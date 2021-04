STORE PROTESTER: Studenter over hele Minneapolis deltok mandag i demonstrasjoner under sluttinnleggene i rettssaken mot den tidligere politimannen Derek Chauvin. Foto: Brandon Bell / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Juryen har trukket seg tilbake – erklærer krisetilstand før avgjørelse i George Floyd-saken

Mens juryen har trukket seg tilbake for å diskutere om de mener Derek Chauvin er skyldig i drapet på George Floyd, erklærer Minnesotas guvernør krisetilstand.

Av Ingrid Hovda Storaas

Publisert: Nå nettopp

Dommeren i retten i Minneapolis, der den tidligere politimannen Derek Chauvin står tiltalt for drapet på George Floyd 25. mai i fjor, ba like før midnatt norsk tid juryen om å trekke seg tilbake.

De skal avgjøre skyldspørsmålet i saken, der 45 år gamle Chauvin er tiltalt for forsettlig drap og forskjellige grader av uaktsomt drap på 46 år gamle Floyd.

Chauvin nekter straffskyld.

– Under drøftingene må dere ikke la slagside, fordommer, medlidenhet og sympati eller offentlige meninger påvirke deres beslutning, sa dommer Peter Cahill til de 12 jurymedlemmene før han sendte dem av gårde.

Sluttinnleggene i saken: − Det var som han pustet gjennom et sugerør

Ber om hjelp fra andre delstater

Omtrent samtidig kom delstaten Minnesotas guvernør Tim Walz med en erklæring om krisetilstand, skriver CNN.

Den demokratiske guvernøren viser til de voldsomme protestene i Minneapolis i kjølvannet av Floyd-drapet, og han ber om bistand fra delstatene Ohio og Nebraska før dommen faller.

– Mens verden venter på en dom i rettssaken mot Derek Chauvin, trenger vi støtte i våre forsøk på å ivareta den grunnlovfestede retten til fredelige protester, samtidig som vi ivaretar den offentlige sikkerheten, skriver han i en uttalelse.

les også Storbyer med økt beredskap i påvente av dom i George Floyd-saken

Guvernøren peker på at klimakset i rettssaken kommer i en betent tid, etter politiskyting mot Daunte Wright 11 april. Hendelsen skjedde i Brooklyn Center, som er en forstad til Minneapolis.

– Den ventede dommen i Chauvin-rettssaken og den dødelige politiskytingen mot Daunte Wright har hevet potensialet for videre uroligheter, skriver han.

Også i Chicago i Illinois er det uroligheter. 13 år gamle Adam Toledo ble skutt og drept av politiet i mars, og en nylig frigitt video fra politiets kroppskameraer har skapt sinne i byen.

Familien om drepte Adam (13): Drømte om å bli politimann

Guvernør J.B. Pritzker kunngjør sent mandag kveld at han sender 125 soldater fra nasjonalgarden til byen for å hjelpe politiet med å håndtere protestene, som han forventer vil øke i påvente av dommen i George Floyd-saken.

– Tro på øynene deres

Aktoratet i rettssaken kom mandag med sine sluttinnlegg i saken.

– Bruk deres sunne fornuft. Tro på øynene deres. Det dere har sett, det har dere sett, sa aktor Steve Schleiser til juryen før de trakk seg tilbake.

Forsvaret i saken argumenterte på sin side med at den tidligere politimannen reagerte slik enhver politibetjent ville gjort om de befant seg i en «dynamisk» situasjon som involverte en «stor mann som kjempet mot tre politifolk».

Han ba juryen om å se nøye på hva som ledet Chauvin til å bruke makt mot Floyd.

– Dere må huske på at politibetjenter også er mennesker som kan gjøre feil i svært stressede situasjoner, sa forsvareren Eric Nelson, skriver AP.

Les mer om siste dag av rettssaken her: – Han gjorde det utvilsomt med vilje