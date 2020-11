SKAL DØ HER: I dette føderale fengselet i Terre Haute i delstaten Indiana skal ytterligere fem innsatte henrettes. Foto: Michael Conroy / AP

Fem får giftsprøyte før Trump går av

President Trump har snaut to måneder igjen som president. I den perioden skal ytterligere fem personer henrettes med dødssprøyte i et føderalt fengsel.

Justisdepartementet i USA har nå satt tre nye føderale henrettelser på kalenderen i tiden fram til Joe Biden overtar Det hvite hus 20. januar neste år, ifølge New York Times.

De tre planlagte henrettelsene kommer i tillegg til to andre som allerede er planlagt i tiden fram til 20. januar. Så langt i år er det gjennomført åtte føderale henrettelser i USA.

To av henrettelsene vil skje bare få dager før datoen for den formelle maktovertagelsen. Nyhetsbyrået AP skriver at det vil tvinge Biden til offentlig å klargjøre om hans administrasjon vil fortsette med føderale henrettelser.

Ingen mellom 2003 og 2020

I en rettsavgjørelse fredag fikk justisdepartementet klarsignal for henrettelsene av Alfred Bourgeois, 11, desember og Cory Johnson og Dustin Higgs 14. og 15. januar, ifølge AP.

De to siste henrettelsene skjer bare noen dager før Trump overlater presidentembetet til Biden.

Mellom 2003 og 2020 ble det ikke ble utført noen føderale henrettelser i USA.

DEMONSTRERTE: Anti-dødsstraff-aktivister demonstrerte utenfor Det føderale fengselet i Terre Haute, Indiana hvor Orlando Cordia Hall (49) ble henrettet torsdag denne uken. Foto: The Tribune-Star

Den foreløpig siste og 8. henrettelsen skjedde torsdag 19. november. Orlando Cordia Hall (49), som ble henrettet og han ble derved den 8. som er henrettet siden president Trump åpnet for føderale dødsstraffer i juli i år, ifølge Det amerikanske justisdepartementet.

Hall, som er dømt for drap på en tenåringsjente i 1994. I retten kom det frem at Hall, som var med i en narkotikabande, hadde sammen med andre oppsøkt en narkokunde i byen Arlington i Texas, som de mente skyldte dem penger og kidnappet, voldtok og drepte kundens 16-årige søster, ifølge New York Times.

SKAL HENRETTES: Lisa M. Montgomery er den eneste kvinnen som sitter på dødscelle i et føderalt fengsel i USA. Foto: ATTORNEYS FOR LISA MONTGOMERY

Første siden 1953

Fra før har justisdepartementet bestemt at Lisa M. Montgomery den 8. desember skal henrettes med dødssprøyte 8. desember i Det føderale fengselet i Terre Haute, i delstaten Indiana.

Montgomery blir den 9. personen som skal henrettes før Trump går av. Hun er den eneste kvinnen som sitter på dødscelle i et føderalt fengsel i USA.

Kansas-kvinnen ble i 2008 er dømt for å ha drept en høygravid kvinne i 2004 og skåret ut og kidnappet babyen hennes. Nå blir hun den første kvinnen som blir henrettet av USAs regjering siden 1953.

PÅ DEATH ROW: 10 desember skal Brandon Bernard (40) henrettes med en giftsprøyte. Foto: Privat

Brandon Bernard (40) er den 10. som henrettes. Han har sittet 21 år for et drap han begikk som 18-åring i Texas i 1999.

I slutten av oktober i år fikk han beskjeden. På ordre fra president Donald Trump skal Brandon henrettes med en giftsprøyte den 10. desember.

Sarpsborg-kvinnen Johanne Hagen (31) er venn med en rekke menn på «death row», blant annet Brandon Bernard og anser seg som en aktivist mot dødsstraff.

– Jeg er ingen «death row-groupie» som oppsøker drapsmenn for spenningens skyld. Jeg er bare prinsipielt imot dødsstraff, og selv dødsdømte drapsmenn kan trenge en venn, sa hun til VG tidligere i november.

Les hele saken på VG+: En dødssprøyte før jul

Tent på i live

Brandon Bernard ble dømt for drap da han som 18-åring, med kameraten Christopher Vialva kidnappe nmb t paret Todd og Stacie Bagley. De kjørte rundt med dem i bagasjerommet i timevis før de endte opp ved en militærleir hvor paret så ble drept.

Christopher ble av retten ansett som hovedmann, da han både var pådriveren for hendelsene og den som løsnet skuddene. Etterpå helte Brandon Bernard lighterbensin over ofrene, og tente på. Obduksjonen viste at Stacie fremdeles var i live da hun ble påtent, og døde av røykskader.

Både Bernard og Vialva ble dømt til døden Og Vialva ble henrettet i dødskammeret ved Terre Haute den 24. september i år.

Hans forsvarer, Robert C. Owen, påpeker at tenåringen hadde ingen andre voldsdommer bak seg. Han skal ha vist god oppførsel i de 21 årene han har vært innsatt i fengsel.

SKAL HENRETTES: Alfred Bourgeois skal henrettes 11. desember i år. Foto: Federal Bureau of Prisons

Alfred Bourgeois blir den 11. som henrettes i et føderalt fengsel i år da han etter planen skal få en dødssprøyte 11. desember i år

Langtransportsjåføren fra Louisiana er dømt for å ha torturert, og seksuelt misbrukt sin 2,5 år gamle datter før han slo henne i hjel med et balltre, ifølge Dallas Morning News.

HENRETTES: Cory Johnson, som skal henrettes 14. januar 2021. Foto: Politiet

Intellektuelt svekket

Cory Johnson, som skal henrettes 14. januar 2021 var en av tre i et kokain-nettverk som er dømt for en rekke drap i en bandekrig om territorium i Richmond, Virginia. Hans to medskyldige sitter også på dødscelle.

Johnsons advokater hevder at han er så intellektuelt svekket at det vil være grunnlovsstridig å dømme han til døden.

Dustin Higgs er den siste som får dødssprøyten. Han skal henrettes 15. januar i Terre Haute-fengselet. Han har sittet på dødscelle siden han i 2001 ble dømt for å ha beordret drapet på tre kvinner etter at en av dem hadde avslått et forsøk fra Higgs på å sjekke henne opp, ifølge Baltimore Sun.

DØDSDOM: Dette er brevet som Cory Johnson fikk i går hvor hans dødsstraff ble stadfestet

Føderale henrettelser i overgangsperioden mellom valget og innsettelse av ny president er svært sjelden, ifølge Robert Dunham, leder for Death Penalty Information Center.

– Dette er nok en del av Trumps ettermæle som er i utakt med amerikanske normer, sa han til New York Times.

Publisert: 21.11.20 kl. 16:27

