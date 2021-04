SKUTT: Adam Toledo på et bilde brukt v demonstrantene i Chicago. Foto: Tyler LaRiviere / Chicago Sun-Times / AP

Nye demonstrasjoner etter at Adam (13) ble skutt av politiet

Nye demonstrasjoner pågår i Chicago etter at videoopptak av hendelsen der Adam Toledo (13) ble skutt og drept ble offentliggjort torsdag.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Det var tidlig om morgenen 29. mars Adam Toledo løp av gårde etter å ha blitt sett med en pistol i hånden. Politiet fulgte etter og beordret ham til å stoppe og slippe det han hadde i hånden. Toledo stopper og hever hendene i været, og blir skutt i brystet.

Da de ulike opptakene fra kroppskameraene til betjentene og overvåkningskameraer i området ble offentliggjort torsdag, brøt det ut demonstrasjoner i Chicago. På opptakene ser det ut som Toledo kaster fra seg noe før han snur seg mot politiet. Han har tilsynelatende ingenting i hendene da han blir skutt.

Se oversikt her over hva som har skjedd:

Fredag var det nye demonstrasjoner i byen, blant annet i Logan Square, der over 2000 demonstranter blokkerte en vei.

Rundt 1000 samlet seg på en vei ved North Milwuakee Avenue i samme by. Chicago Tribune skriver ved 18-tiden lokal tid at demonstrasjonene er «lidenskapelige, men fredelige».

Chicago Tribune har snakket med noen av demonstrantene, som sier de er svært opprørte etter å ha sett videoen fra episoden.

– Det gjorde meg kvalm. Det fikk blodet mitt til å koke, sier 40 år gamle Maria Sanchez, som selv har to sønner på 13 og 14 år.

Oppfordrer til fredelig demonstrasjon

Demonstrasjonene var ventet på forhånd. Ifølge NBC Chicago hadde flere butikkeiere dekket til butikkvinduene i tilfelle bråk.

– Flere demonstrasjoner er planlagt i kveld, og det er mulig de fortsetter gjennom helgen. Butikker langs Bag Mile har allerede begynt å dekke til utstillingsvinduene sine, sier NPRs lokale Chicago-reporter fredag.

Ordfører Lori Lightfoot har ifølge BBC oppfordret innbyggerne til å oppføre seg fredelig. Det har også familien til Adam Toledo.

«Vi ber om at folk for byens skyld forholder seg rolige for å hedre Adams minne og jobbe konstruktivt for å fremme reform.» sier de i en uttalelse.

RETT FØR SKUDDET: Adam Toledo (13) sett fra politibetjentens kroppskamera like før skuddet han dør av blir avfyrt. Foto: Chicago Police Department

Ordfører Lightfoot har også beklaget hendelsen. Hun beskrev opptakene som ulidelig å se.

– For å si det på en enkel måte: Vi sviktet Adam. Og vi har ikke råd til å svikte én eneste til ung person i byen, sa hun torsdag.

– Vi lever i en by som er traumatisert av en lang historie med politivold og tjenestefeil. Så selv om vi ikke har nok informasjon til å være dommer og jury i akkurat dette tilfellet, er det virkelig forståelig hvorfor så mange av våre innbyggere føler den alt for gjenkjennelige bølgen av raseri og smerte.

SØRGER: Baltazar Enriquez, Kristian Armendariz og Enrique Enriquez omfavner hverandre etter at videoopptakene ble offentliggjort torsdag. Foto: Tyler LaRiviere / Chicago Sun-Times

Øyenvitne

En nabo i området der Toledo ble skutt, Margarita Gomez (61), forteller til Chicago-Sun Times at hun så det som skjedde.

Hun var oppe sent og så på «Vikings» i sin egen stue da hun hørte skudd og løp mot vinduet. Fra vinduet i 2. etasje kan hun se tregjerdet mot bakgaten der Toledo løp. Hun mener den er ganske bra lyst opp.

DEMONSTRERER: En av demonstrasjonene i Chicago etter at videoopptakene ble offentliggjort torsdag. Her med bilde av Adam Toledo. Foto: Tyler LaRiviere / Chicago Sun-Times

– Alt jeg hørte var politibetjenten som sa «Stå stille, ellers skyter jeg» og personen var i ferd med å snu seg rundt mens han holdt hendene opp og betjenten skjøt ham, fortalte Gomez etter hendelsen.

Gjennom hullet i gjerdet der Toledo angivelig skal ha kastet fra seg våpenet, så naboen at Adam falt. Hun mener han ikke hadde noe våpen i hånden da han snudde seg.

Hevder Adam var gjengmedlem

Betjenten som avfyrte skuddet, Eric Stillman, er rutinemessig satt til administrativ tjeneste mens saken blir etterforsket av en spesialenhet for politisaker (COPA). Han er foreløpig ikke siktet.

Stillmans advokat har i en uttalelse sagt at det er «ubestridelig bevis» for at klienten hans handlet riktig.

MINNES ADAM: En minnemarkering i Little Village 6. april. Foto: Shafkat Anowar / AP

Ifølge Chicago-Sun Times skal politiet i byen være på vakt mot hevn fra den kriminelle gjengen Latin Kings, siden de angivelig skal dominere bydelen Little Village der Toledo ble drept.

Lederen for Chicago Police Union, John Cantanzara, har påstått live på CNN at Toleo var et gjengmedlem i Latin Kings og at skytingen var «100 prosent berettiget». Det er ikke bekreftet at Toledo var medlem av noen gjeng.