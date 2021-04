DEMONSTRASJON: Folk tok til gatene i Chicago i sinne og sorg over politiaksjonen som tok livet til 13 år gamle Adam Toledo. Foto: Thomas Nilsson / VG

Demonstrant etter at Adam (13) ble drept i politiaksjon: − På tide å rive ned systemet

CHICAGO (VG) Adam Toledo (13) ble skutt og drept under en politiaksjon. Fredag kveld demonstrerte en stor folkemengde med slagord mot Chicagos ordfører og politietat.

– Vi er her for å holde ordføreren ansvarlig for hennes grusomme måte å håndtere disse politiskytingene, sier Ja’Mal Green (25) til VG.

Han kaller seg aktivist og er tusentalls som fredag kveld gikk fredelig gjennom gatene i Chicago.

Vi møter Green rett ved det som skal være Chicago-ordfører Lori Lightfoots bolig, hvor demonstrantene stoppet under sin marsj.

De roper «Fuck Lori Lightfoot!», «ingen rettferdighet, ingen fred, avskaff politiet og «CPB, KKK, hvor mange barn har du drept i dag». CPB er en forkortelse for Chicagos politietat.

AKTIVIST: Ja’Mal Green er 25 år og kaller seg aktivist. Han mener ordfører Lori Lightfoots håndtering av denne politiskytingen, og andre lignende hendelser, har vært elendig håndtert. Foto: Thomas Nilsson / VG

Holdt pistol – løftet hendene uten

Natt til 29. mars rykket politiet ut etter melding om skyting et nabolag i Chicago.

To personer, Adam Toledo (13) og en annen 21-åring, skal da ha vært sammen. En video skal vise at 21-åringen avfyrte skuddene politiet rykket ut på, ifølge påtalemyndigheten.

Etter at 21-åringen er pågrepet, løper en politibetjent etter Toledo, beordrer ham til å stoppe og slippe det han hadde i hånden. Toledo stopper og hever hendene i været, og blir skutt i brystet.

En analyse The New York Times har gjort av opptakene viser at Toledo holdt en pistol kort tid før han snur seg mot politibetjenten som har løpt etter ham.

Han holder ingenting i hendene da han vendt mot politimannen hever hendene. Så blir han skutt.

Alt skjer i løpet av omtrent ett sekund. Etter hendelsen finner politiet et våpen som trolig er kastet bak et gjerde ved åstedet.

ROLIG: De fremmøtte demonstrantene ropte høyt, men opptrådte rolig og forholdt seg til alle beskjeder som protestlederne ga gjennom megafonen. Rundt klokken 22.00 amerikansk tid oppløste folkemengden seg. Foto: Thomas Nilsson / VG

– Sjokkerende, forstyrrende

Ja’Mal Green har sett videoen.

– Den er veldig sjokkerende, veldig forstyrrende. Det er en 13-åring som gjør som han får beskjed om av politiet. Han ville hatt en bedre sjanse om han hadde fortsatt å løpe. Det var forferdelig å se han snu seg, tomhendt og likevel bli skutt, sier han.

Byens politietat mener den aktuelle politimannen ikke hadde noe valg og at voldsbruken mot Toledo var rettferdiggjort, gitt omstendighetene.

Vi spør Green hva han tenker om det.

– De vil alltid mene at noe er rettferdiggjort, men realiteten er at vi har sett videoen og de kunne vist mer tilbakeholdenhet overfor denne unge gutten. Dette handler ikke bare rettferdighet for Adam – vi forventer ikke å få det – for vi har aldri sett rettferdighet for noen. Det handler om å rive ned systemet. Det er på tide å gjøre det nå, sier Green.

KONFRONTASJON: Enkelte av demonstrantene stoppet opp for å vise sin avsky mot politiet under demonstrasjonen. Foto: Thomas Nilsson / VG

Spyttet og viste fingeren

Demonstrasjonene startet i Logan Square. Veiene ble tidvis blokkert. Underveis gjorde demonstrantene flere markeringer.

VG var tilstede da de satt seg ned i en ring midt i et traffikert bilkryss for å markere sin avsky mot den svarte ordføreren Lori Lightfoot og byens politimyndigheter.

Helikoptre svirret i luften over og politistyrkene som var på bakken så ut til å holde seg på flere hundre meters avstand.

Da demonstrantene senere passerte en politipatrulje ble det ampert. Flere viste fingeren, andre skjelte dem ut og en demonstrant brukte en blinkende lommelykt rett opp i ansiktet på den urørlige politimannen.

Så dro han ned skjerfet fra munnen og spyttet på bakken foran patruljen.

Hendelsen eskalerte ikke videre.

Oppfordret til fredelig demonstrasjon

Demonstrasjonene var ventet på forhånd. Ifølge NBC Chicago hadde flere butikkeiere dekket til butikkvinduene i tilfelle bråk.

– Flere demonstrasjoner er planlagt i kveld, og det er mulig de fortsetter gjennom helgen. Butikker langs Bag Mile har allerede begynt å dekke til utstillingsvinduene sine, sier NPRs lokale Chicago-reporter fredag.

Ordfører Lori Lightfoot har ifølge BBC oppfordret innbyggerne til å oppføre seg fredelig. Det har også familien til Adam Toledo.

«Vi ber om at folk for byens skyld forholder seg rolige for å hedre Adams minne og jobbe konstruktivt for å fremme reform,» sier de i en uttalelse.

RETT FØR SKUDDET: Adam Toledo (13) sett fra politibetjentens kroppskamera like før skuddet han dør av blir avfyrt. Foto: Chicago Police Department

Ordfører Lightfoot har også beklaget hendelsen. Hun beskrev opptakene som ulidelig å se.

– For å si det på en enkel måte: Vi sviktet Adam. Og vi har ikke råd til å svikte én eneste til ung person i byen, sa hun torsdag.

– Vi lever i en by som er traumatisert av en lang historie med politivold og tjenestefeil. Så selv om vi ikke har nok informasjon til å være dommer og jury i akkurat dette tilfellet, er det virkelig forståelig hvorfor så mange av våre innbyggere føler den alt for gjenkjennelige bølgen av raseri og smerte.

Betjenten som avfyrte skuddet, Eric Stillman, er rutinemessig satt til administrativ tjeneste mens saken blir etterforsket av en spesialenhet for politisaker (COPA). Han er foreløpig ikke siktet.

Stillmans advokat har i en uttalelse sagt at det er «ubestridelig bevis» for at klienten hans handlet riktig.