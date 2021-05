ANSTRENGT: Boris Johnson, Storbritannias statsminister, og Nicola Sturgeon, Skottlands førsteminister, under et møte i 2019. Foto: Jane Barlow / PA Wire

Storbritannia: − Det går mot slutten

Skotsk uavhengighet og irsk gjenforening. Det blir utfallet av nasjonalismen som nå river den britiske unionen i stykker, tror Norges fremste Storbritannia-ekspert.

Av Nilas Johnsen

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Nicola Sturgeon, skottenes førsteminister, i kamp mot Boris Johnson, den britiske statsministeren.

To sterke, steile politikere som med knallhard retorikk spiller hovedrollene i en konflikt som kan føre til slutten på unionen fra 1707 mellom Skottland og England, og true hele Storbritannia ved at også Wales og Nord-Irland kan bryte sine bånd til London.

– Her er det to kraftfulle personligheter som står mot hverandre. Men nå er det så sterke krefter i spill at jeg ikke tror Boris Johnson kan stoppe det lenger, sier forfatter og førstelektor i britiske studier ved Universitet i Agder, Jan Erik Mustad til VG.

– Det går mot slutten for unionen, konkluderer Mustad.

les også BAKGRUNN: Skottland valgte selvstendighetspartiene

Det skotske nasjonalistpartiet SNP vant en klar seier i lørdagens valg, og etter å ha styrket sitt mandat var Sturgeon klokkeklar på at det vil bli holdt folkeavstemning om skotsk uavhengighet innen 2023.

– Det vil være absurd og totalt uakseptabelt dersom regjeringen i London forsøker å velte det skotske demokratiet ved å nekte oss å holde folkeavstemning, sier Sturgeon søndag, gjengitt i The Herald.

Statsminister Boris Johnson har sagt veldig tydelig at en ny folkeavstemning ikke er aktuelt. Skottene holdt folkeavstemning i 2011, da vant unionistene en knepen seier, og noen ny mulighet kommer ikke på tale, er budskapet hans.

VG traff skottenes sterke kvinne: – Vi liker ikke Boris Johnson

VIL LØSRIVES: Det skotske nasjonalistpartiet (SNP) og dets leder Nicola Sturgeon kom styrket ut av valget lørdag. Foto: ANDY BUCHANAN / AFP

To muligheter

Johnson har to muligheter til å stanse skottene: Den ene er å skrive ut nyvalg, og gjøre den britiske unionen til en hovedsak. Dersom han vinner vil det kunne brukes som et mandat til å holde unionen sammen med ny lovgivning.

– Det er lite sannsynlig, Johnson vant valget i 2019, og trenger ikke holde nytt valg før 2024. Johnson vet dessuten at hans parti gjorde det dårlig i Skottland, sier Mustad.

– Samtidig er Johnson selv så splittende at alle uttalelser fra ham heller bensin på bålet. Han ble bedt av eget parti om å holde seg unna i den skotske valgkampen, påpeker Mustad.

En annen mulighet er å gå rettens vei, og nekte å godta en skotsk beslutning om å holde folkeavstemning.

– Johnson kan da si at det strider mot grunnloven å holde folkeavstemning uten godkjennelse fra London. Da ender saken i britisk Høyesterett, og det er ikke usannsynlig, sier Mustad.

EKSPERT: Forfatter og førstelektor i britiske studier ved Universitet i Agder, Jan Erik Mustad. Foto: Harald Henden

Vant lokalvalg

Akkurat som Sturgeon i Skottland, har Johnson også styrket seg etter forrige ukes lokalvalg i England og suppleringsvalg i Hartlepool. Det konservative parti gjorde det overraskende godt begge steder.

Men i de valgene var ikke skotsk uavhengighet noe tema.

– I England er det liten interesse for denne saken. Det man derimot ser er at nasjonalister både i Nord-Irland og Wales har styrket sin motstand mot å bli styrt fra London i perioden der Johnson har hatt makten, sier Mustad.

– Johnson kan i beste fall trenere det, slik at unionen ikke kollapser på hans vakt. Men uavhengighetskravet er blitt sterkere og sterkere i Skottland i over ti år nå, legger Storbritannia-eksperten til, og avslutter med en spådom som vil bety at han må endre jobbtittel:

– Jeg tror det er uunngåelig at man ser både skotsk uavhengighet og irsk gjenforening i løpet av en generasjon.