fullskjerm neste FEIRING & DEMONSTRASJON: Etter dommen falt brøt det ut jubelscener i Minneapolis. Deretter begynte folkemengden å marsjere mens de ropte slagord om rettferdighet, politivold og hvilke endringer de mener fortsatt trengs.

Demonstrerte etter Floyd-dom: − Vi har bare skrapt i overflaten

MINNEAPOLIS (VG) Adrienne, Tachianna og Michael marsjerte i gatene etter at George Floyd-avgjørelsen falt. Dette sier de at den betyr for dem – og USA.

Da dommeren leste opp juryens kjennelse mot eks-politimannen Derek Chauvin, begynte folkemengden utenfor tinghuset å gråte, juble og rope navnet til George Floyd.

Det har gått nesten elleve måneder siden Chauvin satt med kneet mot nakken til Floyd i over ni minutter. Floyd døde.

En kvinne filmet det hele og utløste de største borgerrettsdemonstrasjonene USA har sett på flere tiår: Black Lives Matter-bevegelsen.

Men nå er Chauvin funnet skyldig etter alle tre tiltalepunkter. Han kan om noen uker bli idømt opptil 40 års fengsel.

I gatene rundt tinghuset i sentrum av Minneapolis var alle butikker, kafeer og kontorer stengt. Vinduer var kledd igjen med treplater. Høye gjerder, betongblokker og piggtråd sperret av offentlige områder.

Frykten var opptøyer og raseri om Chauvin ikke ble kjent skyldig. I stedet var det lettelse og feiring som fylte gatene.

VG var til stede da folkemengden utenfor tinghuset marsjerte fredelig gjennom gatene i Minneapolis etter avgjørelsen.

Dette er tre av demonstrantenes tanker om den historiske dagen, og hva den vil bety videre for Amerika:

Foto: Thomas Nilsson / VG

Tachianna Carpenter (22), bor i St. Paul i Minnesota.

– Hva betyr denne dagen for deg?

– Den betyr at det er mulig å ansvarliggjøre systemet, som kontinuerlig dreper vårt folk og gjør oss til ofre.

– Hva vil dommen bety for USA fremover?

– Vi må fortsette og kjempe hardere, fordi den kommer til å bli brukt som et eksempel av politiet og politistater som en grunn til at vi ikke trenger mer rettferdighet og at vi fikk vår rettferdighet i dag. Men vi har bare skrapet overflaten i den systematiske politivolden. Vi må avskaffe politiet. Det finnes ingen annen vei fremover. Det er ingen annen måte for oss å føle oss trygge, så lenge vi har et system som var bygd på prinsippet om å fange slaver.

Foto: Thomas Nilsson / VG

Michael Mawlue (53), bor i Minnesota.

– Hva betyr denne dagen for deg?

– For første gang som svart kan jeg si at rettferdigheten har skjedd fyllest. Jeg er veldig glad og veldig stolt av avgjørelsen som nå har skjedd her i Minnesota. Dette er historieskrivning. Vi er stolte av å bo her.

– Hva vil dommen bety for USA fremover?

– Jeg tror et budskap har gått ut nå, som vil bringe med seg en forandring. George Floyds død var en ekstraordinær død. Den ble sett av en hel verden. Jeg tror Guds egen hånd var med i prosessen og George Floyd tror jeg ble sendt fra Gud, en engel, plantet i hjertet på jorden.

Foto: Thomas Nilsson / VG

Adrienne Logsdon (44), bor i Minneapolis i Minnesota.

– Hva betyr denne dagen for deg?

– Det er bare en enda en dag i kampen for likhet og rettferdighet for svarte, brune og urfolk. Den er en del av den historien og den kampen. Det er en dag hvor folk i den hvite middelklassen kan føle lettelse og bare gå tilbake til hva enn de holdt på med, men for meg er det bare en del av denne reisen i oppoverbakke med sann antirasisme.

– Hva vil dommen bety for USA fremover?

– Rasister og hvit makt-folk blir nok sinte, kanskje. Jobben min gjør at jeg er i kontakt med to verdener. Jeg er borti Trump-folk, men så bor jeg i byen. Vi kommer nok alle til å fortsette med å være sinte. Men forhåpentligvis vil vi få et bedre fokus etter hvert. Vi kommer til å fortsette å gjøre dette. Det er en stor spenning på begge sider. Det går sakte, men jeg tror mange av de svarte lederne her utgjør en forskjell. Men det går sakte, for sakte.