verre enn Det hvite hus ville innrømme.

CNN melder at president Donald Trump skal ha fulgt dekningen av hans sykehusinnleggelse tett fra sykesengen på militærsykehuset Walter Reed.

Han ble innlagt fredag på grunn av coronavirus-smitte.

– Trump har sett og kritisert dekningen av hans sykehusinnleggelse fra sin president-suite på Walter Reed og har vært opphisset over hva han hevder er overdrevne beskrivelser av hans tilstand, sier folk med kjennskap til saken, skriver CNNs Kevin Liptak via sin kollega Brian Stelter på Twitter.

Ifølge hans kilder skal Trump ha vært opprørt over sin egen stabssjef Mark Meadows.

Lørdag beskrev Meadows situasjonen dagen før som «svært urovekkende» og sa at de neste 48 timer var «kritiske». Meadows ga først kommentarene som en ikke navngitt kilde, men flere medier bekreftet senere at det var Medows som var kilden.

– Trump virket særlig opprørt når han så kommentaren om at han hadde «urovekkende» symptomer på fredag.

Journalist Maggie Haberman i New York Times og Washington Post melder det samme. Haberman er en av dem som følger den amerikanske presidenten tettest.

New York Times skriver at kommentarene gjorde presidenten rasende, ifølge folk som har innsikt. Trump tok umiddelbart grep for å snu inntrykket om at han var sykere enn Det hvite hus ville innrømme.

I løpet av timer publiserte han en melding på Twitter som sa «Jeg føler meg bra!».

Han ringte også sin venn og personlige advokat Rudolph W. Giuliani for å be ham formidle en melding til verden utenfor sykehuset. «Jeg kommer til å overvinne dette», sa Trump til ham.

IKKE NAVNGITT: Mark Meadows bekreftet etter hvert at han hadde kommentert Trumps helsetilstand som en anonym kilde.

Full forvirring

Meadows ga sine kommentarer etter at legen Sean P. Conley lørdag ga en pressekonferanse der han formidlet at det gikk forholdsvis bra med Trump.

Legens beskrivelser av presidentens helse skapte forvirring.

Han innledet pressekonferansen med å si at det gikk «veldig bra» med presidenten, men unngikk spørsmål om Trump hadde mottatt oksygenbehandling. Han svarte også uklart på når Trump begynte å utvikle symptomer.

Conley var også uklar på når Trump hadde blitt smittet.

Senere lørdag publiserte han en presisering senere der han skrev at han feilaktig hadde sagt 72 timer istedenfor «dag tre» og «48 timer» istedenfor «dag to».

Totalt 14 nærkontakter smittet

Etter at Trump ble fraktet til sykehus sent fredag kveld, kommer det stadig meldinger om personer rundt ham har testet positivt.

Den siste uken har Trump deltatt på flere arrangementer tilknyttet valgkampen i tillegg til seremonien hvor Amy Coney Barrett ble nominert som høyesterettsdommer.

Nå er totalt 14 personer tilknyttet arrangementene smittet, inkludert Donald Trump, Melania Trump og hans rådgiver Hope Hicks.

30 av Trumps mulige nærkontakter har så langt testet negativt.

